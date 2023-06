Eco-dynamic Tech presenta el primer toldo solar de color del mundo: Artpiece for RV 1000W

(Información remitida por la empresa firmante)

BUFFALO GROVE, Ill., 13 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- Eco-dynamic, una empresa impulsada por la tecnología con sede en EE.UU. que tiene como objetivo aprovechar la energía del sol y redefinir la energía renovable, presenta un producto innovador "Artpiece for RV 1000W", el primer toldo solar enrollable, motorizado y de color del mundo, para brindar a los RVers más posibilidades de disfrutar del ambiente debido a su suministro de energía solar. La compañía anuncia que se llevará a cabo un evento oficial de lanzamiento en la exposición All in CARAVANING 2023 el 17 de junio en Beijing.

Como un cambiador de juego para los usuarios de RV, Artpiece for RV 1000W combina suministro de energía solar y protección solar en una solución, el revolucionario toldo solar. En lugar de usar tela como material de toldo, integra de manera innovadora módulos solares HJT flexibles, enrollables de 360° y ligeros y elimina los reemplazos de tela.

Lo que lo distingue es la tecnología KALAFLEX de Eco-dynamic, que imbuye las células solares con patrones de colores vibrantes que nunca se desvanecen, lo que permite que Artpiece for RV 1000W se mezcle perfectamente con la apariencia elegante de los RV y sirva como un elemento decorativo vital para estilos de vida de camping de alta calidad.

"El producto solar no debe ser solo un equipo práctico, también puede ser una brillante obra de arte. Con nuestra experiencia en la industria solar durante más de 20 años, nos dedicamos a integrar la creatividad estética en el diseño de soluciones solares sostenibles para exteriores y hogares, mejorando la experiencia de los clientes al siguiente nivel. Artpiece es nuestra primera línea de productos y ahora también la única solución solar con patrones coloridos en todo el mundo" dijo Michael Soon, vicepresidente de desarrollo comercial de Eco-dynamic Tech.

Con el objetivo de satisfacer las necesidades de energía fuera de la red, Artpiece for RV 1000W está diseñado para generar una potencia de salida de aproximadamente 1000W (dependiendo de la calidad de la luz solar). Es robusto para ambientes al aire libre desafiantes y está equipado con un motor eléctrico que permite a los usuarios extenderlo en segundos usando el control remoto. Las luces LED integradas también brindan iluminación para RV durante la noche.

Eco-dynamic Tech ahora ofrece un 25% de descuento por reserva anticipada para pedidos en su página web oficial ( www.econamictech.com ) además de regalos.

Acerca de

Econamic Tech es una empresa impulsada por la tecnología con patentes revolucionarias de tecnología solar dedicada a aprovechar la energía del sol y redefinir la energía renovable, utilizando "Eco-dynamic" como el nombre comercial de su empresa. Su equipo técnico clave ha estado profundamente involucrado en la industria durante más de 20 años y se enfoca en hacer que este valioso recurso sea fácilmente accesible, sostenible y agradable para todos los hogares.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2098582...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/eco-dynamic-tech-presenta-el-primer-toldo-solar-de-color-del-mundo-artpiece-for-rv-1000w-301848940.html