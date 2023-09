Un efecto dominó positivo: Reforzando el potencial de IFA 2023

Press Conference (Akin Garzanli, CMO and Ragip Balcioglu, CCO)

Durante la conferencia de prensa de IFA de este año, Beko** presentó su última filosofía, destacando el impacto de las acciones colectivas incrementales.

BERLINA, 11 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- Beko**, empresa líder mundial en el sector de los electrodomésticos que ofrece una amplia gama de productos innovadores y sostenibles, trasladó un mensaje contundente durante la conferencia tecnológica IFA de este año. Haciendo hincapié en el impacto de la acción colectiva hacia una sociedad más sostenible, el Chief Marketing Officer (CMO), Akın Garzanlı y el Chief Commercial Officer (CCO), Ragıp Balcıoğlu presentaron la filosofía del "efecto dominó positivo" que impulsa la estrategia de productos y la innovación tecnológica de la empresa.

En esta edición de IFA, la empresa dio a conocer dos nuevas e innovadoras tecnologías bajo sus marcas globales: EnergySpin de Beko y AI-Sense de Grundig.

Presentación de las nuevas tecnologías

Reinventando el lavado convencional, la tecnología EnergySpin de Beko promueve hábitos domésticos mejorados y sostenibles. En lugar de depender en gran medida del calor para disolver el detergente y eliminar las manchas, la tecnología EnergySpin libera el detergente por adelantado. Aprovecha la potencia de velocidades aplicadas al tambor para elevar el ritmo al que se disuelve el detergente. Denominados 'EnergySpin', estos movimientos únicos del tambor eliminan la necesidad de generar calor excesivo durante el lavado, lo que se traduce en un consumo de energía hasta un 35% menor que el de las lavadoras convencionales, manteniendo al mismo tiempo un rendimiento de limpieza de alta calidad.

La tecnología AI-Sense de Grundig revoluciona el concepto de lavado "inteligente". La IA impulsa la nueva tecnología de lavadoras AI-Sense de Grundig, que identifica de forma automática e inteligente el tipo de tejido, el nivel de suciedad, el peso de la carga y los requisitos de aclarado para optimizar el uso de detergente, energía y agua.

Akın Garzanlı, CMO de Beko**, comenta: "Nuestros últimos productos tanto para Beko como para Grundig utilizan innovación de vanguardia y la tecnología más popular del momento, la IA. EnergySpin de Beko es una tecnología innovadora que destaca en el sector, mientras que AI-Sense de Grundig es una lavadora revolucionaria. Esta nueva tecnología de IA permite a los consumidores tomar decisiones pequeñas pero decisivas para mejorar la eficiencia energética utilizando la tecnología más avanzada e inteligente disponible. La misión de Beko es promover una vida sostenible en todos los hogares y nuestro objetivo es garantizar que nuestros productos duren mucho tiempo antes de que sea necesario sustituirlos. A través de nuestra tecnología, innovación y modelo de negocio, nos esforzamos por ayudar a nuestros clientes a que tomen decisiones significativas y positivas que, en última instancia, se traducen en un mejor estado de ánimo."

Ragıp Balcıoğlu, CCO de Beko**, comenta: "La crisis del coste de la vida está afectando a todos los hogares y obligando a la gente a modificar sus hábitos de consumo. Escuchar a las partes interesadas en estos tiempos difíciles es más importante que nunca, por lo que hemos encuestado a nuestros distribuidores europeos. Sus comentarios e impresiones confirman que la demanda de productos energéticamente eficientes y accesibles, por la inflación y la normativa, continuará en 2024. Como la marca de electrodomésticos más vendida en Europa, nuestro objetivo es ofrecer tecnología avanzada que combine las últimas innovaciones, calidad y un diseño armonioso. Nuestro objetivo es ayudar a los consumidores a vivir de forma consciente y sostenible, al tiempo que obtienen el máximo valor por su inversión. Seguiremos esforzándonos por alcanzar la excelencia, haciendo de la sostenibilidad una piedra angular de nuestra industria y trabajando junto con nuestros stakeholders para crear un efecto dominó positivo."

Haciendo realidad el 'efecto dominó positivo'

Para dar vida al espíritu del efecto dominó positivo, Beko** ha creado una experiencia interactiva que se lanzará en IFA 2023. Diseñada para informar a los consumidores del potencial del efecto dominó positivo, la experiencia, llamada DOMINO: The Little One, es un videojuego gratuito que ayuda a los consumidores a comprender el impacto de sus decisiones. Ambientado en un mundo de fantasía devastado por el cambio climático, los jugadores pueden experimentar el impacto de las acciones positivas e incrementales necesarias para sobrevivir dentro del juego.

El juego estará disponible en Steam, App Store y Google Play este invierno. EnergySpin de Beko estará en el mercado a finales de 2023, y AI-Sense de Grundig estará disponible a partir de 2024.

Acerca de Beko**

Beko es una empresa líder mundial en el sector de los electrodomésticos, que ofrece una amplia gama de productos innovadores y sostenibles. Beko desempeña un papel fundamental en la organización internacional de su empresa matriz Arçelik, con más de 40.000 empleados, filiales en 53 países y 31 plantas de producción en 9 países. Los 30 centros y oficinas de I+D y diseño de la empresa en todo el mundo albergan a más de 2.300 investigadores y cuentan hasta la fecha con 3.000 solicitudes de patentes registradas internacionalmente. En línea con la visión de la empresa de "Respetar el mundo, respetado en todo el mundo", Beko se enorgullece de formar parte de una cartera de 14 marcas de consumo propiedad de Arçelik o utilizadas con licencia limitada por Arçelik (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, elektrabregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko, Singer*, Hitachi*) que han obtenido la puntuación más alta en la categoría DHP Household Durables de la Evaluación Global de Sostenibilidad Corporativa de S&P por cuarto año consecutivo (basada en los resultados de diciembre de 2022).

* Licenciatario limitado a determinadas jurisdicciones.

** Beko B.V. es miembro del grupo de empresas Arçelik, propietario de las marcas internacionales Beko y Grundig.

