COMUNICADO: Emaar reabre el histórico Al Alamein Hotel en Egipto tras una importante remodelación

-- Emaar reabre el histórico Al Alamein Hotel en Egipto tras la remodelación de aire retro en tiempo récord con una inversión de 1.500 millones de librs egipcias

El histórico Al Alamein Hotel en Egipto ha vuelto a abrir tras una importante remodelación de manos de Emaar Hospitality Group que lo sitúa entre los resorts más finos de todo el Mediterráneo. Al evento de reapertura asistieron la ministra egipcia de Turismo S.E. Rania Al-Mashat y prominentes personalidades.

Situado en el pintoresco entorno de Sidi Abdel Rahman Bay, el glamuroso diseño del hotel e interiores remodelados con un aire retro-moderno se remontan a los gloriosos días de los sesenta, cuando el resort abrió por primera vez. Los diseños remodelados combinan una elegancia vintage con estilo contemporáneo, evocando un sentido de la nostalgia de la era dorada de la música y el cine egipcios.

"La remodelación del Al Alamein Hotel es un ejemplo de nuestra determinación para ofrecer un hotel que esté al nivel, o por encima, de los resorts de clase mundial", dijo Mohamed Alabbar, presidente de Emaar. "Luchamos por nada menos que conseguir los más altos estándares globales para nuestros clientes y nuestros desarrollos en Egipto, incluyendo el Al Alamein Hotel, con su coste de renovación de 1.500 millones de libras egipcias".

Aunque el edificio permanece fiel a su herencia, los visitantes pueden esperar una comodidad moderna, desde los restaurantes a los pasillos y las habitaciones. Un surtido de fotografías en negro y blanco de actores y cantantes clásicos de Egipto decoran las columnas del vestíbulo.

También está la famosa escultura Los Paraguas del artista griego George Zongolopoulos, una estructura poética de paraguas de acero que se eleva 13 metros hacia el cielo, ofreciendo una dramática interpretación del clásico de Abdel Halim Hafez, 'Dokko Elshamasy' o 'Fix the Umbrellas on the Beach'. Una de las esculturas más fotografiadas de todo el mundo, se mostró por primera vez en el Bienal de Venecia en 1995, llamando la atención internacional, y ahora deleitará a los visitantes en sus vacaciones en Egipto.

El hotel cuenta con una impresionante colección de arte de artistas locales y globales, incluyendo un icónico mural en mosaico de la fallecida legendaria cantante egipcia Om Kolthoum y otro con antiguos barcos coloridos.

Al Alamein Hotel forma parte de una comunidad residencial y turística que Emaar está desarrollando en Marassi, el referente mediterráneo insigne de la compañía en Egipto. Emaar ha lanzado Vida Marassi Marina, Address Marassi Beach Resort y Address Marassi Golf Resort + Spa en Marassi, que tundra siete hoteles de lujo con 3.000 habitaciones.

