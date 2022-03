Huawei Enterprise Roadshow 2022 mostrará los últimos productos y soluciones para lograr una transformación digital soste

Visit the Huawei Enterprise Roadshow 2022 at selected European cities

· La gira por Europa visitará más de 40 ciudades entre los meses de marzo y octubre para presentar las innovaciones más recientes de Huawei en materia de digitalización y gestión de la energía

DÜSSELDORF, Alemania, 21 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Huawei Empresas presenta su programa para el Huawei Roadshow 2022. Bajo el lema "Digital and Green, Transition to New Value Together", Huawei Empresas recorrerá 7 países y mostrará las tecnologías, productos y soluciones más recientes en más de 40 ciudades entre los meses de marzo y octubre. Un evento en el que los clientes podrán conocer personalmente al equipo de expertos de Huawei, líder en el sector.

Huawei Empresas detallará cómo impulsa a sus clientes en su transición digital y ecológica, cómo les permite aprovechar todo el potencial comercial y cómo los acerca a sus objetivos.

Huawei Enterprise Roadshow visitará 7 países europeos en las siguientes fechas:

Bélgica y Luxemburgo: del 21 al 25 de marzo

Francia: del 29 de marzo al 5 de mayo

Italia: del 9 al 19 de mayo

Alemania: del 31 de mayo al 15 de junio

Portugal : del 20 de junio al 8 de julio

España: del 12 de septiembre al 21 de octubre

Los asistentes a nuestra exposición itinerante podrán conocer de primera mano productos de Huawei como Campus Networks, WAN, Data Center, Cloud e IP, desarrollados para diversos sectores, como Educación, Sanidad, ISP y Retail, entre otros.

Algunos de los productos más destacables en esta exposición son:

CloudCampus 3.0 incorpora arquitecturas y tecnologías innovadoras, como Wi-Fi 6, IoT, PoE óptico-eléctrico, SDN, SD-WAN y gestión cloud, para construir una red de campus de alta calidad con tecnología cloud inteligente y totalmente inalámbrica. Las demos de Huawei mostrarán cómo las empresas pueden acelerar la construcción de edificios energéticamente eficientes y con bajas emisiones de carbono.

CloudWAN 3.0, con un diseño específico para construir redes WAN inteligentes, fiables y ágiles, simplifica las tareas de O&M y ofrece funciones de gestión/control y análisis de la red, lo que mejora significativamente la eficiencia global. Los expertos de Huawei revelarán cómo adaptar la tecnología a los clientes de diferentes sectores para optimizar la fiabilidad de la red WAN.

La solución de DCN inteligente CloudFabric 3.0 ha optimizado tanto el software como el hardware. El controlador SDN y el analizador iMaster NCE ofrecen una solución de automatización inteligente del ciclo de vida desde el día 0 hasta el día N.

La red de almacenamiento de próxima generación NoF+ ofrece Ethernet con cero pérdida de paquetes, elevado ancho de banda, latencia ultrabaja y mantenimiento simplificado. El equipo de expertos de Huawei mostrará cómo lograr servicios de misión crítica siempre activos.

La innovadora solución ESL (Electronic Shelf Label) con IoT para Retail se usa para mostrar de forma digital el precio y otros detalles importantes de los productos. Los expertos mostrarán los beneficios de esta solución en un despliegue con SES-Imagotag.

Solución de ahorro energético, que permite controlar el funcionamiento de un edificio y gestionar la energía de manera inteligente y eficaz. Se mostrarán ejemplos reales de la solución con Ubiant.

Digital & Green – Transition To New Value Together

Huawei ofrece innovadoras tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y un completo catálogo de productos para construir una sólida infraestructura TIC e impulsar la transformación digital de la industria. En las últimas décadas, uno de los objetivos de Huawei ha sido la reducción del consumo de energía y las emisiones de carbono mediante la innovación continua en sus productos y soluciones.

En el futuro, Huawei continuará ampliando sus esfuerzos en el desarrollo de soluciones innovadoras para escenarios industriales, así como en la construcción de una infraestructura TIC inteligente, simplificada y ecológica que aporte un nuevo valor para partners y clientes.

Acerca de Huawei

Huawei es una empresa privada que pertenece en su totalidad a sus empleados. Fundada en 1987, es uno de los principales proveedores internacionales de infraestructuras de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y dispositivos inteligentes. La empresa cuenta con aproximadamente 197 000 empleados, opera en más de 170 países y regiones, y presta servicio a más de 3000 millones de personas en todo el mundo.

El objetivo de Huawei es construir un mundo inteligente y totalmente conectado a través de tecnologías digitales que llegan cada individuo, hogar y organización.

