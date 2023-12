LeddarTech se convierte en una empresa que cotiza en bolsa (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-LeddarTech se convierte en una empresa que cotiza en bolsa después de completar la combinación de negocios con Prospector Capital Corp., y comenzará a cotizar en Nasdaq con el símbolo "LDTC"

QUEBEC, 21 de diciembre de 2023 /PRNewswire/ -- LeddarTech®, una empresa de software de automoción que ofrece tecnología patentada de software de percepción y fusión de sensores de bajo nivel basada en IA para sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y conducción autónoma (AD), se complace en anunciar la finalización de su combinación de negocios, anunciada previamente el 13 junio de 2023 con Prospector Capital Corp. ("Prospector") (anteriormente Nasdaq: PRSR, PRSRU, PRRSW) hoy. A partir de la apertura de operaciones el 22 de diciembre de 2023, las acciones ordinarias de LeddarTech y las garantías para comprar acciones ordinarias cotizarán en el Nasdaq Global Market con los símbolos "LDTC" y "LDTCW", respectivamente.

Como empresa de software exclusivamente para automoción, LeddarTech ofrece una pieza fundamental de la pila de software para ADAS y AD. La tecnología de LeddarTech proporciona a los vehículos modelos de mejor comprensión ambiental, es decir, una vista 3D en tiempo real sustancialmente mejorada del entorno del vehículo, que es la base para hacer que un vehículo sea inteligente. Su enfoque de software de fusión de sensores de bajo nivel basado en IA ayuda a reducir los costes de sistema y desarrollo de los OEM y de nivel 1, mejora el rendimiento y reduce los gastos generales de mantenimiento.

La solución de software única de LeddarTech llega al mercado en un momento en que la industria automotriz se encuentra en un punto de inflexión crítico. Los fabricantes de equipos originales y los proveedores de nivel 1-2 están equipando vehículos con más sensores que nunca, con la promesa de una mayor seguridad a través de aplicaciones ADAS mejoradas que conducirán a una conducción totalmente autónoma en el futuro. La industria se ha embarcado en una transición hacia "vehículos definidos por software", lo que hace que los OEM piensen "primero en el software" para arquitecturas de vehículos mejor integradas, rentables y flexibles que sean más fáciles de mantener y actualizar con actualizaciones continuas de software. El software ADAS representa el mercado más grande dentro del software automotriz, con una expectativa de crecimiento a una tasa compuesta anual del 11 % hasta alcanzar los 42.000 millones de dólares estadounidenses para 20301.

"Ha sido un privilegio haber trabajado como consejero delegado de LeddarTech durante los últimos diez años. Estoy muy contento de haber logrado este importante hito de convertirnos en una empresa pública después de completar nuestra combinación de negocios con Prospector. Desde el anuncio de la transacción, LeddarTech ha recaudado 58,6 millones de dólares de capital bruto (44 millones de dólares a través de un PIPE convertible y 14,6 millones de dólares del fideicomiso SPAC) para respaldar la adopción y el crecimiento de la tecnología de LeddarTech. La asociación de la compañía con Prospector, combinada con este aumento del capital de trabajo, ayudará a solidificar aún más nuestra posición en el sector del software para automoción", afirmó el consejero delegado saliente, Charles Boulanger. "Como se anunció anteriormente, Frantz Saintellemy, nuestro presidente y director de operaciones desde hace mucho tiempo, asumirá ahora el papel de consejero delegado para llevar a LeddarTech a esta próxima fase de crecimiento de la empresa. Espero continuar sirviendo a la empresa como miembro. del Consejo de Administración de LeddarTech", concluyó Boulanger.

"En mi nombre, en el de los empleados de LeddarTech, en nuestra junta directiva y en los inversores, agradezco sinceramente a Charles el tremendo trabajo que ha realizado para llevar a LeddarTech durante los últimos diez años hasta donde se encuentra hoy", afirmó el recién nombrado consejero delegado de LeddarTech, Frantz Saintellemy. "Estoy encantado de asumir la responsabilidad adicional de convertirme en consejero delegado de LeddarTech y liderar nuestro equipo hacia el futuro. La oportunidad de mercado es tremenda y la recepción que nuestro interesante software automotriz continúa recibiendo de varios clientes OEM y de nivel 1 me convence de que LeddarTech se convertirá en el futuro en un proveedor predominante de software para automóviles", concluyó Saintellemy.

"Basándome en mi experiencia en Qualcomm, creo que LeddarTech está preparado para ser un líder disruptivo en el suministro de soluciones basadas en software más seguras, de mayor rendimiento y menos costosas para ADAS y AD", afirmó Derek Aberle, recientemente nombrado presidente de la junta directiva de LeddarTech. y ex consejero delegado de Prospector. "Estoy muy entusiasmado con la oportunidad de trabajar estrechamente con Frantz y el resto del equipo de liderazgo para establecer a LeddarTech como líder global en software ADAS y AD mientras buscamos capturar una porción significativa de este mercado grande y en crecimiento".

