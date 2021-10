El ícono estadounidense "Damon Dash" llegará a Europa, Asia y África con compañías de cine y televisión

AMSTERDAM, 12 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Damon «Dame» Dash, el famoso empresario estadounidense y cofundador de Roc-A-Fella Records con Jay-Z, será el anfitrión y coproductor de la innovadora docuseries «Hip-Hop Invasion» (10 episodios). Las docuseries se producirá como parte de una empresa conjunta y más amplia con 4Mat Factory una empresa holandesa de medios de difusión.

En «Hip-Hop Invasion», Dame Dash nos lleva a través de la historia del hiphop mientras conquistaba el mundo. En cada episodio, Dame muestra cómo la cultura, la música y los negocios del hiphop salieron del Bronx de Nueva York, a finales de los años 70 y principios de los 80, e invadieron todas los pueblos, ciudades y países del mundo. En el Reino Unido, Francia, Alemania, los Países Bajos, Sudáfrica, China, Japón, Polonia, Brasil, Turquía, Hip-Hop Invasion mostrará las historias a menudo no contadas de los pioneros del género a los nuevos motores y activistas actuales y su influencia en la cultura hiphop de hoy.

La asociación de Dame Dash Studios y 4Mat Factory también incluye la representación comercial y distribución de varios proyectos de DDS, televisión y cine, como Rocky Road, un viaje íntimo por la experiencia femenina de la FIV y la infertilidad por Raquel M. Horn. Y Dusko goes to space, una serie animada de aventuras educativas creada por Raquel M. Horn. El largometraje completo Honor Up, con Dame y Cam'ron, es una producción de Kanye West.

«Nuestra asociación con Dame Dash Studios y los proyectos actuales es solo el comienzo de grandes cosas por venir», dijo la directora de operaciones de 4Mat Factory, Lydia de Vreede.

4Mat Factory y Dame Dash Studios estrenarán varios de los próximos proyectos de televisión y cine en MIPCOM, el mayor mercado global de contenido de entretenimiento en todas las plataformas en Cannes, Francia.

