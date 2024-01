(Información remitida por la empresa firmante)

- Nueva oportunidad para un futuro compartido -- Lanzamiento de la Semana de Intercambio Cultural Industrial China-Francia en Beijing E-town

PEKÍN, 31 de enero de 2024/PRNewswire/ -- En el marco de los actos conmemorativos del 60º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, las partes china y francesa han inaugurado la Semana de Intercambio Cultural Industrial China-Francia en la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Pekín (BDA), también conocida como Beijing E-town.

Jean-Pierre Raffarin, representante especial del gobierno francés para asuntos de China, envió un mensaje de felicitación a los organizadores del evento por videoconferencia. Describiendo el evento como un tema clave de interés para la asociación estratégica Francia-China, afirmó que 2024 es un año crítico y que la amistad Francia-China es un componente esencial de la gobernanza mundial, por lo que ambas partes deben trabajar juntas para mantener la cooperación sobre la base del respeto mutuo y las iniciativas conjuntas.

Zhang Qiang, secretario del Comité de Trabajo de BDA, declaró que Beijing E-town ha alcanzado muchos hitos en la amistad entre China y Francia. Fundada en 1992, Beijing E-town acogió la primera empresa conjunta chino-francesa - Beijing Zhongcai Printing Co., Ltd. (BZP) – en 1993, sentando las bases para la entrada de capital y empresas francesas en Beijing E-town. En 1995 se promulgó el Reglamento del Área de Desarrollo Económico-Tecnológico de Pekín y se estableció la conexión con la empresa sanitaria francesa Sanofi. En 1997, Schneider Electric estableció su primera planta en Beijing E-town, que se ha convertido en la mayor planta de la empresa en el mundo. Desde entonces, numerosas empresas francesas, como Hi-tech Gases (Beijing) Co., Ltd., Air Liquide, Bernard Controls, Sidel y Faurecia, han extendido su presencia a Beijing E-town como parte de sus estrategias de expansión global. Beijing E-town ofrece un terreno fértil para que prosperen las grandes empresas, reuniendo a más de 90.000 empresas de 62 países y regiones. Las empresas de financiación extranjera han sido testigos e impulsoras del desarrollo de Beijing E-town, en el que las empresas de financiación francesa han desempeñado un papel importante.

En el acto de inauguración, nueve empresas de financiación francesa, entre ellas Schneider Electric y Sanofi, recibieron la medalla "Socio de Desarrollo de Beijing E-town". Un total de 16 ejecutivos de empresas de financiación extranjera que operan en Beijing E-town recibieron la medalla de "Residente Honorario", entre ellos Jean-Pierre Schmitt, vicepresidente de Ventas Globales de Faurecia, Andrew Happer, Presidente de HBPO Asia, y Depoorter Nicolas, vicepresidente de Ingeniería de Bosch Rexroth China. Andrew Happer comentó: "Las medallas de 'Socio de Desarrollo' y 'Residente Honorario' representan un fuerte sentido de pertenencia. En los últimos 10 años, HBPO ha obtenido resultados mejores de lo esperado gracias al rápido desarrollo de la industria automovilística en Beijing E-town, y nos hemos beneficiado mucho del desarrollo de alta calidad de las industrias de alta tecnología de Beijing E-town".

Durante la Semana de Intercambio Cultural Industrial China-Francia se celebrarán diversos actos, como el "Discover the Town of Innovation" (Visita de los medios de comunicación chinos y franceses a Beijing E-town) y la "Livable Town" (Exposición de pintura de jóvenes chinos y franceses). El objetivo de estos actos es reforzar los intercambios y el entendimiento mutuo entre China y Francia, aprovechar el enorme potencial y las oportunidades de cooperación industrial entre ambos países, promover el paso a una cooperación de alta calidad y abrir nuevas oportunidades de cooperación.

Desde su fundación hace 32 años, Beijing E-town ha acogido 157 proyectos de 102 empresas incluidas en la lista Fortune 500, albergando un total de 1.273 empresas con inversión extranjera. En 2024, Beijing E-town seguirá aplicando el sistema de política "2+X" para la inversión extranjera, proporcionará servicios innovadores para apoyar el desarrollo del mercado y los esfuerzos de contratación de empresas con financiación extranjera, y promoverá modelos de servicio ágiles, simplificados y óptimos.

