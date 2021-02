Dole lanza el fondo Sunshine For All que alimenta la innovación para cerrar los vacíos sobre la buena nutrición (1)

El fondo mundial trabajará para impulsar la marca y llevarla más cerca de poder cumplir su promesa

SINGAPUR, 19 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Solo seis meses después de enseñar al mundo The Dole Promise [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3068316-1&h=2855080085&u...], Dole Asia Holdings y sus filiales se están centrando en la conciencia global y en la acción inmediata gracias al lanzamiento de su fondo Sunshine for All(TM), un fondo anual de dos millones de dólares que respaldará la estrategia global de las asociaciones e innovación dentro de las áreas cruciales de la sostenibilidad, el acceso a los alimentos y los residuos. El fondo se ha lanzado junto a The Growing Distance [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3068316-1&h=613326372&u=...], un corto que enfoca las brechas críticas que la compañía considera como barreras para llevar a cabo una buena nutrición para todo el mundo.

Las estadísticas mundiales cada vez más graves y alarmantes relacionadas con la nutrición están llevando hacia la búsqueda de soluciones de Dole. Por ejemplo, casi la cuarta parte de la población mundial está experimentando inseguridad alimentaria moderada o severa(1), y a nivel global, la tercera parte de los alimentos producidos destinados al consumo humano se pierde o desperdicia(2). Asociándose junto a innovadores de talento, empresas emergentes prometedoras y socios progresistas, el fondo va a hacer frente a brechas de asequibilidad y desperdicio, además de la capacidad de acceso y aceptación, por lo que pondrá en marcha el cumplimiento de la Promesa para las Personas, el Planeta y nuestra Prosperidad colectiva de Dole.

"Creemos que el objetivo debe basarse en cada parte de la empresa para hacer frente a desafíos globales, desde nuestro modelo de negocio y los productos que fabricamos, hasta nuestro trabajo en forma de socios, lo que buscamos y cómo nos esforzamos por conseguir un mundo más igualitario", indicó Pier Luigi Sigismondi, director general de Dole Packaged Foods Worldwide. "Creando conciencia en relación a los problemas globales que enfrentamos e invirtiendo a través de las mejores ideas por medio de este fondo supone nuestra forma para garantizar que no solo que se cumpla nuestro objetivo, sino que además podamos llevar a cabo el impulso de las soluciones reales y un cambio sistémico real - hoy".

Dole reconoce que es necesario poder colaborar con socios afines con el fin de integrar la lucha frente a la injusticia alimentaria a nivel global. Es por ello que la compañía busca socios, que abarcan desde emprendedores, empresas de nueva creación, pensamiento estratégico hasta las empresas de impacto social y ONG, buscando con ello proporcionar su experiencia dedicada a la producción de alimentos, ciencia nutricional, envases compostables, cadena de suministro, logística, agricultura sostenible y bienes de consumo de rápido movimiento, para compatibilizar.

"Nuestro trabajo realizado con el fin de llevar Sunshine for All durante la pandemia ha reforzado nuestra creencia de que las personas se unirán a nosotros en el momento en el que pasen a creen en lo que hacemos", explicó Barbara Guerpillon, responsable global de empresas de Dole Packaged Foods y Asia Fresh. "El fondo es nuestra señal al mundo de que estamos abiertos para realizar negocios, y los negocios están encontrando, alimentando y fomentando la puesta en marcha de la innovación, las acciones y el cambio".

Acerca de la Dole Promise

En 2020, Dole anunció The Dole Promise [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3068316-1&h=503610313&u=...], con sus tres pilares basados en la nutrición, la sostenibilidad y la creación de valor compartido.

-- Beneficios para las personas: Acceso a nutrición sostenible para 1.000 millones de personas en 2025, adoptando la política de cero azúcar procesado en todos los productos Dole para 2025. -- Beneficios para el planeta: Cero pérdida de frutas de las fincas de Dole hacia los mercados para 2025, cero empaques de plástico de origen fósil para 2025, cero emisiones de carbono en las operaciones de Dole para 2030. -- Beneficios para todas las partes interesadas: Dole seguirá impactando de forma positiva a todos los agricultores, comunidades y personas que trabajan para Dole, a través de su compromiso con la igualdad de oportunidades, salarios dignos y un nivel cada vez mayor de seguridad, nutrición y bienestar. La empresa también busca promover los derechos humanos dentro de las operaciones directas y las cadenas de suministro, desarrollando una cultura de transparencia y responsabilidad. La compañía también aspira a un incremento del 50% en el valor de su negocio para 2025.

