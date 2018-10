COMUNICADO: Lycamobile UK lanza un innovador programa de fidelización

Publicado 20/06/2018 9:01:49 CET

LONDRES y FORT LAUDERDALE, Florida, June 20, 2018 /PRNewswire/ --

Consiga gig de datos gratuitos un mes con Lycarewards por la visualización de anuncios

en su teléfono

Lycamobile UK anunció hoy el lanzamiento de su programa de fidelización Lycarewards. Este nuevo e innovador servicio, ofrecido en colaboración con Adfone, Inc., ofrece a los clientes de Lycamobile UK paquetes de datos libres y tarjetas de regalo a cambio de ver anuncios y ofertas especiales en sus smartphones Android. El servicio se entrega gratis a través de la aplicación de Lycarewards disponible en la Google Play Store. Los clientes acumulan "Puntos de recompensa" por dar me gusta/no me gusta a los anuncios o haciendo clic en el sitio web del anunciante. Los clientes ganan cinco puntos cada vez que dan y hacen clic en los anuncios que ven y estos puntos de recompensa pueden entonces ser canjeados por paquetes de Lyca datos o en una tarjeta de regalo de Amazon.

Como un incentivo adicional al lanzamiento, los clientes recibirán datos dobles, 1.000 puntos de bienvenida por registro y otros 1.000 puntos después de 30 días de uso. Los usuarios activos pueden obtener 1 GB de datos gratis al mes, con el potencial de ganar incluso más dependiendo de su nivel de compromiso.

Chris Tooley, consejero delegado de Lycamobile UK, comentó: "Este emocionante programa además demuestra el compromiso de Lycamobile para impulsar el valor adicional a nuestros clientes. Sabemos que nuestros clientes tienen hambre de más datos y Lycarewards es la manera perfecta para que puedan lograrlo sin coste incremental".

El programa es impulsado por la plataforma de fidelización de Adfone que permite un intercambio de valor premium entre los consumidores y sus proveedores de telefonía móvil. El fundador y consejero delegado de Adfone, Brian Boroff, añadió: "Adfone se complace en asociarse con Lycamobile para nuestro primer despliegue europeo. Los proveedores de telecomunicaciones modernos entienden la necesidad de un nuevo paradigma para destacarse de la competencia. Lycamobile está a la vanguardia de la industria por aprovechar nuestra plataforma de lealtad y desplegarla de una manera que entrega el máximo valor a sus clientes".

La app de Lycarewards está disponible de forma gratis en la Google Play Store y puede descargarse en: http://bit.ly/lycarewards

Apéndice - Opciones de canje de Lycarewards:

Beneficios Lycarewards Número de puntos de recompensa requeridos 200 Mb Oferta de lanzamiento Lycarewards 2.500 400 Mb Oferta de lanzamiento Lycarewards 5.000 600 Mb Oferta de lanzamiento Lycarewards 7.500 1 Gb Oferta de lanzamiento Lycarewards 10.000 2 GB Oferta de lanzamiento Lycarewards 20.000 GBP5 Amazon gift card 25.000

