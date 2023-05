La hoja de ruta estratégica de HYXiPOWER se compromete a innovar soluciones energéticas inteligentes

HYXiPOWER’s Strategic Roadmap Commits to Innovating Intelligent Energy Solutions

HYXiPOWER’s Strategic Roadmap Commits to Innovating Intelligent Energy Solutions - HYXIPOWER/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHAI, 25 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Zhejiang Hyxi Technology Co., Ltd. ("HYXiPOWER"), un proveedor líder de soluciones de energía inteligente, ha lanzado oficialmente su estrategia anual en la 16ª (2023) International Photovoltaic Power Generation and Smart Energy Conference & Exhibition (SNEC), que se inaugura el 24 de mayo en SNICE ShangHai. La hoja de ruta estratégica de HYXiPOWER seguirá centrándose en la diversificación del mercado, la I+D de los mercados de aplicaciones fotovoltaicas, la promoción de la innovación de soluciones de energía inteligente y la optimización de la calidad y los servicios de los productos para ofrecer mejores soluciones a los clientes globales.

HYXiPOWER está presentando nuevos productos en la exhibición SNEC de tres días, la feria comercial internacional más grande de la industria fotovoltaica en China, incluidos inversores para diversos escenarios de aplicación (tanto residenciales como comerciales), sistemas de almacenamiento de energía que abordan los desafíos de inestabilidad de la nueva energía, soluciones de carga y la plataforma de gestión de energía inteligente que integra todos los productos y soluciones de diferentes terminales para brindar la mejor experiencia de usuario.

"Al adherirse a los valores centrales de 'Calidad, Innovación, Eficiencia, Beneficio Mutuo' con la misión de servir a los clientes globales y disfrutar de la energía verde, HYXiPOWER busca liderar la I + D y las aplicaciones de tecnologías de energía verde que contribuirán a lograr los objetivos de cero carbono y realizar el desarrollo sostenible de la energía verde a nivel mundial", dijo el vicepresidente QuanLing Wang de HYXiPOWER.

La innovación y la I+D forman el núcleo de la hoja de ruta estratégica de HYXiPOWER, y su equipo de expertos en I+D está aprovechando una gran experiencia para desarrollar productos y sistemas seguros, fiables, eficientes y accesibles potenciados por tecnologías que incluyen inteligencia artificial (IA), algorítmica, gestión de baterías (BMS), sistema de gestión de energía (EMS) y topología de electrónica de potencia.

Los laboratorios de HYXiPOWER están acreditados por CNAS y CTF2 bi IEC, y los productos han obtenido pruebas y certificación de instituciones líderes como TUV, CSA, BV y SGS. La compañía posee más de 50 tecnologías centrales y también ha sido nombrada Nueva Empresa del Año por el Foro de la Industria Fotovoltaica de China 2022.

HYXiPOWER ha establecido una red integral de ventas y servicio en todo el mundo con sucursales y centros de servicio establecidos en Europa, América del Norte, América del Sur, Oceanía, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, brindando servicios rápidos, eficientes y de alta calidad para clientes en más de 100 países y regiones en todo el mundo.

HYXiPOWER está exhibiendo en el stand W9-310 de Shanghai New International Expo Centre.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2085196/11.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2085197...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/la-hoja-de-ruta-estrategica-de-hyxipower-se-compromete-a-innovar-soluciones-energeticas-inteligentes-301834954.html