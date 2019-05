El Empire State Building y iHeartMedia arrojan luz sobre la Fundación Robin Hood con el espectáculo de Shawn Mendes (1)

Publicado 13/05/2019 17:59:36 CET

- El Empire State Building, en colaboración con iHeartMedia, arroja luz sobre la Fundación Robin Hood con el espectáculo de luces y música de Shawn Mendes

Se invita a los seguidores a que sintonicen la Z100 a las 10:30 de la noche para la transmisión simultánea

NUEVA YORK, 13 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- El Empire State Building, en colaboración con iHeartMedia, ha anunciado hoy que las luces de su torre mundialmente famosa brillarán en celebración de la Fundación Robin Hood, la mayor organización de lucha contra la pobreza de Nueva York, y de su evento benéfico "2019 Benefit" el lunes, 13 de mayo, con un espectáculo de luces y música al ritmo de "If I Can't Have You", la canción de éxito más reciente de Shawn Mendes, cantante y compositor dos veces nominado a los premios Grammy. El espectáculo de luces de la torre, concebido por el diseñador de iluminación de renombre mundial, Marc Brickman, irá acompasado con la actuación en directo de Mendes en el concierto benéfico de la Fundación Robin Hood, y tendrá lugar en el centro de convenciones Javits Center de la ciudad de Nueva York, y se transmitirá simultáneamente en la Z100 (ciudad de Nueva York) de iHeartMedia a las 10:30 de la noche (hora del Este de los EE. UU.).

"Desde 2008, el Empire State Building ha sido un faro de apoyo para Robin Hood y sus esfuerzos diarios en la lucha contra la pobreza de nuestra ciudad", señaló Anthony E. Malkin, presidente y consejero delegado de Empire State Realty Trust. "Este año, en colaboración con iHeartMedia y Shawn Mendes, amplificaremos el impacto de Robin Hood, tanto visualmente como a través de las ondas de radio, de manera que arrojemos luz sobre su misión en Nueva York y en todo el mundo".

Shawn Mendes, cantante y compositor multiplatino nominado a los premios Grammy, estrenó su último sencillo "If I Can't Have You" en la Z100 a principios de este mes. Ha vendido más de 15 millones de álbumes y 100 millones de sencillos en todo el mundo, y ha acumulado más de 20 mil millones de streams de canciones y 5 mil millones de reproducciones en YouTube. Shawn ha completado dos giras mundiales con todas las entradas agotadas y con más de un millón de entradas vendidas, y en cuestión de dos minutos ha llenado algunos de los lugares más legendarios del mundo. Su gira Shawn Mendes: The Tour, que comenzó en marzo de 2019, cuenta con más de 100 fechas anunciadas en el Reino Unido, Europa, Norteamérica, Latinoamérica, Asia, y Australia/Nueva Zelanda. Encabezó la lista "21 Under 21" de Billboard en 2017 y ha sido incluido en las listas "30 Under 30" de Forbes, "25 Under 25" de Spotify, y "Los adolescentes más influyentes" de la revista Time Magazine durante cuatro años consecutivos.

"En la noche del lunes, Shawn Mendes se convertirá en un neoyorquino honorario, y iHeartMedia se enorgullece de colaborar con el Empire State Building para destacar el generoso apoyo de Shawn al ayudar a Robin Hood a combatir la pobreza de nuestra ciudad", afirmó John Sykes, presidente de Entertainment Enterprises de iHeartMedia.

Robin Hood es la mayor organización contra la pobreza de la ciudad de Nueva York. Robin Hood trabaja con más de 200 de las organizaciones sin ánimo de lucro con mayor impacto para sacar a las familias de la pobreza, y su evento benéfico anual, la mayor recaudación de fondos sin ánimo de lucro de los Estados Unidos, reúne a casi 4000 líderes de todo el país para fomentar y apoyar la labor de Robin Hood.

"Nuestro evento benéfico anual es una manera poderosa de reunir a la ciudad, en apoyo de nuestro impacto y de nuestra misión de ayudar a las personas y a las familias a salir de forma sostenible de la pobreza", declaró Wes Moore, consejero delegado de Robin Hood. "Estamos agradecidos y emocionados de poder celebrarlo con toda la ciudad y de tener a nuestro lado a un impresionante grupo de socios y seguidores para el importante trabajo de ayudar a los neoyorquinos a lograr una estabilidad económica".

Inmediatamente después del evento, se publicará un vídeo de todo el espectáculo de luces con la participación especial de Shawn Mendes en el canal de YouTube del Empire State Building (www.youtube.com/esbnyc [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2463471-1&h=73276366&u=h...) y en la página de Facebook (www.facebook.com/empirestatebuilding [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2463471-1&h=3705366432&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2463471-1%26h%3D192557207%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252Fempirestatebuilding%26a%3Dwww.facebook....) para que aquellos que se encuentran en otros lugares del mundo puedan disfrutarlo.

