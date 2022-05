Flashscore, la popular app de resultados deportivos en vivo, ha dado a conocer a su embajadora - la dos veces campeona d

Alrededor de tres millones de usuarios españoles siguen cada mes los resultados en vivo de fútbol, tenis y otros cerca de 40 deportes en Flashscore .

PRAGA, 23 de mayo de 2022/PRNewswire/ -- Petra Kvitova, campeona de Wimbledon en dos ocasiones, se ha convertido en el rostro visible de una campaña online y de televisión de Flashscore que se extenderá por docenas de mercados a nivel global. En España, la campaña será lanzada durante Roland Garros, torneo en el que Kvitova también participa. La que es una de las tenistas más exitosas de la última década toma el relevo del legendario portero del Chelsea Petr Cech, quien era embajador de la compañía desde 2019.

"Me encanta el tenis español y adoro a los aficionados al tenis del país. Tengo maravillosos recuerdos del torneo de Madrid, fue una de mis mejores competiciones," afirma la doble ganadora de Wimbledon Petra Kvitova, que continúa: "Sigo resultados y acontecimientos deportivos desde que era pequeña y me encanta poder encontrar todo lo que me interesa del deporte en Flashscore, ya sea fútbol, tenis u otros deportes".

Flashscore, líder mundial en marcadores deportivos en tiempo real, batió récords en 2021, cuando el número de aficionados que visitó sus webs y apps en un solo mes alcanzó los 100 millones, y las descargas totales de sus aplicaciones también superaron la cifra del centenar de millones.

"Petra Kvitova estaba en nuestro radar junto a Petr Cech hace ya años. Ambos son grandes deportistas que han logrado cosas extraordinarias, ambos son exitosos en deportes muy populares y ambos tienen millones de seguidores por todo el mundo. Por eso, creemos que la sucesora natural de Petr debe ser la 'Leona checa', como Kvitova es conocida," afirma Jan Hortík, CMO de la compañía tecnológica Livesport, que está tras el éxito de Flashscore y cuya sede central se encuentra en la República Checa.

Anuncios de TV

Aeropuerto (0:20) https://youtu.be/o9Vg_go4NwE

Desfile de moda (0:20) https://youtu.be/3Po5kUoqYA8

Vídeo "Detrás de las cámaras" (2:35) https://youtu.be/mY7tz51FbV4