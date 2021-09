-La IA de Lunit se aplica por primera vez a un ensayo clínico para el desarrollo de fármacos: los resultados se presentan en ESMO 2021

SEÚL, Corea del Sur, 17 de septiembre de 2021/PRNewswire/ -- Lunit, uno de los principales proveedores de IA médica, ha anunciado hoy que su IA para el análisis de tejidos se ha aplicado en un ensayo clínico para el desarrollo de fármacos, prediciendo con precisión la respuesta de los pacientes a la inmunoterapia. Incluyendo este importante hallazgo, la empresa presentó tres estudios en el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) 2021.

Lunit se ha centrado en el desarrollo de nuevos biomarcadores de IA que pueden aplicarse en el tratamiento del cáncer. Desde 2019, ha estado validando la eficacia de su plataforma de análisis de tejidos basada en la IA "Lunit SCOPE" que predice con precisión la respuesta de los pacientes con cáncer a la inmunoterapia.

Lo más destacado de Lunit en ESMO 2021 es su anuncio de que Lunit SCOPE IO -una de las líneas de producto de Lunit SCOPE- se ha aplicado por primera vez a un ensayo clínico de fase 1 de un nuevo fármaco. En un estudio conjunto con Y Biologics, una empresa surcoreana de biotecnología de anticuerpos en fase clínica, Lunit SCOPE IO predijo con precisión la respuesta a la inmunoterapia de todos los pacientes que participaron en el estudio.

"A partir de 2019, Lunit ha demostrado que la respuesta a la inmunoterapia varía en función de la distribución espacial de las células inmunitarias en el tejido canceroso, lo que ha sido la base de la plataforma de IA 'Lunit SCOPE IO'", dijo Chan-Young Ock, director médico de Lunit. "Este estudio es el primer caso en el que Lunit SCOPE IO se aplicó a ensayos clínicos reales de desarrollo de medicamentos, y es un estudio significativo que demostró el alto potencial de los biomarcadores impulsados por la IA".

Lunit presentó otro estudio en el que se utilizó Lunit SCOPE IO, validando la correlación entre la información espacial de los linfocitos infiltrantes de tumores (TIL) y el pronóstico del cáncer colorrectal. El equipo analizó 461 datos de cáncer colorrectal entre los datos de TCGA y demostró que la alta densidad de TIL en relación con las células tumorales puede mejorar el poder de pronóstico.

El otro estudio importante de la compañía fue sobre Lunit SCOPE PD-L1, un analizador de puntuación de proporción tumoral (TPS) impulsado por IA y desarrollado por Lunit. Según el estudio, la asistencia con Lunit SCOPE PD-L1 mejoró sustancialmente el consenso de los patólogos y encontró más pacientes elegibles para la inmunoterapia.

"Aunque la expresión de PD-L1 es el biomarcador estándar para el cáncer de pulmón avanzado de células no pequeñas, la evaluación manual de PD-L1 TPS por parte de los patólogos tiene limitaciones prácticas de sesgo interobservador y trabajo intensivo", dijo Kyunghyun Paeng, Director de Producto de Lunit. "Este estudio tenía como objetivo explorar si el analizador de TPS impulsado por la IA podría reducir la variación del interobservador y aumentar la precisión del análisis".

Tres patólogos evaluaron PD-L1 TPS de 479 datos de NSCLC. Al comparar los resultados del análisis, la tasa de discordancia en los subgrupos de TPS <1% disminuyó del 32% al 10% cuando se asistió con Lunit AI. Además, se comprobó que 23 de 81 eran elegibles para la inmunoterapia a pesar de que los patólogos los evaluaron como TPS <1%, lo que significa que se pudo tratar con inmunoterapia a un 30% adicional de pacientes que, de otro modo, no habrían sido recomendados para la inmunoterapia.

"Ahora estamos en el proceso de probar y crear la dirección que queremos alcanzar en el campo del tratamiento del cáncer", dijo Brandon Suh, consejero delegado de Lunit. "El ESMO de este año es especialmente significativa, ya que uno de nuestros productos Lunit SCOPE se utilizó por primera vez en un ensayo clínico y demostró su valor predecible. Nuestra validación de los biomarcadores impulsados por la IA para la inmunoterapia se aplicará a muchos otros fármacos y estudios clínicos de mayor envergadura en un futuro próximo". A la luz de estos resultados positivos, Lunit SCOPE estará disponible comercialmente a finales de este año".

Información Abstract de Lunit en ESMO 2021

Reunión Virtual: E-Posters16 – 21 de septiembre de 2021

Abstract 977P

Título: Interim results of phase I dose escalation study of YBL-006: A novel anti-PD-1 monoclonal antibody in advanced solid tumors

Abstract 398P

Título: AI-powered whole-slide image analysis of tumor-infiltrating lymphocytes for prediction of prognosis in colorectal cancer

Abstract 1805P

Título: Assistance with an artificial intelligence-powered PD-L1 analyzer reduces interobserver variation in pathologic reading of tumor proportion score in non-small cell lung cancer

