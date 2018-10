COMUNICADO: Gran Premio de Abu Dhabi 2018:Sam Smith encabeza el concierto posterior a la carrera de Yasalam

Publicado 03/07/2018 17:40:27 CET

-- Gran Premio de Abu Dhabi 2018:Sam Smith encabeza el concierto posterior a la carrera de Yasalam el sábado por la noche

Yas Marina Circuit y FLASH Entertainment han desvelado la próxima actuación global del concierto posterior a la carrera de Yasalam de este año como parte del fin de semana del GRAN PREMIO DE ABU DHABI DE FÓRMULA 1 ETIHAD AIRWAYS 2018.

El cantante y compositor británico Sam Smith ha sido confirmado como el artista principal para el concierto posterior a la carrera de Yasalam del sábado 24 de noviembre en el du Arena, Yas Island.

El comunicado añade el enorme dinamismo y emoción generados por la noticia de que la super estrella canadiense 'The Weeknd' (viernes 23 de noviembre) y la leyenda del rock americano Guns N' Roses (domingo 25 de noviembre) actuarán ante los amantes de la música y aficionados al deporte de motor en el fin de semana de carreras.

Un cantante y compositor de éxito mundial que ha ganado numerosos premios, entre ellos cuatro Grammys, tres Billboard Music Awards y tres Brit Awards, la actuación de Sam Smith en Abu Dhabi incluirá canciones de su álbum debut ganador del Grammy 'In The Lonely Hour' así como su último lanzamiento, 'The Thrill Of It All', en 2017.

Con 'The Weeknd' actuando el viernes, Sam Smith tomando el escenario el sábado y Guns N' Roses pegando fuerte el domingo - los primeros, segundos y terceros artistas de los cuatro conciertos posteriores a la carrera de Yasalam - los espectadores pueden comprar una entrada para tres días que da acceso a los cuatro conciertos.

Desde que se pusieron a la venta las entradas para el Gran Premio de Abu Dhabi en todo el mundo en marzo, el interés ha sido extremadamente alto: las entradas para dos días de West Grandstand, West Club y Abu Dhabi Hill ya se han agotado y solo queda un número limitado de entradas para el Abu Dhabi Hill de tres días, el favorito de los fans.

La novedad de los nuevos productos Friday de un día permite diseñar el fin de semana con una entrada general de dos días o una entrada con alojamiento para dos días en Marsa Suite, Terrace Hospitality y Champions Club con Friday Paddock Club o Club at Trackside Terrace Friday para un día.

Los titulares de entradas también pueden pasar su fin de semana con un equipo por la compra de entradas de actualización 'Golden Circle' para los conciertos de después de la carrera de Yasalam.

Sólo quedan cuatro semanas para comprar entradas 'Early Bird' para el Gran Premio de Abu Dhabi, ofreciendo descuentos del 20 por ciento a los seguidores de la carrera a través de una amplia gama de paquetes de entradas, las entradas 'Early Bird' estarán disponibles hasta el 31 de julio.

Las entradas están disponibles online en http://www.yasmarinacircuit.com.

