(Información remitida por la empresa firmante)

ARLINGTON, Va., 29 de julio de 2023 /PRNewswire/ -- Hoy, Venture Global LNG emitió la siguiente declaración después de que la Comisión Federal Reguladora de la Energía (FERC) emitiera una declaración final de impacto ambiental (FEIS) positiva para el tercer proyecto de Venture Global, CP2 LNG.

"Venture Global agradece a la Comisión, así como a las demás agencias colaboradoras de la NEPA, incluidos US. Army Corps of Engineers, Department of Energy, Coast Guard, PHMSA y National Marine Fisheries Service, por su duro trabajo para completar la Declaración Final de Impacto Ambiental (FEIS) para CP2 LNG," dijo Mike Sabel, consejero delegado de Venture Global LNG. "Se trata de un importante hito normativo para el proyecto que nos sitúa en la senda para la votación de la Comisión y el inicio de la construcción a finales de este año. CP2 sigue teniendo un fuerte impulso comercial y financiero, con aproximadamente la mitad del proyecto ya vendido. Esta instalación de exportación será vital para apoyar la seguridad energética a largo plazo y la reducción de emisiones tanto en Europa como en Asia durante muchos años".

Hasta la fecha, se han vendido 9,25MTPA de los 20MTPA de capacidad nominal de CP2 en virtud de acuerdos de compraventa a 20 años, y se mantienen conversaciones activas sobre la capacidad restante. Más de la mitad de la capacidad contratada se ha comprometido con clientes alemanes y japoneses. Entre los clientes de CP2 LNG figuran ExxonMobil, Chevron, JERA, New Fortress Energy, INPEX, China Gas, EnBW y SEFE.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2031724...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/ferc-emite-una-eis-final-positiva-para-cp2-lng-301888793.html