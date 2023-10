iHerb se asocia con el Dr. Oz para promover la misión de salud y bienestar en todo el mundo

(Información remitida por la empresa firmante)

Un reconocido experto médico actuará como asesor global de la empresa para hacer que los productos de salud y bienestar sean accesibles para todos

IRVINE, Calif., 4 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- iHerb, una plataforma líder mundial de comercio electrónico dedicada a la salud y el bienestar, ha anunciado una nueva asociación con el Dr. Mehmet Oz como su asesor global. Dada su experiencia como cirujano cardíaco, autor médico y presentador de televisión, el Dr. Oz se concentrará en ayudar a personas de todo el mundo a optimizar sus objetivos de salud personales a través de la educación y la eliminación de barreras, sociales o de otro tipo, en torno al uso y la disponibilidad de productos saludables de alta calidad que incluyen vitaminas, minerales, suplementos, tratamientos para la piel y alimentos nutritivos.

"Nuestra asociación con el Dr. Oz comenzó basándose en la creencia compartida de que la salud y el bienestar deberían ser un derecho universal posible gracias a la compasión y la acción colectiva", afirmó Emun Zabihi, consejero delegado de iHerb. "Como empresa que ofrece más de 40.000 productos premium de salud y bienestar a millones de clientes en más de 180 países, tenemos el alcance y la experiencia para mejorar el bienestar de las personas en más lugares y crear cambios positivos y significativos en todo el mundo. Estamos encantados de que el Dr. Oz se una a iHerb mientras nos esforzamos por cumplir esta misión".

Apasionado defensor de las personas que viven "La Buena Vida" a través de la salud y el bienestar integrales, a lo largo de los años el Dr. Oz ha enfatizado firmemente a los consumidores la importancia de verificar la fuente y la eficacia de sus productos para la salud y ha compartido de manera constante y categórica sus preocupaciones contra los suplementos fraudulentos.

"Me he comprometido de por vida a capacitar a las personas para que tomen el control de su salud y lleven una vida más plena", dijo el Dr. Oz. "iHerb es la tienda en línea líder en el mundo dedicada a productos de salud fiables y estoy entusiasmado de trabajar juntos para construir relaciones con clientes que buscan soluciones seguras y asequibles para gestionar sus necesidades de salud. El compromiso de iHerb con la calidad, la seguridad y la transparencia está marcando la pauta mundial estándar para la creación de productos de salud y bienestar basados en valor para consumidores de todo el mundo".

Fundada en California en 1996, iHerb ofrece hoy una selección premium de artículos de salud, belleza, cuidado personal y comestibles a más de 10 millones de clientes activos en todo el mundo en 16 idiomas. La marca se ha diferenciado de la competencia al proporcionar el mejor valor posible con la experiencia de compra más conveniente y al garantizar que cada producto se almacene de manera segura en uno de los centros logísticos con clima controlado de iHerb.

Acerca de iHerb

iHerb empodera a las personas para mejorar su salud, felicidad y bienestar. Como plataforma global de comercio electrónico, tenemos la misión de ofrecer a nuestros clientes la mejor selección del mundo de productos de salud y bienestar al mejor precio posible, entregados con la experiencia más conveniente. Creemos que la salud y el bienestar no deben ser un privilegio sino un derecho universal posible gracias a la compasión y nuestra acción colectiva, y todos, sin importar quiénes sean o dónde se encuentren, deben tener fácil acceso a productos que les ayuden a vivir de forma más saludable, mejor vida. www.iherb.com.

Acerca del Dr. Oz

El Dr. Oz es un reconocido cirujano cardíaco, autor médico, presentador de televisión y una voz destacada en el ámbito médico y de bienestar con una extensa lista de logros. Es profesor emérito de la Universidad de Columbia, autor de ocho libros más vendidos del New York Times, incluida la serie "YOU: The Owner's Manual", creador de la revista Hearst "The Good Life" y fundador de la organización HealthCorps que trabaja para eliminar la desigualdad en salud y mejorar vidas educando y empoderando. Oz ha sido reconocido con numerosos premios y honores a lo largo de su carrera, incluidos nueve premios Daytime Emmy® por "The Dr. Oz Show", haber sido nombrado una de las 100 personas más influyentes de Time Magazine, la celebridad más influyente de Forbes y una de las 75 personas más influyentes del siglo XXI de Esquire Magazine, entre otros. Tiene un alto nivel educativo, una licenciatura de la Universidad de Harvard y un doctorado y un MBA conjuntos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania y la Escuela de Negocios Wharton. Los mayores logros de Oz incluyen su esposa Lisa y ser un padre devoto de cuatro hijos y abuelo de cuatro nietos.

