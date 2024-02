Huawei presenta la ampliación de su programa de desarrollo de talentos en Roma este verano

(Información remitida por la empresa firmante)

Anuncio hecho al término de un acto europeo de una semana de duración en China

PEKÍN, 7 de febrero de 2024/PRNewswire/ -- La Gran Final Europea de "Seeds for the Future", de una semana de duración, que reunió a un selecto grupo de antiguos alumnos de "Seeds for the Future" procedentes de 18 países europeos, concluyó el 23 de enero. A lo largo de la semana, los participantes asistieron a sesiones esclarecedoras con expertos en tecnología, se adentraron en los ámbitos de la conectividad y la innovación y participaron en interesantes mesas redondas sobre temas cruciales como la diversidad, las competencias ecológicas y la sostenibilidad.

En la cúspide del evento, la Ceremonia de Clausura, resonó el tema de la cooperación internacional como piedra angular para forjar un futuro sostenible para el talento europeo. Al despedirnos de esta enriquecedora semana de colaboración, Huawei reconoció con orgullo los pasos colectivos dados para fomentar la innovación, el intercambio de conocimientos y el compromiso compartido con un futuro sostenible.

El profesor Shahbaz Khan, director de la Oficina Regional Multisectorial de la UNESCO para Asia Oriental, declaró durante el acto de clausura: "Estamos encantados de ver que las visiones de la UNESCO y Huawei coinciden en la erradicación del analfabetismo digital entre los jóvenes. En febrero de 2023, Huawei se convertirá en miembro asociado de la Alianza Mundial para la Alfabetización (GAL) de la UNESCO. Como primera empresa privada en ser miembro asociado de GAL, Huawei se compromete a mejorar el uso de la tecnología por parte de los educadores en los países en desarrollo".

También en la ceremonia de clausura, el vicepresidente sénior de Huawei Europa, Radoslaw Kedzia, anunció una expansión prevista de Seeds for the Future en Europa: "Huawei se enorgullece de desvelar un nuevo capítulo del programa "Seeds for the future": una edición inmersiva y totalmente presencial que tendrá lugar en Roma, Italia, en julio de 2024. Esta iniciativa, impulsada por el espíritu de colaboración y diálogo internacional, reunirá a estudiantes de diversos rincones de Europa para converger en una ciudad, fomentando un ecosistema vibrante para el aprendizaje y el desarrollo colaborativo de ideas de empresas emergentes de Tech4Good".

Anteriormente, Huawei había dado a conocer el lanzamiento del programa de becas Seeds for the Future, diseñado para apoyar a estudiantes con talento en TIC de los Países Bajos, Bulgaria y Chipre. Esta iniciativa subraya el firme compromiso de la empresa de cultivar y alimentar talentos excepcionales.

Subrayando la importancia de estas oportunidades para los estudiantes, la Embajadora de Chipre, Martha Mavrommatis, en nombre de la ministra de Educación, Deporte y Juventud, Athena Michaelidou, felicitó a Huawei por el éxito del evento y a los estudiantes por todos sus esfuerzos en pro de un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente: "Empresas como Huawei están realizando inversiones por sí mismas, en paralelo con iniciativas institucionales, como las de la Unión Europea y los Estados miembros. El programa Seeds for the Future de Huawei, como su nombre indica, está profundamente comprometido en la identificación de talentos locales y en la mejora del intercambio de conocimientos entre profesionales y jóvenes".

También estuvo presente Annette Nijs, ex secretaria de Estado de Educación de los Países Bajos, quien explicó: "El compromiso de Huawei de animar a los estudiantes que abrazan la tecnología es tan admirable como importante. Al fin y al cabo, la tecnología seguirá creando un cambio fundamental en nuestra forma de trabajar y de vivir. Los estudiantes de TIC de hoy utilizarán la tecnología en sus carreras para dar alas a los cambios de nuestras sociedades".

El Embajador de Moldavia, Dumitru Braghis, añadió: "Seeds for the Future, como programa insignia de RSC de Huawei, no sólo ejemplifica la responsabilidad corporativa, sino que también muestra el compromiso de guiar a los jóvenes talentos a nivel mundial. El programa, diseñado para formar a la próxima generación de líderes en la era digital, va más allá de las habilidades técnicas. Promueve un sentido de ciudadanía global, fomenta el intercambio cultural y promueve el espíritu emprendedor".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2336045/Huawei_Unveils_Expansion_of_its_Talent_Development_Program_in_Rome_this_Summer.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-presenta-la-ampliacion-de-su-programa-de-desarrollo-de-talentos-en-roma-este-verano-302056087.html