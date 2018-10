COMUNICADO: GFSI reconoce la excelencia en la seguridad alimenticia con sus Global Market Awards 2018

Publicado 07/03/2018 13:34:30 CET

- Cuatro compañías, Nuts and Legumes Co. (Pakistán), Plantation Industries Limited (Nigeria), Fuji Foods Co. Ltd. (Japón) y ASOCIACIONES AGROINDUSTRIALES SERRANAS S.A DE C.V (México) son reconocidas por la aplicación del GFSI Global Markets Programme en su viaje hacia el certificado GFSI - El GFSI Global Markets Programme establece cómo las compañías de tamaño pequeño y mediano pueden proporcionar comida segura, reducir los peligros en la cadena de suministros y trabajar hacia un acceso de mercado superior

El consejo de dirección de GFSI, el Global Markets Awards Selection Committee y greenfence, patrocinadores de los premios, se muestran contentos al anunciar el reconocimiento de cuatro compañías de todo el mundo por su forma ejemplar de mejorar el GFSI Global Markets Programme en su viaje hacia el certificado GFSI y el sistema de seguridad de alimentos de nivel mundial. Hay cuatro compañías que han sido reconocidas por su excelencia de cara al avance de la seguridad de los alimentos como parte de los Global Market Awards 2018.

Nuts and Legumes Co. (Pakistán), Plantation Industries Limited (Nigeria), Fuji Foods Co. Ltd (Japón) y ASOCIACIONES AGROINDUSTRIALES SERRANAS S.A DE C.V (México) fueron alabadas por la aplicación del GFSI Global Markets Programme, estableciendo cómo las compañías de tamaño pequeño y mediano pueden proporcionar alimentos seguros, reducir los peligros en la cadena de suministros y trabajar de cara a un acceso de mercado superior. Los premios se llevaron a cabo tras la Global Food Safety Conference de este año, que se va a celebrar en Tokio y que va a llevar a los líderes de la industria a debatir acerca de las principales tendencias en seguridad de los alimentos dentro del sector FMCG. Los receptores del premio GFSC 2018 en Tokio representan a cuatro empresas de tamaño pequeño y mediano procedentes de México, Pakistán, Nigeria y Japón.

Los premios Global Market Awards reconocen el éxito organizativo en la aplicación del GFSI Global Markets Programme, un marco laboral para la construcción de la capacidad de la seguridad en los alimentos dentro de sus operaciones de producción y fabricación, además de instar a una mejora continuada. Ha sido adoptada por las compañías de todo el mundo como solución de seguridad de alimentos de nivel de acceso para negocios pequeños en desarrollo en los mercados locales. Es parte de la visón de GFSI de proporcionar alimentos seguros para los consumidores en todas partes.

El GFSI Global Markets Programme funciona por medio de una serie de fases y herramientas, construyendo elementos acerca de los GFSI Benchmarking Requirements, que por su parte se basan en los Codex General Principles of Food Hygiene Code of Practice. Se ha diseñado como un proceso de evaluación sin certificado que se desarrolla dentro de un periodo definido. El programa funciona por medio de una serie de fases y herramientas, construyéndose en elementos acerca de los GFSI Benchmarking Requirements, que por su lado se basa en los Codex General Principles of Food Hygiene Code of Practice. Se ha diseñado como un proceso de evaluación sin certificación que se desarrolla dentro de un periodo definido.

En la ceremonia dirigida por Mike Robach, presidente del GFSI Board, Mike Taylor, presidente del comité de selección de los premios, y Mitch Chait, consejero delegado del patrocinador, greenfence, los receptores de los premios tuvieron a ocasión de destacar su viaje durante la sesión plenaria celebrada en la Global Food Safety Conference 2018.

"Los Global Markets Awards 2018 reflejan la diversidad del Global Markets Programme en todo el mundo actual como ruta hacia la certificación y de un programa para que las pequeñas compañías construyan sistemas de gestión de seguridad de los alimentos que sean robustos. Con estos premios, GFSI desea reconocer el compromiso de las compañías de todo el mundo para con su viaje hacia la seguridad de los alimentos", destacó Mike Robach.

"Los cuatro receptores de los Global Markets Awards fueron seleccionados a partir de un grupo destacado de solicitantes que se beneficiaron en su viaje hacia la seguridad de los alimentos por medio del uso del Global Markets Programme. El GFSI Awards Selection Committee centró sus esfuerzos y tamaño de los pasos que las compañías han realizado en la creación y permiso de un entorno para la seguridad de los alimentos y una cultura de la mejora continuada. Queremos mostrar nuestro agradecimiento a todas las compañías que han participado", indicó Mike Taylor, presiente del comité de selección de los Global Markets Awards.

"Es un honor para greenfence patrocinar este prestigioso premio que supone un reconocimiento a las compañías de toda la cadena de suministro de alimentos del mundo para convertirse en socios comerciales de confianza. El premio está completamente alineado con el objetivo de greenfence de proporcionar a la industria de los alimentos una forma efectiva y de confianza de identificar y autentificar a los proveedores de productos y servicios", añadió Mitch Chait, consejero delegado de greenfence.

