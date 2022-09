IDLE anuncia cambios en la junta directiva y la gerencia

VANCOUVER, BC, 1 de septiembre de 2022/PRNewswire/ -- IDLE LIFESTYLE INC. ("IDLE" o la "Compañía") (CSE: IDLE.X) (‎FSE: 99L.F) (OTC: IDLSF) (anteriormente, Poda Holdings, Inc.) se complace en anunciar que Patrick Gray, Director, ha sido nombrado consejero delegado de la Compañía, y Jordan Crockett ha sido nombrado director.

La Compañía también anuncia las renuncias de Ryan Selby como consejero delegado y director, de Ryan Karkairan como vicepresidente de Diseño y director, y de Paul Ciullo como director financiero de la Compañía, con efecto inmediato. La Compañía expresa su agradecimiento por los servicios prestados por los señores Selby, Karkairan y Ciullo a la Compañía y les desea lo mejor en sus proyectos futuros.

En nombre de la junta,‎

Patrick GrayfConsejero delegado y director

IDLE Lifestyle Inc.‎Llamada gratis desde Norteamérica: +1-833-879-7632‎Fuera de Norteamérica: +1-406-879-7632investors@idle-lifestyle.com www.idle-lifestyle.com

DECLARACIONES PROSPECTIVAS

Este comunicado de prensa contiene "información prospectiva" que puede incluir, entre otros, información con respecto a las actividades, eventos o desarrollos que la Compañía espera o anticipa que ocurrirán o pueden ocurrir en el futuro. Dicha información prospectiva a menudo, pero no siempre, se identifica mediante el uso de palabras y frases como "planes", "espera", "se espera", "presupuesto", "programado", "estimaciones", ‎‎ "pronostica", "pretende", "anticipa" o "cree" o variaciones (incluidas las variaciones negativas) de tales palabras y frases, o establece que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden", "podrían", "podrían", "podría" o "se" tomará, ocurrirá o se logrará. Dicha información prospectiva incluye, entre otras cosas, información sobre: los planes y estrategias de la Compañía; y contribuciones futuras por parte del funcionario y director recién nombrado. Por lo general, se aplican varios supuestos o factores para sacar conclusiones o hacer los pronósticos o proyecciones establecidos en la información prospectiva. Esos supuestos y factores se basan en la información actualmente disponible para la Compañía.

La información prospectiva implica riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores de riesgo que pueden hacer que los resultados, el desempeño o los logros reales sean materialmente diferentes de cualquier resultado, desempeño o logro futuros expresados o implícitos en la información prospectiva. Dichos riesgos incluyen riesgos relacionados con el aumento de la competencia y las condiciones financieras globales actuales, riesgos de acceso y suministro, dependencia de personal clave, riesgos operativos, riesgos regulatorios, financiamiento, capitalización y riesgos de liquidez. Aunque la Compañía ha intentado identificar factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los contenidos en la información prospectiva, puede haber otros factores que hagan que los resultados no sean los previstos, estimados o previstos. No puede haber garantía de que dicha información resulte precisa, ya que los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir materialmente de los previstos en dichas declaraciones. En consecuencia, los lectores no deben depositar una confianza indebida en la información prospectiva. La ‎Compañía no asume ninguna obligación, salvo que la ley exija lo contrario, de actualizar estas ‎declaraciones prospectivas si cambian las creencias, estimaciones u opiniones de la gerencia, u otros factores.‎

La Bolsa de Valores de Canadá no ha revisado y no acepta responsabilidad por la adecuación o precisión del contenido de este comunicado de prensa.