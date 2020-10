JBS utilizará la tecnología blockchain para mejorar la conservación del Amazonas

La plataforma blockchain garantizará la seguridad y confidencialidad de los datos de los productores de ganado;

El fondo de inversión creado por la compañía promocionará el desarrollo socioeconómico y la conservación del bioma

SÃO PAULO, 20 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Con el fin de aumentar una producción sostenible, JBS anuncia el programa Together For the Amazon, un grupo de iniciativas que busca mejorar la conservación y desarrollo del bioma del Amazonas, dirigirse a la industria y proponer acciones que van más allá de la cadena de valores. El programa integra el cambio climático, que se asignó de forma prioritaria dentro de los objetivo de sostenibilidad mundiales de JBS presentados en el año 2019.

Los pilares fundamentales del programa Together for the Amazon son: (i) el desarrollo de una cadena de valores; (ii) conservación y restauración de los bosques; (iii) apoyo a las comunidades y (iv) desarrollo científico y tecnológico.

El primer pilar está formado por la JBS Green Platform, novedosa iniciativa que comprobará la información de los proveedores directos de la compañía con los datos de transporte de ganado de los enlaces precedentes dentro de la cadena de suministros. Al usar la tecnología blockchain, la compañía va a garantizar la confidencialidad y seguridad de la información personal, comercial y de sanidad de los productores, además de la transparencia en los análisis y proveedores.

La compañía lanzará además las campañas de dedicación para que, a finales del año 2025, los proveedores de sus proveedores sean también JBS Green Platform. Además, JBS va a proporcionar asesoramiento legal, medioambiental y de cría de animales para ayudar a los productores con las mejoras en el control y regularización medioambiental de sus propiedades, a la vez que hace crecer las acciones de formación en sostenibilidad para su cadena de suministros.

Desde hace más de una década, JBS ha controlado el 100% de las granjas de suministro de ganado utilizando estrictos criterios de sostenibilidad, incluyendo tolerancia cero de la deforestación, intrusión en las áreas protegidas, como tierras indígenas o unidades de conservación medioambientales, trabajo duro o el uso de áreas embargadas por Ibama. Este análisis diario cubre más de 50.000 propiedades en la región del Amazonas, un área superior al del tamaño de Alemania.

"Estamos reiterando de forma pública nuestro compromiso con la sostenibilidad del Amazonas. Esperamos crecer, no solo en lo que respecta a la lucha contra la deforestación, sino también en el impulso de la bio-economía, agricultura sostenible y desarrollo social", explicó Gilberto Tomazoni, consejero delegado mundial de JBS.

JBS Fund for the AmazonLos otros tres pilares se conseguirán por medio del JBS Fund For The Amazon, creado para las iniciativas de finanzas que amplían la conservación de los bosques, promocionando un desarrollo sostenible de las comunidades locales, además del desarrollo científico y tecnológico, con una contribución de 250 millones de R$ en los primeros cinco años. Con la participación de otros accionistas, el objetivo es llegar hasta los 1.000 millones de R$ en 2030.

El fondo estará encabezado por Joanita Maestri Karoleski, antigua consejera delegada de Seara, y contará con el apoyo del consejo de dirección, un consejo fiscal, un consejo de consulta y un comité técnico. Los dos últimos miembros ayudarán a seleccionar los proyectos que van a recibir las contribuciones, estando auditado por KPMG. Todo el proceso se reportará, y los resultados se publicarán en el sitio del programa.

CONSEJO DE ASESORAMIENTO

-- Alessandro CarlucciPresidente del consejo de negocios para responsabilidad social (BSR) -- André GuimarãesDirector ejecutivo del Amazon Environmental Research Institute (IPAM) -- Caio MagriConsejero delegado del Ethos Institute -- Carlos NobreCientífico e investigador del Institute of Advanced Studies de la University of São Paulo (IEA USP) -- Fábio FeldmannAbogado y medioambientalista -- Marcello BritoDirector general de la Brazilian Agribusiness Association (Abag) -- Marina GrossiPresidente del Brazilian Business Council for Sustainable Development (BCSD-Brazil) -- Noël PriouxConsejero delegado de Carrefour Brasil -- Raul PadillaDirector general de operaciones mundiales de Bunge -- Ronaldo IabrudiAyudante del presidente del consejo de administración de GPA -- Teresa VendraminiDirectora general de la Brazilian Rural Society (SRB)

COMITÉ TÉCNICO

-- Antonio Fernando Pinheiro PedroAbogado medioambiental -- Arnaldo Carneiro FilhoInvestigador senior de la compañía consultora SINAPSIS -- Cira MouraSecretaria ejecutiva del Legal Amazon Consortium -- Daniel NepstadDirector general y director ejecutivo del Earth Innovation Institute -- Durval Dourado NetoMiembro del consejo ejecutivo del Forum of the Future Institute. Profesor a tiempo completo y director de ESALQ/USP -- Jorge Alex AthiasAbogado y profesor pro-bono de Leyes Medioambientales de la Federal University of Pará (UFPA) -- Jorge Madeira NogueiraProfesor a tiempo completo del Department of Economics de la University of Brasília (UnB) -- Lucas Vitor de Carvalho SousaProfesor asistente del Departamento de Economía y Análisis de la Federal University of Amazonas (UFAM) -- Marcio SztutmanDirector para Latinoamérica de la iniciativa Partnerships for Forests de Palladium: Make it Possible -- Maria Daniele de Jesus TeixeiraEconomista de la Federal University of Mato Grosso (UFMT) y profesora del curso especializado en Sostenibilidad -- Virgilio VianaSuperintendente general de la Sustainable Amazon Foundation (FAS)

CONTACTO: CONTACTO: JBS - oficina de comunicaciones empresariales, +55 113144-7997