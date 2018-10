COMUNICADO: Huawei ayuda a los clientes a innovar con centros de datos inteligentes en la nube (1)

Publicado 11/10/2018 18:36:41 CET

La empresa otorgó el premio "Cloud Data Center Super User Award 2018" a varios clientes y lanzó la solución de nube privada y completa FusionCloud 6.5

SHANGHÁI, 11 de octubre de 2018 /PRNewswire/ -- Hoy, en HUAWEI CONNECT 2018, Huawei celebró una cumbre con el tema "Activate Intelligence: The Innovative Path to Intelligent Cloud Data Centers" ("Activando la inteligencia: el camino innovador hacia los centros de datos inteligentes en la nube"). Durante la cumbre, Hou Jinlong, presidente de la línea de productos informáticos de Huawei, fue el encargado de pronunciar el discurso "Activate Intelligence: Innovative Path to Huawei Intelligent Full-Stack Cloud" ("Activando la inteligencia: el camino innovador hacia la nube completa e inteligente de Huawei"). Los representantes de empresas financieras, sanitarias, energéticas y de Internet compartieron sus prácticas conjuntas de innovación en los campos de la IA, la nube y la HPC. Huawei otorgó a varios clientes el premio "Cloud Data Center Super User Award 2018" para encomiar su apoyo constante a la empresa. Asimismo, Huawei lanzó la solución de nube privada y completa FusionCloud 6.5 y presentó FusionStorage, un almacenamiento en la nube de misión crítica y última generación. Estas soluciones añaden nuevas funcionalidades a la amplia gama de soporte de almacenamiento y de la nube de Huawei con el fin de establecer una base sólida para construir un mundo inteligente.

https://mma.prnewswire.com/media/766839/Huawei_IT_Hou_Jinlong.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/766839/Huawei_IT_Hou_Jinlong.jpg]

Hou Jinlong afirmó: "Las numerosas aplicaciones de las tecnologías de IA hacen que nuestra sociedad evolucione hacia un mundo más inteligente. Huawei está comprometida con integrar las tecnologías de IA con la infraestructura informática, como centros de datos en la nube y almacenamiento y computación inteligentes en la nube, así como con ayudar a los clientes a crear valor empresarial en sus transformaciones digitales e inteligentes aprovechando las soluciones completas en la nube con funciones de servicio de ciclo de vida completo y competitividad integral del ecosistema".

Para encomiar el apoyo de los clientes, Huawei entregó el premio "Cloud Data Center Super User Award 2018" a los siguientes clientes de la empresa:

-- Mejores prácticas de innovación del año: China Merchants Bank (CMB) -- Mejor transformación en empresa digital del año: Sonatrach -- Mejor exploración de IA en sanidad del año: KingMed Diagnostics -- Mejor despliegue de servicios en la nube del año: Sina Corporation -- Mejores prácticas en centros de datos en la nube del año: China Mobile Group Beijing Co., Ltd. -- Eficiencia informática más mejorada del año: Sberbank de Rusia -- Mejor transformación hacia la nube del año: Harbin Pharmaceutical Group Co., Ltd. -- Mejores prácticas en la nube de Huawei del año: Kingnet Network Co., Ltd.

Durante la cumbre, Huawei lanzó la solución de nube privada y completa de última generación FusionCloud 6.5 y presentó FusionStorage, un almacenamiento en la nube de misión crítica y última generación.

FusionCloud 6.5 ofrece numerosas funcionalidades nuevas:

-- En comparación con FusionCloud 6.3, FusionCloud 6.5 proporciona más de 50 servicios en la nube en nueve categorías. Esta solución, que cuenta con funcionalidades mejoradas en computación heterogénea basada en IA, inteligencia empresarial y nube híbrida, permite que las soluciones completas de IA de Huawei se implementen en plataformas de nube privada y ofrece una sinergia nube-periferia-nube. Con la vista puesta en las redes de última generación, FusionCloud 6.5 permite que las empresas amplíen los datos desde la nube privada hasta la periferia de Internet. -- Esta solución ayuda a las empresas a implementar una colaboración y una gestión inteligente de la computación periférica a gran escala. FusionCloud 6.5 también amplía la integración de aplicaciones y algoritmos de los distribuidores de software independientes, para que estos puedan integrar rápidamente sus aplicaciones y algoritmos de IA en plataformas de nube privada. -- La solución de nube privada FusionCloud de Huawei proporciona una experiencia unificada que garantiza una conectividad consistente tanto dentro como fuera de las instalaciones a través de arquitecturas estandarizadas de nube pública y privada. FusionCloud 6.5 admite la creciente demanda actual de servicios de computación en la nube, como infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio (PaaS) y datos como servicio (DaaS). -- Asimismo, comparte arquitecturas unificadas, interfaces de programación de aplicaciones (API), servicios y ecosistemas con HUAWEI CLOUD para permitir que los usuarios aprovechen más de 100 servicios en la nube en línea. La solución también puede conectarse con Amazon Web Services (AWS), Azure y otras plataformas de nube pública de terceros a través de nubes híbridas. Esta versatilidad permite una implementación empresarial fluida en toda la nube que proporciona soporte a largo plazo para el desarrollo empresarial. FusionCloud 6.5 ofrece una plataforma, ecosistema y servicios completos para ayudar a satisfacer los requisitos de transformación digital de los clientes.

El sistema de almacenamiento de última generación FusionStorage ofrece funcionalidades avanzadas de almacenamiento en la nube para aplicaciones empresariales de misión crítica:

-- FusionStorage aprovecha las innovaciones tecnológicas en software de almacenamiento y la compatibilidad con el hardware líder en el sector para ofrecer rendimiento óptimo, gran fiabilidad y servicios de recursos de almacenamiento a la carta para aplicaciones de misión crítica. Con esta plataforma, las empresas pueden hacer frente fácilmente a los desafíos de migrar las aplicaciones principales a la nube. -- FusionStorage ofrece funcionalidades de expansión lineal distribuidas que incluyen la expansión lineal de la capacidad de almacenamiento de nivel EB, de las IOPS y del rendimiento. Asimismo, implementa un almacenamiento coordinado de datos en la nube híbrida dentro y fuera de las instalaciones y destaca por su facilidad de uso y una fiabilidad líder en el sector, para que las aplicaciones de misión crítica puedan ejecutarse de manera segura en conjuntos de recursos en la nube. -- Este sistema también ofrece una garantía de continuidad de negocios de múltiples niveles para que los usuarios la implementen a petición. FusionStorage, que está equipado con la exclusiva solución activa-activa sin pasarela completamente distribuida de Huawei, ofrece un 99,9999 por ciento de fiabilidad en cuanto a soluciones para garantizar operaciones empresariales ininterrumpidas en escenarios de datos de bases y virtualización. Además, esta solución ofrece la única tecnología de replicación asíncrona del sector que admite objetivos de punto de recuperación (RPO, por sus siglas en inglés) a nivel de segundos para escenarios de protección de datos a larga distancia.

