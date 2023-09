EVE Energy acapara la atención en la IAA Mobility 2023 con sus soluciones estrella de células de potencia

EVE Booth at IAA Mobility 2023

MÚNICH, 11 de septiembre de 2023/PRNewswire/ -- La Exposición Internacional del Automóvil y la Movilidad Inteligente (IAA MOBILITY 2023) arrancó oficialmente en Múnich, Alemania, el 4 de septiembre, y EVE Energy, fabricante líder mundial de baterías de iones de litio, estuvo presente para causar sensación con sus soluciones de células de potencia para vehículos de pasajeros. La empresa también organizó un esperado evento de presentación bajo el lema "π-SYSTEM: Less but More" en su expositor.

El acto puso de relieve los revolucionarios logros de EVE Energy en el campo de las baterías cilíndricas durante los últimos 20 años. Alexander Holden, vicepresidente senior del departamento OEM de EVE Power International, estuvo presente para presentar la empresa y su misión durante el evento, mientras que el Dr. Xu Yuhong, vicepresidente del Instituto de Investigación de Sistemas de Baterías de EVE Energy, también pronunció un discurso ante los asistentes. Desde su lanzamiento, la innovadora tecnología de la empresa ha suscitado el interés de numerosos clientes, atraídos por el rendimiento superior de sus baterías, su eficiencia de fabricación y su rentabilidad.

La empresa ha logrado un gran éxito en la estandarización de los procesos de diseño, fabricación y reciclaje de baterías cilíndricas grandes. En cuanto al diseño, las baterías cilíndricas grandes de 46 mm de diámetro pueden ajustarse en altura para adaptarse a varios modelos de vehículos, desde berlinas de los segmentos A, B o C hasta todoterrenos. En cuanto a la fabricación, el tiempo de producción de las baterías cilíndricas grandes se ha reducido a sólo siete días, agilizando el proceso en un 30% en comparación con los métodos tradicionales. Esto ha permitido multiplicar por 40 la eficacia de la producción en comparación con las líneas de montaje de baterías convencionales, lo que se ajusta a las exigencias de la era de la producción en serie.

Varios tipos de pilas cilíndricas de gran tamaño ya han entrado en la fase de pruebas de la muestra C, y en junio se fabricó la pila cilíndrica de gran tamaño número un millón de la serie 46 de la empresa. Está previsto que la producción alcance los dos millones a finales de este mes, mientras que las baterías cilíndricas grandes se fabrican con éxito desde agosto.

En un mercado de baterías eléctricas en rápida evolución, los consumidores se centran cada vez más en la resistencia de las baterías y en su capacidad de carga rápida, al tiempo que hacen hincapié en valores ecológicos como las bajas emisiones de carbono y la sostenibilidad medioambiental. EVE Energy se ha comprometido a utilizar fuentes de energía ecológicas y materiales reciclados para lograr la neutralidad de carbono en sus productos cilíndricos de gran tamaño.

Las baterías cilíndricas utilizadas en el π-SYSTEM se han desarrollado para maximizar la eficiencia de la producción y minimizar al mismo tiempo el consumo total de energía del vehículo. Gracias a su diseño altamente integrado y al uso de materiales ligeros, este sistema presenta una capacidad de carga rápida, que sólo tarda nueve minutos a temperatura ambiente en cargarse desde un estado de carga del 10% al 80%, y la corriente de carga máxima es de 6,3C. Incluso a temperaturas tan bajas como -10℃, el sistema π sólo tarda 20 minutos en cargarse desde un estado de carga del 10% al 80%, con una corriente de carga máxima de 4,5C, y la velocidad de calentamiento puede alcanzar los 2℃/min.

EVE Energy cree que la seguridad es el atributo natural de las baterías eléctricas, y el π-SYSTEM está diseñado con tres estrategias de seguridad para lograr este atributo: la primera es la fijación, para garantizar la integridad mecánica de los componentes del pack y las celdas en cualquier condición de abuso, la segunda es la desgasificación, para garantizar que todas las celdas sólo puedan ventilarse desde el fondo de la celda en cualquier condición de abuso, la tercera es la refrigeración, para garantizar que las temperaturas de las celdas circundantes puedan controlarse por debajo de 50℃. Durante su presentación, el Dr. Xu Yuhong mostró un vídeo en el que se explicaba que el sistema π puede abrir la ventilación de una célula en 4 milisegundos y liberar el 90% de la entalpía en 2,98 segundos, evitando así la propagación térmica. Además, el sistema cuenta con una exclusiva estructura de refrigeración en forma de π para construir la vía de transferencia de calor en los lados derecho, izquierdo y superior de las celdas individuales, lo que garantiza la capacidad de carga rápida fiable y la seguridad térmica.

Los grandes productos cilíndricos de la empresa están diseñados para revolucionar la electrificación del transporte reduciendo los costes generales de la sociedad y proporcionando a los clientes una menor huella de carbono y una experiencia de viaje más cómoda. La empresa está constantemente explorando e innovando en el campo de los vehículos de nueva energía, con la dedicación de proporcionar productos de mayor calidad y soluciones más ecológicas, sostenibles y fiables para los clientes globales. Juntos, EVE Energy trabaja por un futuro más brillante y sostenible para el transporte ecológico.

Acerca de EVE Energy

Fundada en 2001 y cotizada en Shenzhen en 2009, EVE Energy se ha convertido en un actor global en el mercado, proporcionando tecnologías básicas y soluciones integrales tanto para baterías de consumo como de potencia, especialmente en el Internet de las Cosas y el Internet de la energía. En la actualidad, EVE Energy ha creado un instituto de investigación con 60 doctores y más de 4.990 ingenieros de I+D interdisciplinar en materiales, electroquímica, diseño de estructuras y diseño de circuitos electrónicos, y ha obtenido más de 5.910 patentes nacionales en China. La empresa ha puesto en marcha una hoja de ruta para la reducción de las emisiones de carbono con una serie de esfuerzos de reducción de las emisiones de carbono en el uso de la energía, el proceso de fabricación, la cadena de suministro y la gestión de los recursos, y ha sido nombrada "Fábrica Verde Nacional".

Si desea más información acerca de EVE Energy, visite https://www.evebattery.com/en.

