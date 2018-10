COMUNICADO: Evergreen Pacific Reinsurance Company es la primera con cobertura para terapéuticos canabinoides

Publicado 11/09/2018 11:50:52 CET

- Evergreen Pacific Reinsurance Company es la primera del mercado con cobertura para terapéuticos canabinoides en seguros de cuidado de la salud

Evergreen Pacific Reinsurance Company Limited ("Evergreen Pacific") anuncia que ya proporciona cobertura de reaseguración para tratamientos terapéuticos canabinoides con prescripción médica que estarán cubiertos por los planes de seguros del cuidado de la salud.

Evergreen Pacific da la bienvenida a las consultas de la compañía de seguros en relación a su nuevo seguro de cuidado de la salud revolucionario que cubre los costes del cannabis médico, que se desplegará dentro de los planes de seguros de salud.

Los terapéuticos canabinoides son un segmento de seguros emergente, con unos marcos laborales normativos y legales de rápida evolución por medio de múltiples jurisdicciones mundiales. Como respuesta a las demandas de mercado, los aseguradores de estas jurisdicciones buscan soluciones para añadir cobertura a sus planes de seguros de cuidado de la salud, al tiempo que gestionan el crecimiento de los costes que suele estar asociado a los tratamientos terapéuticos canabinoides.

Paul Laverty, director general de Evergreen Pacific, comentó: "Estamos emocionados de ser los primeros en ofrecer a los aseguradores una solución innovadora revolucionaria que proporciona a los empleados una mayor flexibilidad y contención de costes, a la vez que apoya unos mejores resultados médicos para los empleados".

Y añadió: "La solución completamente integrada de Evergreen Pacific combina los servicios médicos multidisciplinares, formación y enseñanza y mercado e-commerce primero en su clase para los productos y servicios de salud y bienestar. Estamos también buscando ampliar nuestra solución de cara a proporcionar gestión de demandas integradas de los fármacos de prescripción pre-autorizados, incluyendo la contabilidad, flujo de trabajo, procesos de pre-autorización, protocolos de tratamiento y gestión de casos de pacientes. Esta aproximación integrada conseguirá un mejor precio y resultado de cara a los pacientes".

Acerca de Evergreen Pacific Reinsurance Company Limited

Evergreen Pacific Reinsurance Company es una compañía de reaseguración con licencia en las Islas Caimán que proporciona productos y servicios altamente innovadores para las compañías de seguros mundiales.

La información contenida en este comunicado solo tiene fines informativos, y no constituye una oferta para emitir o concertar una emisión, o solicitar una oferta de emisión de valores de Evergreen Pacific Reinsurance Company Limited o de otras entidades relacionadas. La información contenida aquí no es una inversión o un asesoramiento acerca de un producto financiero, y no pretende utilizarse como base para tomar una decisión de inversión. Las vistas, opiniones y asesoramiento proporcionado en este comunicado solo tienen finalidad informativa. No hay representación o garantía, expresa o implicada, como justa, precisa, complete o correcta de la información, opiniones y conclusiones contenidas en este comunicado. Excepto por las declaraciones de datos históricos, este comunicado puede contener alguna "información de futuro" incluida dentro de las normas de valores aplicables. Las declaraciones de futuro se basan en las opiniones y estimaciones de la administración en la fecha en la que se llevan a cabo las declaraciones, estando pendientes de una variedad de riesgos e incertidumbres y de otros factores que pueden hacer que los eventos reales o resultados difieran materialmente de los anticipados en las declaraciones de futuro. Este comunicado no constituye una oferta de acciones para la venta en Estados Unidos o para ninguna persona que sea, o actúe para su cuenta o beneficio, de cualquier persona de Estados Unidos definida según la Regulation S la United States Securities Act de 1933 (modificada como la "Securities Act"), o en cualquier otra jurisdicción en la que esta oferta sea ilegal. Las acciones de Evergreen no se han registrado ni se van a registrar según la Securities Act.

