Huawei lanza software Ascend AI de pila completa (2)

El Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) también tiene un caso de uso. Según Chen Jianjun, director senior de Big Data and AI Lab de ICBC, ICBC ha lanzado un Smart Brain basado en el hardware de Atlas hardware y una plataforma de software básica para ofrecer computación altamente dimensional, de baja latencia, a gran escala y alta densidad para la industria financiera.

Huawei también prefiere ofrecer la última simplicidad para los clientes y socios y ocuparse totalmente de la parte compleja. Según Tony Xu, el software Ascend AI de pila completa Huawei ayuda a maximizar el rendimiento del hardware de IA y reducir las barreras de entrada para la aplicación de IA. Ascend actúa como plataforma para la infraestructura IA y también es el habilitador de IA para las industrias. Huawei trabaja con los socios de ecosistema para construir un ecosistema de computación vibrante de Ascend y juntos ascender a la inteligencia pervasiva.

