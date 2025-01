(Información remitida por la empresa firmante)

- ENGWE lanza una línea de productos premium para el transporte de cercanías: Mapfour: Redefiniendo la movilidad urbana con Free in Your Way

PARÍS, 13 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- ENGWE es una marca líder en bicicletas eléctricas de rueda gruesa con casi una década de experiencia. En febrero de 2025, ENGWE lanzará su nueva línea de productos premium para desplazamientos al trabajo: ENGWE Mapfour, dando un paso audaz hacia la movilidad urbana. Diseñadas para afrontar los retos de los desplazamientos urbanos, las bicicletas eléctricas ENGWE Mapfour combinan tecnología avanzada con valores fundamentales para ofrecer soluciones de desplazamiento económicas, saludables, sostenibles y sin preocupaciones.

ENGWE y Mapfour: Dos formas únicas de movilidad eléctrica

Durante muchos años, ENGWE ha liderado el desarrollo de bicicletas eléctricas con ruedas gruesas, proporcionando rendimiento multiterreno, estética aventurera y versatilidad para los ciclistas que buscan un viaje más fresco. Estos diseños audaces han cultivado un seguimiento leal entre los entusiastas del aire libre y los creadores de tendencias que buscan una manera más emocionante de viajar.

Sin embargo, la serie ENGWE Mapfour abre nuevos caminos, con el eslogan Free in Your way (Libre a tu manera), diseñado para satisfacer las necesidades únicas de los viajeros urbanos, ofreciendo un transporte económico, saludable, sin complicaciones y sostenible, con un enfoque en la comodidad y la eficiencia de cada día.

¿Por qué elegir ENGWE Mapfour? Hacer más eficientes los desplazamientos al trabajo

ENGWE Mapfour se centra en un diseño ligero, una batería de larga duración, un rendimiento potente y una carga rápida. Esta innovadora línea pretende hacer accesible el ciclismo de alta calidad a más personas, ofreciendo una experiencia de conducción libre, económica y sostenible.

Cuadro de fibra de carbono: adoptado con la misma fibra de carbono de alta calidad que Specialized y Trek, lo que la hace fácil de manejar y perfecta para navegar por las abarrotadas calles urbanas o guardarla en espacios compactos.

Larga Autonomía: Una batería de alta capacidad garantiza recorridos prolongados, adaptándose a los desplazamientos diarios y a los viajes cortos sin la molestia de tener que recargarla con frecuencia.

Potente rendimiento: Las ebikes ENGWE Mapfour estarán equipadas con un motor líder en el mercado que proporciona una potencia fluida y fiable, afrontando sin esfuerzo pendientes pronunciadas, vientos en contra y terrenos abruptos para una conducción suave.

Carga rápida: Con tecnología de carga rápida de 8A, se recarga completamente en unas pocas horas, ideal para agendas apretadas.

"ENGWE Mapfour refleja nuestro compromiso con la creación de soluciones ciclistas cómodas, eficientes y saludables, explicó Baron, director de producto de ENGWE. Reconocemos los retos a los que se enfrenta la gente en sus desplazamientos diarios: el aumento de los costes, los problemas de salud y la necesidad de sostenibilidad. Mapfour es nuestra respuesta, para aliviar el estrés de los desplazamientos y hacer la vida más fácil.

Un futuro más respetuoso con el medioambiente

A medida que crece la demanda de viajes ecológicos y con bajas emisiones de carbono, países como los Países Bajos, Alemania y Francia ofrecen subvenciones para promover el transporte ecológico. Al elegir una bicicleta eléctrica ENGWE Mapfour, los ciclistas pueden minimizar su impacto medioambiental al tiempo que ahorran dinero. Visite el sitio web oficial para estar al día de las últimas novedades de Mapfour y sea de los primeros en experimentar Free in Your Way.

