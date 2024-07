(Información remitida por la empresa firmante)

- La empresa lituana de drones Granta Autonomy sale del anonimato con una ronda de financiación inicial de 1 millón de euros

La tecnología de vigilancia de la empresa, probada en el campo de batalla, está preparada para transformar la forma en que las fuerzas armadas gestionan misiones de reconocimiento complejas y multidisciplinarias.

VILNIUS, Lituania, 10 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- Granta Autonomy, una innovadora empresa emergente especializada en vehículos aéreos no tripulados (UAV) totalmente autónomos para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, ha anunciado hoy la finalización con éxito de su ronda de financiación inicial de 1 millón de euros. ScaleWolf VC, el principal fondo de capital de riesgo y acelerador de tecnología de doble uso de Lituania, lideró la ronda, con la participación de Brolis Defence y HFL Holdings. El nuevo capital permitirá a Granta Autonomy acelerar el desarrollo y la producción de sus vanguardistas vehículos aéreos no tripulados de vigilancia y reconocimiento ligeros, micro estabilizadores y software digital Datalink, que su equipo ha probado personalmente en las líneas del frente de Ucrania.

Granta Autonomy lleva desarrollando aviones no tripulados de reconocimiento por control remoto, estabilizadores ligeros y su exclusivo software Datalink desde 2015. Fundada por los ex ingenieros militares Gediminas Guoba y Laurynas Litvinas, la empresa proporciona ahora a las fuerzas de la OTAN en toda Europa su gama de vehículos aéreos no tripulados Hornet de lanzamiento manual, a la vez que ofrece a una variedad de socios sus micro estabilizadores patentados, ultrafiables y ligeros, que son los estabilizadores de accionamiento directo más ligeros del mercado. Los micro estabilizadores de Granta Autonomy cuentan con un potente sistema de cámara que permite la captura de imágenes claras durante el día a largas distancias (hasta 5 kilómetros) y proporciona una visión térmica vital para las operaciones nocturnas, lo que garantiza el éxito de la misión las 24 horas del día.

"El campo de batalla tradicional está evolucionando y los ejércitos occidentales requieren soluciones robustas, fiables y flexibles. Granta Autonomy se compromete a garantizar que nuestros sistemas puedan fabricarse fácilmente en toda Europa, reduciendo la dependencia de fuentes externas. La financiación de hoy nos permite aumentar nuestra capacidad de producción para ofrecer los despliegues a gran escala que Europa necesita", afirmó Gediminas Guoba, fundador y consejero delegado de Granta Autonomy. "Sin embargo, nuestro enfoque va más allá de los números; nuestro equipo trabaja directamente con los soldados en el campo de batalla, probando nuestros productos y software en zonas de combate y colaborando en soluciones que sobresalen en las condiciones más duras. Esta experiencia en el campo de batalla, valorada por nuestros socios occidentales, impulsa nuestra misión de revolucionar el reconocimiento con drones para los ejércitos globales".

El último UAV de Granta Autonomy, el Hornet XR, es un UAV de reconocimiento en miniatura, pequeño y difícil de detectar, que se lanza a mano y que cuenta con varias características fundamentales para misiones encubiertas. Con un despegue sencillo y un vuelo silencioso que dura hasta 3 horas, puede cubrir grandes distancias (hasta 160 km) sin ser detectado. Las misiones preprogramadas garantizan un funcionamiento autónomo, incluso en entornos sin señal de radio o sin GNSS. La aeronave ultraligera aterriza por sí sola utilizando un método de pérdida profunda, lo que facilita su recuperación en espacios reducidos, y su diseño compacto y modular permite un transporte cómodo en el maletero de un automóvil.

Los potentes pero ligeros sistemas de micro estabilizador GS-214X y GS-218X de Granta Autonomy permiten a los Hornets y otros drones de terceros capturar imágenes nítidas desde largas distancias (hasta 5 kilómetros) durante el día e incluyen una cámara térmica para misiones nocturnas. El software Digital Datalink de Granta Autonomy garantiza que el estabilizador se integre con la mayoría del software de la estación de control terrestre (GCS).

Guoba añadió: "El Hornet XR ejemplifica nuestra filosofía de diseño, que se basa en la experiencia de nuestros operadores e ingenieros de vehículos aéreos no tripulados militares, ofreciendo un tiempo de vuelo líder en la industria, un funcionamiento sencillo y una gran durabilidad, lo que aporta mayor eficiencia, menores costes y una fiabilidad inigualable a misiones complejas y multidisciplinares. Lo mismo ocurre con nuestros micro estabilizadores; cuando empezamos, no había estabilizadores en el mercado para vehículos aéreos no tripulados pequeños como el nuestro; ahora, estamos produciendo los estabilizadores de accionamiento directo más ligeros del mercado".

Edvinas Kerza, socio gerente de ScaleWolf VC y ex viceministro del Ministerio de Defensa de Lituania añadió: "Desde que conocimos a Gediminas y al equipo, nos ha impresionado la tecnología revolucionaria y la visión del equipo de Granta Autonomy. Su enfoque innovador para el desarrollo de tecnología de vigilancia y reconocimiento es insuperable y tiene el potencial de revolucionar la forma en que las fuerzas armadas gestionan misiones de reconocimiento complejas y multidisciplinarias. Apoyamos con orgullo su misión y esperamos ver cómo sus vehículos aéreos no tripulados autónomos impactan en el campo de batalla en los próximos años."

Después de que Rusia invadiera Ucrania en febrero de 2022, Granta Autonomy, con sede en Vilna, comenzó a suministrar sus vehículos aéreos no tripulados al frente ucraniano. En la actualidad, el ejército ucraniano opera una batería de vehículos aéreos no tripulados Granta Autonomy financiados por los ministerios de defensa de Lituania y otros países europeos. La empresa también proporciona su tecnología a las fuerzas de la OTAN en toda Europa.

Granta Autonomy es una empresa de ingeniería innovadora y con experiencia centrada en el desarrollo y la producción de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS), integraciones y componentes para inteligencia, vigilancia, adquisición de objetivos y reconocimiento (ISTAR), búsqueda y rescate, y municiones merodeadoras.

Para más información, visite: https://www.grantaautonomy.com.

