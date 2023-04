KUNGFU LIMITED EDITION y DRAGON Brand lanzan la nueva colección que encarna el "espíritu Kungfu"

(Información remitida por la empresa firmante)

-KUNGFU LIMITED EDITION y DRAGON Brand lanzan la nueva colección de edición limitada, que encarna el "espíritu Kungfu" y explora nuevos campos del estilo de vida

SINGAPUR, 6 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- El 7 de abril de 2023, los fans del legendario Jackie Chan disfrutarán de tres estrenos increíbles. En primer lugar, su nueva película "Ride On" mostrará el estilo característico de Jackie en una historia sobre maestros de artes marciales y el vínculo entre un hombre y su caballo. En segundo lugar, el lanzamiento de la edición especial en CD y vinilo de 'I am still Jackie Chan', que cuenta la historia de su vida, proporcionando a los fans un conocimiento más profundo del actor y cantante que adoran. Y por último, KUNGFU LIMITED EDITION y DRAGON Brand lanzan una nueva colección de edición limitada. Con estos tres lanzamientos, Jackie celebrará su 69 cumpleaños de la forma más adecuada posible: compartiendo su talento y su corazón con sus fans de todo el mundo.

Durante décadas, la expresión emocional de Jackie Chan en el escenario y la pantalla ha cautivado a públicos de todas las edades, trascendiendo fronteras culturales y generacionales. Su presencia icónica en el mundo de la cultura del kung fu ha influido no sólo en la industria cinematográfica, sino también en el mundo de la moda. Desde sus primeros triunfos hasta sus luchas personales, el espíritu inquebrantable y la energía de Jackie han inspirado a innumerables fans en todo el mundo. Ahora, su influencia sigue resonando a medida que deja su huella tanto en la música como en el cine, consolidando su legado como un auténtico icono mundial.

Prepárese para sorprenderse con KUNGFU LIMITED EDITION, una marca de estilo de vida vanguardista impulsada por la revolucionaria plataforma Web3 KUNGFUVERSE, que presenta su esperada colaboración con la marca Dragon, inspirada en el legendario Jackie Chan y su icónico "espíritu Kungfu". La colección es una extraordinaria fusión de lo mejor de ambos mundos, con artículos para el hogar, moda, accesorios y mucho más meticulosamente elaborados, todo exquisitamente diseñado con un enfoque en el detalle, la innovación y la practicidad. Cada producto se produce en lotes de edición estrictamente limitada, y la marca promete ofrecer una experiencia de estilo de vida inigualable a los consumidores que aprecian las cosas buenas de la vida.

Prepárese para una colaboración innovadora, ya que KUNGFU LIMITED EDITION y la marca Dragon unen sus fuerzas para elevar el diseño de estilo de vida a un nivel completamente nuevo. Con Jackie Chan profundamente involucrado en todos los aspectos del diseño y desarrollo de productos, la asociación encarna una pasión compartida por la calidad, la innovación y la creatividad. El resultado es una colección inigualable de artículos de primera calidad para el hogar, moda, accesorios y mucho más, impregnados de la esencia de la cultura Kung Fu y adaptados a las necesidades de los modernos creadores de tendencias. Descubra un nuevo mundo de estilo, donde la tradición se une a la funcionalidad y los objetos cotidianos se convierten en verdaderas obras de arte.

La colaboración de KUNGFU LIMITED EDITION y Dragon Brand combina a la perfección creatividad y una meticulosa atención al detalle, capturando sin esfuerzo la personalidad distintiva de Jackie Chan. El espíritu de la marca se refleja con elegancia en el material, el diseño y la funcionalidad de los productos, centrados en la practicidad más que en un simple logotipo. La bolsa Master Dragon Travel Duffel, un accesorio elegante y moderno, cuenta con paneles laterales de piel auténtica con la forma de las icónicas iniciales "J" de Jackie Chan y un práctico bolsillo lateral para guardar los documentos de viaje, un guiño a su filosofía de vida respetuosa con el medio ambiente. Los decantadores artesanales Kung Fu presentan diseños innovadores, que abordan el problema de los agarres difíciles, reflejando el enfoque centrado en el usuario de Jackie Chan. Las copas de vino de cristal artesanal Kung Fu, con sus detalles inferiores codificados por colores, son fáciles de reconocer, lo que las hace ideales para diversas situaciones. Ya sea explorando el mundo o su propia ciudad, estos productos encarnan el espíritu de aventura y estilo que define a una de las estrellas de cine más icónicas del mundo.

La emoción crece a medida que la serie colaborativa planea introducir un nuevo y exclusivo color -JC Blue- en los próximos lanzamientos de productos. El JC Blue representa el carácter contrastado de la personalidad de Jackie, un color que simboliza la audacia y vitalidad de su personaje en el cine de acción con los valores de serenidad y sostenibilidad que encarna su filosofía individual.

El "espíritu Kung Fu" ha trascendido sus orígenes en las artes marciales y el atletismo para convertirse en una filosofía de autenticidad y superación continua. Ha influido en diversos campos, como el cine, la música y, ahora, las marcas de estilo de vida. KUNGFU LIMITED EDITION encarna este espíritu, infundiendo creatividad y destreza artesanal a los objetos cotidianos para traspasar los límites del campo de las tendencias. Al interpretar el "espíritu Kung Fu" de una forma fresca e innovadora, la marca muestra posibilidades ilimitadas e inspira una nueva forma de vivir.

Experimente el envolvente mundo de KUNGFU LIMITED EDITION al alcance de su mano con el recién lanzado sitio web global, creado por la prestigiosa agencia creativa BRU:D, con sede en Londres. El sitio ofrece una experiencia de usuario intuitiva y atractiva, mostrando la última serie de colaboración con la marca Dragon, con una artesanía excepcional y diseños innovadores. La colección de edición limitada ya está a la venta en todo el mundo (https://kungfu.limited/) y ofrece una experiencia de estilo de vida única que combina a la perfección los valores tradicionales de la cultura Kung Fu con las tendencias contemporáneas.

El 7 de abril, KUNGFUVERSE lanzará una celebración mundial de la colaboración KUNGFU LIMITED EDITION con anuncios exteriores en las principales ciudades del mundo. De Nueva York a Tokio, y de Londres a Seúl, estos anuncios mostrarán el enfoque innovador de la marca en productos de estilo de vida, todos ellos encarnando el "espíritu Kung Fu" que Jackie Chan ha traído al mundo. Este lanzamiento acercará la personalidad y la cultura únicas de Jackie Chan a un público internacional e inspirará a la gente a perseguir un estilo de vida que valore la creatividad, la calidad y la innovación.

