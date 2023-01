Se lanza el Playbook for Patient Engagement en MedTech en EE.UU.

The MedTech Patient Engagement Think Tank

(Información remitida por la empresa firmante)

Un marco para ejecutar con éxito estrategias sostenibles de participación de los pacientes en la gestión del ciclo de vida de los dispositivos y diagnósticos médicos

FRAMINGHAM, Mass., 31 de enero de 2023/PRNewswire/ -- The MedTech Patient Engagement Think Tank ha anunciado hoy el lanzamiento del Playbook for Patient Engagement en MedTech en EE.UU. Se trata de una iniciativa de colaboración de los miembros del MedTech Patient Engagement Think Tank, entre los que se encuentran 3M, Abiomed, Boston Scientific, Exact Sciences, Insulet, Smith+Nephew, Center for Patient Advocacy Leaders (CPALs), MassMEDIC y Alira Health. El Playbook es el resultado de la amalgama de ideas, investigaciones, hallazgos y previsiones de expertos en la materia del sector que juntos formaron el Patient Engagement Think Tank en MedTech, una colaboración sin precedentes de 18 meses con líderes del sector MedTech de primer nivel.

El Playbook ofrece información práctica sobre cómo la industria MedTech puede incorporar con éxito las actividades de participación de los pacientes en cada etapa del ciclo de vida del producto de desarrollo de dispositivos médicos y de diagnóstico. Las ideas incluyen cómo las partes interesadas de MedTech pueden aprovechar las estrategias bidireccionales de participación de los pacientes para garantizar que las experiencias, perspectivas y prioridades de los pacientes se capturen e incorporen de manera significativa en la gestión del ciclo de vida del producto. Los principales puntos débiles, las oportunidades, las propuestas de valor y las actividades de los grupos de partes interesadas en el manual abarcan el desarrollo clínico, el acceso reglamentario y al mercado, la precomercialización y la poscomercialización, así como una metodología de codiseño centrada en el paciente para la tecnología médica que garantice que los productos y las soluciones satisfacen las necesidades de los pacientes, mejoran los resultados y maximizan el acceso al mercado.

Los pacientes, así como los cuidadores, los proveedores y los socios defensores de los pacientes, están en una posición única para contribuir al desarrollo de dispositivos médicos y diagnósticos. Las estrategias de participación de los pacientes correctamente ejecutadas pueden satisfacer sus necesidades, mejorar los resultados y maximizar el acceso al mercado. Ha llegado el momento de que los líderes del sector de la tecnología médica establezcan una experiencia e infraestructura en toda la industria y estandaricen estrategias sostenibles centradas en el paciente. Aprovechar las estrategias descritas en este manual ayudará a concienciar a la industria sobre las actividades de implicación de los pacientes a lo largo del ciclo de vida de desarrollo del producto, acelerará los esfuerzos de implicación de los pacientes e impulsará el éxito comercial al tiempo que satisface importantes necesidades no cubiertas.