Asesores

TD Cowen actúa como asesor financiero exclusivo de Prospector. Stikeman Elliott LLP y Vedder Price P.C. representan a LeddarTech como asesores legales. Osler, Hoskin and Harcourt LLP y White & Case LLP representan a Prospector como asesores legales. Goodwin Procter LLP es asesor legal de TD Cowen

Acerca de LeddarTech

LeddarTech, una empresa global de software fundada en 2007 y con sede en la ciudad de Quebec y centros de I+D adicionales en Montreal, Toronto y Tel Aviv (Israel), desarrolla y proporciona soluciones integrales de software de percepción y fusión de sensores de bajo nivel basadas en IA que permiten la implementación de ADAS y aplicaciones de conducción autónoma (AD). El software de grado automotriz de LeddarTech aplica algoritmos avanzados de visión por computadora e inteligencia artificial para generar modelos 3D precisos del entorno para lograr una mejor toma de decisiones y una navegación más segura. Esta tecnología rentable, escalable y de alto rendimiento está disponible para que los OEM y los proveedores de nivel 1-2 implementen de manera eficiente soluciones ADAS para automóviles y vehículos todoterreno.

LeddarTech es responsable de varias innovaciones en teledetección, con más de 150 solicitudes de patentes (80 concedidas) que mejoran las capacidades de ADAS y AD. Una mayor conciencia sobre el vehículo es fundamental para hacer que la movilidad global sea más segura, eficiente, sostenible y asequible: esto es lo que impulsa a LeddarTech a buscar convertirse en la solución de software de percepción y fusión de sensores más adoptada.

Se puede acceder a información adicional sobre LeddarTech en www.LeddarTech.com y en LinkedIn, Twitter (X), Facebook y YouTube.

Acerca de Prospector Capital Corp.

Prospector es una sociedad de adquisición de propósito especial constituida con el propósito de efectuar una fusión, canje de acciones, adquisición de activos, compra de acciones, reorganización o combinación de negocios similar con uno o más negocios con enfoque en empresas con soluciones avanzadas y altamente diferenciadas para el sector tecnológico. La empresa está dirigida por un equipo de inversores y ejecutivos experimentados (incluidos dos ex presidentes de Qualcomm) centrados en identificar e invertir en empresas de alto crecimiento con sólidos equipos de gestión y atractivas oportunidades de mercado. Los valores de Prospector cotizan en Nasdaq bajo los símbolos de cotización "PRSR", "PRSRU" y "PRSRW".

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa pueden considerarse declaraciones prospectivas dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de EE.UU. de 1995, la Sección 27A de la Ley de Valores y la Sección 21E de la Ley de Bolsa (cuyas declaraciones prospectivas también incluirán declaraciones prospectivas e información prospectiva dentro del significado de las leyes de valores canadienses aplicables), incluidas, entre otras, declaraciones sobre la cotización de las acciones ordinarias de LeddarTech y garantías para comprar acciones ordinarias en Nasdaq y declaraciones relacionadas con la estrategia anticipada de LeddarTech, operaciones futuras, perspectivas, objetivos y proyecciones financieras y otras métricas financieras. Las declaraciones prospectivas generalmente incluyen declaraciones que son de naturaleza predictiva y dependen o se refieren a eventos o condiciones futuros, e incluyen palabras como "puede", "podrá", "debería", "esperar", "anticipar", "planear", "probable", "creer", "estimar", "proyectar", "pretender", y otras expresiones similares, entre otras. Las declaraciones que no son hechos históricos son declaraciones de futuro. Las declaraciones prospectivas se basan en creencias y suposiciones actuales que están sujetas a riesgos e incertidumbres y no son garantías de desempeño futuro. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva como resultado de varios factores, incluidos, entre otros: (i) la posibilidad de que los beneficios previstos de la combinación de negocios no se materialicen, y el tratamiento fiscal previsto de la combinación de negocios; (ii) el riesgo de que los litigios de los accionistas en relación con la combinación de negocios u otros acuerdos o investigaciones puedan resultar en costes significativos de defensa, indemnización y responsabilidad; (iii) cambios en las condiciones económicas generales y/o específicas de la industria; (iv) posibles interrupciones derivadas de la combinación de negocios que podrían perjudicar el negocio de LeddarTech; (v) la capacidad de LeddarTech para retener, atraer y contratar personal clave; (vi) posibles reacciones adversas o cambios en las relaciones con clientes, empleados, proveedores u otras partes resultantes de la finalización de la combinación de negocios; (vii) posible incertidumbre comercial, incluidos cambios en las relaciones comerciales existentes tras la combinación de negocios que podrían afectar el desempeño financiero de LeddarTech; (viii) novedades legislativas, regulatorias y económicas; (ix) imprevisibilidad y gravedad de eventos catastróficos, incluidos, entre otros, actos de terrorismo, brotes de guerra u hostilidades y cualquier epidemia, pandemia o brote de enfermedad (incluida la COVID-19), así como la respuesta de la administración a cualquiera de los factores antes mencionados; (x) acceso a capital y financiación y capacidad de LeddarTech para mantener el cumplimiento de los convenios de deuda; y (xi) otros factores de riesgo como se detallan periódicamente en los informes de LeddarTech y Prospector presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (la "SEC"), incluidos los factores de riesgo contenidos en el prospecto final de LeddarTech presentado ante la SEC el 4 de diciembre de 2023. La lista anterior de factores importantes no es exhaustiva. Excepto que lo exija la ley aplicable, LeddarTech no asume ninguna obligación de revisar o actualizar ninguna declaración prospectiva, ni de realizar ninguna otra declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo.

Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision y los logos relacionados son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de LeddarTech Inc. y sus filiales. Todas las demás marcas, nombres de productos y marcas son o pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas utilizadas para identificar productos o servicios de sus respectivos propietarios.

