Los Latin America's 50 Best Restaurants 2019 serán anunciados el 10 de octubre en Buenos Aires

NUEVA YORK, 4 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- La séptima lista anual de Latin America's 50 Best Restaurants, patrocinada por S.Pellegrino y Acqua Panna, será anunciada el jueves 10 de octubre en Usina del Arte en Buenos Aires. Anteriormente celebrado en Colombia, México y Perú, este año representa la primera vez que Buenos Aires y Argentina albergan el programa de premios de Latin America's 50 Best Restaurants. La realización del evento es posible gracias al apoyo y la colaboración del Ente de Turismo de Buenos Aires y la Secretaría de Turismo de Argentina.

Chefs, restauradores, periodistas y gastrónomos de todo el mundo llegarán a la capital argentina para celebrar los prolíficos logros y diversidad de la cocina latinoamericana. Los asistentes serán invitados a eventos distintivos que incluyen una cena de bienvenida, la serie de discusiones sobre liderazgo culinario #50BestTalks, presentada por Miele, en el Four Seasons Hotel Buenos Aires, y el anual Chefs' Feast el 9 de octubre. La serie de tres días de eventos culmina con la prestigiosa gala de entrega de premios el 10 de octubre. Los premios y galardones adicionales incluyen el Sustainable Restaurant Award, el Chefs' Choice Award, patrocinado por Estrella Damm, y el Latin America's Best Pastry Chef Award, patrocinado por República del Cacao.

William Drew, Director de Contenido para Latin America's 50 Best Restaurants, comenta que: "Como organización, hemos tenido un éxito increíble con cada edición de Latin America's 50 Best Restaurants. Después de los eventos en Perú, México y Colombia, nos emociona presentar los premios de este año en Buenos Aires. Junto al carácter internacional de su cocina y su magnífico patrimonio, la gastronomía de la ciudad y la vinicultura local son particularmente representativas del perfil de la región."

"Este evento es una gran oportunidad para el turismo de la Ciudad, ya que los viajeros muchas veces eligen un destino por su cocina y 50 Best trae a los grandes referentes del mundo gastronómico a su ciudad anfitriona," según dice Gonzalo Robredo, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. "Los chefs internacionales se encontrarán en Buenos Aires con un oferta de muchísimo valor, que combina lo mejor de la cocina criolla con la muchas otras latitudes que llegaron con las diferentes migraciones."

Antes de la ceremonia, se anunciarán tres premios especiales: el Latin America's Best Female Chef Award, el American Express Icon Award y el Miele One To Watch Award.

