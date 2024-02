En Italia, 800 marcas para la expo Key-The Energy Transition: La industria global sobre el futuro energético

(Información remitida por la empresa firmante)

Del 28 de febrero al 1 de marzo de 2024, 120 eventos internacionales en el Centro de Exposiciones de Rimini, incluido el próximo evento paralelo del G7 sobre Energía y Medio Ambiente: "Ampliación de una electrificación sostenible en África, para África con África"

RIMINI, Italia, 22 de febrero, 2024 /PRNewswire/ -- "La KEY-The Energy Transition Expo, la feria de referencia europea del Italian Exhibition Group (IEG) sobre transición y eficiencia energética programada en Italia, en el Rimini Expo Centre, del 28 de febrero al 1 de marzo, está a punto de comenzar", afirmó el CEO del grupo, Corrado Peraboni.

"En su segunda edición", afirmó Alessandra Astolfi, global exhibition director IEG, "la feria también ofrecerá eventos de talla mundial, definidos por el Comité Técnico-Científico dirigido por Gianni Silvestrini". Christian Previati, exhibition manager de KEY: "Hemos superado todas las expectativas con 800 empresas, +15% de marcas extranjeras y +25% más de compradores internacionales de Alemania, España, Francia, Holanda, Bélgica, Reino Unido, Europa del Este, los Balcanes, Turquía, África, Oriente Medio, América Latina y Asia Central".

120 eventos previstos

" KEY Energy Summit" iniciará el programa internacional con Alessandro Marangoni presentando el estudio de Althesys "La gobernanza del sistema, la clave de la transición", una estrategia coordinada para las energías renovables, el almacenamiento y las redes para descarbonizar Italia; En el mismo encuentro se incluirán propuestas de las asociaciones ANEV, ANIE Rinnovabili, Assoidroelettrica, CIB, Coordinamento Free, Elettricità Futura, FederIdroelettrica, Italia Solare. Traducción simultánea italiano-inglés disponible.

Del 29 de febrero al 1 de marzo " Scaling-Up an Sustainable electrification Africa, for Africa with Africa", el evento paralelo del próximo G7 Energía y Medio Ambiente que reunirá a líderes de la industria europea y representantes de los países africanos en KEY. Un evento internacional de dos días, organizado por RES4Africa, centrado en los países del norte de África y las regiones subsaharianas: el tema será estrategias innovadoras para equilibrar la seguridad energética y la sostenibilidad, innovación para una transición energética justa y herramientas de eliminación de riesgos para acelerar las inversiones para la electrificación sostenible (evento en inglés, con traducción simultánea en francés e italiano).

El jueves 29 de febrero tuvo lugar la presentación, con traducción simultánea italiano-inglés, de la nueva edición del informe 'Cadenas de suministro del futuro', promovido por la Fundación Symbola y el IEG, en colaboración con las asociaciones profesionales.

Y "Sesión de la Conferencia de Investigación EUPD | Abordar los desafíos del boom solar y de almacenamiento en Europa", sobre las últimas tendencias y tecnologías, en inglés el viernes 1 de marzo, organizado por la Alianza Internacional de Almacenamiento de Energía y Baterías-IBESA.

Un listado parcial que ya demuestra el alcance internacional de KEY: el programa completo en el siguiente enlace.

