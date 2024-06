Hisense enciende la pasión por el fútbol con la campaña "Beyond Glory" UEFA EURO 2024™

Commercial Display Area at the Berlin Olympic Stadium

Commercial Display Area at the Berlin Olympic Stadium - HISENSE/PR NEWSWIRE

QINGDAO, China, 24 de junio de 2024/PRNewswire/ -- A medida que el torneo UEFA EURO 2024™ entra en su segunda semana, Hisense, marca líder mundial de electrodomésticos y electrónica de consumo, sigue alimentando la emoción con su electrizante campaña "Beyond Glory" UEFA EURO 2024™, consolidando su posición como marca que conecta con los aficionados de todo el mundo.

La campaña se centra en la premisa de la búsqueda incesante de la excelencia, resonando entre los aficionados al fútbol de todo el mundo y mostrando el compromiso de Hisense con la innovación y la calidad. El cautivador escaparate comercial de Hisense en el Estadio Olímpico de Berlín sirve como testimonio de estos compromisos. El escaparate presenta de forma destacada los productos Hero de Hisense, incluidos los televisores ULED y los televisores láser, que encarnan la dedicación de la marca a la tecnología de vanguardia y a una experiencia de usuario excepcional.

La campaña "Beyond Glory" va mucho más allá del Estadio Olímpico de Berlín y llega a los aficionados al fútbol de 30 mercados, entre ellos Alemania, Italia, Reino Unido, Francia y España. A través de una serie de atractivas acciones, Hisense capta la atención de los aficionados y los sumerge en todas las emociones del torneo.

El eslogan "Never Settle for No. 2 Globally" ("Nunca te conformes con el número 2 mundial") aparece en toda la EURO 2024™, haciéndose eco del compromiso inquebrantable de Hisense con el desarrollo continuo y la innovación tecnológica. La dedicación de Hisense es evidente en su notable logro de asegurar la posición número 2 en envíos mundiales de televisores durante dos años consecutivos. En el primer trimestre de 2024, la cuota mundial de volumen de envíos de televisores de la compañía se sitúa en el 13,6%, con una cuota mundial de ingresos por envíos del 12,1%. Además, Hisense ocupa el primer puesto en televisores de 100 pulgadas y televisores láser, tanto en 2023 como en el primer trimestre de 2024.

Hisense cuenta con un rico historial de exitosas campañas de marketing en torno a grandes eventos deportivos, incluyendo su patrocinio de la UEFA European Championship™, proporcionando una importante plataforma para mostrar sus productos y tecnología a una audiencia global y conectando con los entusiastas del fútbol al demostrar la dedicación de la compañía a la innovación, la calidad y el compromiso de los aficionados.

Acerca de HisenseHisense es una marca líder mundial de electrodomésticos y electrónica de consumo y socio oficial de la UEFA EURO 2024™. Según Omdia, Hisense ocupó el segundo puesto mundial en envíos de televisores y el primero en televisores de 100 pulgadas tanto en 2023 como en el primer trimestre de 2024. La empresa se ha expandido rápidamente para operar en más de 160 países y está especializada en artículos multimedia, electrodomésticos e información informática inteligente.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2445595/Commercial_Display_Area_Berlin_Olympic_Stadium.jpg

