-El Ministerio de Fondos de Desarrollo y Política Regional anuncia el evento urbano más importante por primera vez en Europa Central y del Este

VARSOVIA, Polonia, 23 de junio de 2022/PRNewswire/ --Por primera vez en sus 20 años de historia, el mayor y más importante acontecimiento mundial dedicado a las ciudades, el Foro Urbano Mundial (WUF), se celebrará en Europa Central y Oriental, en Polonia. Durante cinco días, del 26 al 30 de junio, Katowice se convertirá en la capital de todas las ciudades del mundo. El lema de la edición polaca del WUF es: "Transformar nuestras ciudades para un futuro urbano mejor". Se trata de una oportunidad única para formar parte de un evento internacional y decidir sobre el futuro de las ciudades. La inscripción gratuita dura hasta el 25 de junio en wuf.unhabitat.org.

El debate se centra en los principales problemas urbanos

- Por primera vez, el Foro Urbano Mundial se celebrará en nuestra parte de Europa. Es un gran honor para Polonia y una expresión de confianza de nuestros socios de la ONU. En el evento mostraremos, entre otras cosas, la impresionante transformación que han experimentado nuestras ciudades y compartiremos nuestras experiencias - dijo Grzegorz Puda, Ministro de Fondos de Desarrollo y Política Regional.

Los debates del WUF girarán en torno a siete temas:

· Ciudades justas

· Un futuro verde para las ciudades

· Innovación y tecnología

· Construir la resiliencia de las ciudades

· Planificación y gestión urbana

· El futuro de la economía y las finanzas urbanas

En vista de la agresión rusa contra Ucrania y de la enorme destrucción en las ciudades ucranianas, el tema de la reconstrucción de las ciudades después de una guerra se incluirá en el programa a petición de Polonia.

Más que una conferencia

- Para nosotros es muy importante que el WUF11 no sea sólo una reunión de expertos y profesionales, sino que se convierta también en una atracción para los habitantes de Katowice y todos aquellos que visiten la capital de Silesian Voivodeship en esas fechas. En este contexto, me gustaría animarles a participar en la Expo Urbana y a visitar las 11 zonas que hemos denominado "WUF in the City", dijo Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Viceministra de Fondos y Política Regional, que también es la plenipotenciaria del Gobierno para la preparación del Foro Urbano Mundial.

La Expo Urbana es la atracción más interesante del Foro Urbano Mundial, ya que atrae al mayor número de participantes. En la Expo Urbana los países, las ciudades y las empresas instalan sus pabellones promocionales. Suelen ser construcciones impresionantes e interesantes.

Otro atractivo para los habitantes serán las zonas temáticas bajo el lema común de "WUF in the City". El espacio urbano acogerá, entre otros, una zona de ciencia, una zona de innovación, un cine urbano o un escenario musical.

Ministerio de Fondos de Desarrollo y Política RegionalTel.: +48 22 2737103 E-mail: WUF11info@mfipr.gov.pl