Gale y Bodleian Libraries anuncian Gale Scholar Asia Pacific, Digital Humanities Oxford Fellowships (1)

- Gale y Bodleian Libraries de la Universidad de Oxford anuncian el programa Gale Scholar Asia Pacific, Digital Humanities Oxford Fellowships

FARMINGTON HILLS, Mich., 25 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Bodleian Libraries y Gale, una compañía Cengage, se complacen anunciar el lanzamiento del programa Gale Scholar Asia Pacific, Digital Humanities Oxford Fellowships [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3076882-1&h=2954634348&u...]. Fundadas por Gale, las becas apoyarán tres becas de investigación de un periodo de tres meses en temas relacionados con las humanidades digitales en la Universidad de Oxford, utilizando el Centre for Digital Scholarship of the Bodleian Libraries [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3076882-1&h=2582618615&u...]. El objetivo del programa es fomentar el estudio de las humanidades digitales emergentes en la región de Asia Pacífico y avanzar la contribución de perspectivas no occidentales y regionales en el campo de la investigación de las humanidades digitales.

Bodleian Libraries y Gale felicitan a los siguientes candidatos a los que se les concedieron las becas en 2021/2022 y destaca los proyectos que seguirán:

-- Dr. Tuo Chen, profesor asistente de investigación, facultad de Historia,Universidad Nankai, ChinaProyecto: El proyecto del doctor Chen, The Communication Circuit of Chinese Christian Books (1807-1949), busca ampliar su doctorado en cultura de libros chinos y occidentales e intercambio cultural examinando libros cristianos chinos. -- Dra. Hsuan-Ying Tu, profesora asistente en historia moderna temprana, facultad de Historia, e investigadora del Research Centre for Digital Humanities,Universidad Renmin de ChinaProyecto: Con su proyecto, Clientage, Politics and the Elizabethan Regime: Digital Humanities and New Perspectives, la doctora Hsuan-Ying Tu utilizará las humanidades digitales para desentrañar la red de documentos deliberadamente complejos dejados por el 'spymaster' isabelino Francis Walsingham y otros, y explorar maneras de visualizar estas redes de datos y potenciar las relaciones. -- Dr. Mark Byron, profesor asociado en literatura moderna y contemporánea, departamento de inglés, Universidad de Sídney Proyecto: El proyecto del doctor Byron, Digitizing Samuel Beckett's novel Watt: The Beckett Digital Manuscript Project and Beyond, busca ampliar el conocimiento histórico de la novella colocándola dentro del contexto histórico de su composición durante la Segunda Guerra Mundial. La ambición del doctor Byron es abrir manuscritos complejos a un mayor número de lectores mediante la creación de "claves" digitales y rutas para que los lectores puedan explorar los contextos y las relaciones de esta obra según cuestiones contemporáneas de radicalismos políticos y migración.

"Dar la bienvenida a nuestro primer cohorte de Gale Fellows es tremendamente emocionante. Hay un grupo de investigadores y académicos líderes que avanzarán sus respectivos campos mediante la exploración de nuevas formas de becas utilizando técnicas digitales y enfoques", dijo Richard Ovendon, bibliotecario de Bodley en la Universidad de Oxford. "Las Bodleian Libraries están encantadas con el prospecto de trabajar con estos tres individuos con talento mientras siguen proyectos ambiciosos que avanzarán nuestro conocimiento de las humanidades, basado en nuestros ricos holdings de fuentes primarias en forma física y digital".

Junto con el acceso a las colecciones especiales de las Bodleian Libraries, los becados podrán acceder a Gale Primary Sources [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3076882-1&h=1485900864&u...] y al Gale Digital Scholar Lab [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3076882-1&h=887515604&u=...] para ayudarles con sus iniciativas de humanidades digitales.

"Estamos encantados de patrocinar estas becas y sabemos que estos tres becarios disfrutarán de una rica experiencia en la Universidad de Oxford", dijo Terry Robinson, vicepresidente sénior y director administrativo de Gale International. "Gale seguirá publicando archivos documentales ricos y variados y estarán totalmente comprometidos con el actual desarrollo del Gale Digital Scholar Lab que estoy seguro que los tres becarios utilizarán en Oxford. Nuestro compromiso con permitir las becas digitales está en el centro de nuestros valores y espero muchos años de cooperación con las Bodleian Libraries y la Universidad de Oxford".

Los becarios empezarán en sus nuevos puestos en la Universidad de Oxford entre octubre de 2021 y mayo de 2022. Se espera que presenten su trabajo en TORCH (The Oxford Centre for Research in the Humanities) y pueden proponer desarrollar un recurso digital u otros resultados innovadores durante su tiempo en Oxford.

Para más información sobre los programas de becas, visite la página web [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3076882-1&h=3864259774&u...] de Digital Humanities Oxford Fellowships.

(CONTINUA)