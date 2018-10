COMUNICADO: La famosa actriz Josie Ho recibe el Time Machine Award

Publicado 03/10/2018 13:02:24 CET

- La famosa actriz Josie Ho recibe el Time Machine Award en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, España

Josie Ho es una prestigiosa actriz y productora de cine que cuenta con más de 50 películas que han recibido numerosos premios, incluyendo el The Supreme Best Supporting Actress en los 2017 PIFFA Awards por su papel en la película "In The Room" y el prestigioso Best Actress durante el 43 Festival Anual de Cine de SITGES en España por su papel en la película "Dream Home" del año 2010.

Estos son algunas de las otras películas por las que Josie ha recibido reconocimiento:

- 2017 Best Supporting Actress, Profima International Film Fest and Awards 2017 "In The Room" - 2014 Best Supporting Actress, HK TVB Anniversary Awards "Tomorrow Is Another Day" (serie de TV) - 2011 Nominated Best Actress, 30th HK Film Awards "Dream Home" - 2010 Best Actress, Spain SITGES Int'l Fantastic Film Festival "Dream Home" - 2005 Nominated Best Supporting Actress, 10th HK Golden Bauhinia Awards "Butterfly" - 2004 Best Supporting Actress, 23th HK Film Awards "Naked Ambition"

Josie es la única actriz principal de Hong Kong que tiene relevancia en Asia y Europa. Este premio permanece como un momento pivote en la carrera de Josie, al tiempo que busca producir contenido que tenga significado. Se produce también en un momento en el que el periodismo revolucionario está abriendo el espectro de los intereses y ampliando la imagen de lo que se muestra en los principales proyectos. Crazy Rich Asians sigue dominando las taquillas, y es el momento de que brille Josie.

Cuenta con una base de seguidores interesante, todos ellos interesados en su filmografía y música. Acerca de esta multitud, Josie ha explicado: "Me encanta su lado artístico, son la clase que estará en el festival de cine y que después estará en una sesión improvisada en mis conciertos, es emocionante".

ACERCA DE SITGES

SITGES - Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, es el festival de cine de fantasía número uno en todo el mundo, y representa, al mismo tiempo, la expresión cultural con el mayor impacto para los medios en Cataluña, España. El Festival de SITGES nació en el año 1968, como universo estimulador de encuentros, muestras, presentaciones y visualizaciones de películas de fantasía procedentes de todo el mundo.

SITGES está relacionada con la élite de Hollywood, y ha recibido visitas de estrellas de cine de primer nivel, directores y productores como Quentin Tarantino, Sir Anthony Hopkins, Jodie Foster, Paul Verhoeven, Ralph Fiennes, George A. Romero, Cameron Diaz, Viggo Mortensen, Bell, Dino de Laurentii, Guillermo del Toro, William Friedkin y Susan Sarandon, entre otros miembros de una larga lista de personas que, año tras año, son una atracción para los medios.

Perfil en IMBD: https://www.imdb.com/name/nm0387319 Página web: josieho.com Instagram: @Josiehochiu

