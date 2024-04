(Información remitida por la empresa firmante)

-"¿Quién va a plantear las preguntas? Las preguntas están diseñadas en Taiwán". Diseño de Taiwán presentado en la Semana del Diseño de Milán

TAIPEI, 2 de abril de 2024/PRNewswire/ -- ¿Quién hará las preguntas correctas en esta era de transformaciones complejas? En exhibición en el primer Pabellón de Taiwán en Milán, quince estudios y marcas taiwaneses se enfrentan a problemas globales desde el punto de vista de la cultura material local y las reflexiones. A través de sus proyectos, examinan el papel del diseño en la sociedad contemporánea y el valor del pensamiento de diseño para hacer preguntas correctamente. Las preguntas, de hecho, están diseñadas en Taiwán.

Una exposición sobre el presente y el futuro de Taiwán

Taiwán es una nación insular que ha sido colonizada varias veces a lo largo de su historia. Lleva un legado de cultura china pero también está profundamente influenciado por la cultura japonesa. La isla está rodeada por el mar y al mismo tiempo cuenta con montañas de más de 3.000 metros de altura y muchos lagos hermosos. Además de sus paisajes y recursos naturales, Taiwán también es mundialmente famoso por su tecnología y sus industrias de semiconductores.

Estas características se reflejan en los proyectos de la exposición "¿Quién va a plantear las preguntas? Las preguntas están diseñadas en Taiwán", comisariada por Eric Yu, Atelier SUPERB y Tsung-Yen Hsieh en el primer Pabellón de Taiwán de la semana del diseño de Milán. organizado por la Administración de Desarrollo Industrial, Ministerio de Asuntos Económicos de Taiwán, con el apoyo del Ministerio de Cultura de Taiwán y el organizador ejecutivo del Instituto de Investigación de Diseño de Taiwán (TDRI).

La exposición no solo pretende resaltar la cultura material taiwanesa y el estado del arte del diseño local, sino también desafiar las convenciones y redefinir los límites de la creatividad para resolver problemas globales y colectivos. Los quince diseñadores y marcas participantes, ya galardonados con los premios Golden Pin Awards que seleccionan la excelencia local, representan una gama diversa y ejemplar de talentos y perspectivas sobre la identidad local y los valores del proyecto dentro de cuestiones más amplias, como el impacto ambiental y el diseño holístico. Los productos expuestos –desde accesorios para el hogar hasta muebles, desde textiles sostenibles hasta materiales procedentes de recursos reciclados y postindustriales– nos permiten reflexionar sobre el papel del diseño en la industria de la innovación, promoviendo un nuevo paradigma de calidad y modelos de producción que aprovechan la tecnología. para avanzar hacia los objetivos de sostenibilidad social y manufacturera.

"Nuestro objetivo es exportar el diseño de Taiwán al mundo", dijo Chi-Yi Chang, presidente de TDRI, "mostrando nuestro espíritu de diseño vibrante y dinámico a una audiencia internacional y destacando la creatividad, la innovación y la artesanía que definen la cultura taiwanesa. En TDRI, creemos que el diseño es una herramienta esencial para la cooperación interdisciplinar y que, integrado en las estrategias empresariales y operativas de los sectores productivos, puede dar fuerza a los jóvenes y promover el crecimiento".

"No buscábamos solo buenos proyectos", dijeron los comisarios Eric Yu y Tsung-Yen Hsieh, "buscábamos voces que resonaran con el ritmo de nuestros tiempos. Hemos identificado diseñadores y empresas con un historial comprobado de impulsar límites y contribuir significativamente a la industria del diseño".

Una exposición entre productos y pensamientos voladores

Cuando los visitantes entran al Pabellón de Taiwán, se encuentran en una especie de nube llena de cómics, como si estuvieran inmersos en los pensamientos y preguntas de alguien. "¿Quién soy?" y "¿De dónde soy?" son cuestiones ontológicas que nos ayudan a comprendernos a nosotros mismos y a nuestras comunidades y, a través del diseño, nos permiten promover un futuro significativo. Toda la sala de exposiciones está salpicada de "globos de diálogo" y "globos de pensamiento" que evocan historietas y crean una dialéctica entre pensamientos y palabras habladas.

El decorado diseñado por Atelier SUPERB, con la gráfica de S.SELECT LAB, divide el entorno en tres áreas: la primera recoge proyectos centrados en el reciclaje de residuos. La segunda da la bienvenida a marcas sostenibles y productos con altas composiciones recicladas. La tercera es un espacio interactivo con una zona donde los visitantes pueden escribir sus pensamientos. Cada uno de los productos expuestos va acompañado de una pregunta que estimula una reflexión más profunda y aparece junto a pantallas LED que ilustran los procesos de producción o captan el paisaje de Taiwán. Las vistas muestran tanto la belleza como la fealdad de la Isla, como residuos desechados en las playas, ofreciendo al visitante una vista inusual y menos predeterminada.

Organizador oficial: Administración de Desarrollo Industrial, Ministerio de Asuntos Económicos, Taiwán

Con el apoyo de: Ministerio de Cultura, Taiwán

Organizador ejecutivo: Taiwan Design Research Institute

Comisario: Eric Yu, Atelier SUPERB

Co- Comisario: Tsung-Yen Hsieh

Diseñadores: Atelier SUPERB, Eric Yu, Ming-Ching Hsu, Ai-Wei Kung

Visual: S.SELECT LAB

Marcas de Taiwán:

Nestle Taiwan Ltd., Nespresso Branch, YSTUDIO, SJ Furniture LAB, s2studio, Green Footprint Int'l Co., Ltd, Dot Design Co.,Ltd., UKL Enterprise Co., Ltd., Good Form, JC Architecture, Kobe Leather, Studio Kiichi, Taiwan Power Company, 2 by Wu&Chen, Duolog Design LLC, W Glass Project × Hsiang Han Design, Test Rite Retail Co., Ltd. hoi!, Department of Industrial Design, Tunghai University, Department of Industrial Design, Tunghai University / Qiao-Yun Hong, Fang-Xi Lin Ling Tung University Designers: Yuh Ching Weng, Ru Yun Lee, Hsin Ting Ko, Sevane Yen, y Shan Wei Hsieh.

Socio colaborador:

Taiwanese Student Association of Milan

