Locus Robotics incluida en la lista Inc. 5000 por tercer año consecutivo

La empresa líder en robótica de almacenes vuelve a ser clasificada como una de las empresas de más rápido crecimiento de Estados Unidos por la publicación Business

WILMINGTON, Mass., 15 de agosto de 2023/PRNewswire/ -- Locus Robotics, líder mundial en robots móviles autónomos (AMR) para la automatización de almacenes, ha sido incluida de nuevo en la lista Inc. 5000, lo que supone el tercer año consecutivo en que la empresa aparece en la prestigiosa lista. La lista, publicada anualmente por la revista Inc. Magazine, reconoce a las empresas privadas de más rápido crecimiento en Estados Unidos y celebra sus destacados logros en desarrollo empresarial e innovación.

"Nos sentimos increíblemente orgullosos y honrados de volver a ser reconocidos en la lista Inc. 5000", declaró Rick Faulk, consejero delegado de Locus Robotics. "Este logro no solo reconoce la dedicación y el duro trabajo de nuestro equipo, sino que también refleja la creciente importancia de la automatización de almacenes en el dinámico panorama empresarial actual. A medida que seguimos revolucionando el sector con nuestras innovadoras soluciones robóticas basadas en IA, mantenemos nuestro compromiso de impulsar la eficiencia operativa para nuestros clientes y capacitar a la mano de obra humana con tecnología de vanguardia que lidera la transformación del futuro del almacenamiento y la logística".

"Dirigir una empresa no ha hecho sino volverse más difícil desde el final de la pandemia", afirmó Scott Omelianuk, redactor jefe de Inc. "Entrar en la lista Inc. 5000 con el rápido crecimiento que ello requiere es un verdadero logro. Inc. está encantada de rendir homenaje a las empresas que están construyendo nuestro futuro".

La plataforma de automatización de almacenes LocusOne, basada en IA y ciencia de datos, permite orquestar sin problemas la automatización robótica a escala empresarial y con múltiples factores de forma dentro de una única plataforma coordinada. LocusOne optimiza la asignación de tareas robóticas, la planificación de rutas y el uso de recursos, al tiempo que proporciona información en tiempo real sobre las operaciones de almacén. La solución LocusOne permite a las empresas 3PL, minoristas, sanitarias y manufactureras con escasez de mano de obra optimizar la productividad de sus operaciones, reducir costes y seguir siendo competitivas en un entorno de almacenes en rápida evolución.

"La tercera aparición consecutiva de Locus Robotics en la lista Inc. 5000 es un testimonio de su excelencia y liderazgo continuos en el sector de la automatización de almacenes", declaró Ash Sharma, director general de Interact Analysis. El enfoque innovador de Locus para aprovechar los robots móviles autónomos pone de relieve no sólo su sólida trayectoria de crecimiento, sino también su importante contribución a la remodelación del panorama logístico en todo el mundo".

El compromiso de la empresa con la excelencia y la satisfacción del cliente ha hecho que Locus Robotics cuente con una base de clientes en rápida expansión en una amplia gama de sectores, como el comercio electrónico, la venta al por menor y los proveedores de servicios logísticos a terceros (3PL). Su impacto transformador en el sector de la logística ha atraído la atención de líderes del sector e inversores por igual, lo que ha dado lugar a importantes rondas de financiación y asociaciones estratégicas.

Los innovadores AMR de Locus Robotics están diseñados para trabajar en colaboración con los empleados, aumentando la productividad humana y mejorando la eficiencia general de los procesos de tramitación de pedidos. Gracias a su tecnología de vanguardia, algoritmos avanzados y análisis de datos en tiempo real, las soluciones de Locus Robotics permiten a las empresas optimizar la disposición de sus almacenes, reducir el tiempo de desplazamiento y lograr mayores índices de precisión, lo que en última instancia se traduce en un procesamiento más rápido de los pedidos y una reducción de los costes operativos.

El reconocimiento Inc. 5000 refleja el impresionante ritmo de crecimiento de Locus Robotics en los últimos años y consolida su posición como pionera en el sector de la robótica. A medida que crece la demanda de soluciones de automatización y robótica inteligente, Locus Robotics sigue esforzándose por superar los límites de la innovación y ayudar a las empresas a construir un futuro más eficiente y productivo.

Locus Robotics es la solución de automatización de almacenes líder a nivel empresarial, que incorpora robots móviles autónomos (AMR) potentes e inteligentes impulsados por IA que operan en colaboración con trabajadores humanos para mejorar drásticamente el movimiento de productos y la productividad 2-3 veces. Locus Robotics, que presta servicio a más de 120 de las principales marcas del mundo y está implantada en más de 270 centros de todo el mundo, permite a minoristas, 3PL y almacenes especializados cumplir y superar con eficacia los requisitos cada vez más complejos y exigentes de los entornos de distribución actuales.

Incluida en la lista Inc. 5000 durante tres años consecutivos y galardonada con docenas de premios del sector y de tecnología, la solución Locus aumenta drásticamente la productividad en la ejecución de pedidos, reduce los costes operativos y mejora la calidad, la seguridad y la ergonomía de los trabajadores en el lugar de trabajo. Para más información, visite la página web www.locusrobotics.com.

