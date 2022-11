Marc Kaplan, nombrado consejero delegado de CIBT Global, Inc.

MCLEAN, Va., 8 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- CIBT Global, Inc. ("CIBT" o la "compañía"), un proveedor líder de servicios de movilidad global, se complace en anunciar el nombramiento de Marc Kaplan como consejero delegado.

Kaplan ha participado como miembro de la junta de CIBT durante los últimos meses y también como miembro de la Junta Asesora Senior de Kohlberg & Company ("Kohlberg"), el propietario mayoritario actual de CIBT. Antes de su puesto actual, Kaplan disfrutó de una exitosa carrera de 25 años en el sector de servicios profesionales y comerciales con organizaciones notables, como Deloitte, The Associated Press y ChekMarc Inc., una empresa de software digital que cofundó. A lo largo de su carrera, Kaplan ha liderado, escalado y hecho crecer organizaciones de todos los tamaños.

Kaplan explicó en relación a su nuevo cargo: "Soy un líder orientado al crecimiento y estoy emocionado de ayudar a CIBT a cubrir la creciente demanda de movilidad y viajes globales. Somos una empresa con personas fantásticas apasionadas por simplificar la experiencia de movilidad. Nos enfocaremos en expandir nuestras relaciones con nuestros clientes y ayudarlos a hacer crecer sus negocios, diversificando nuestras capacidades particularmente a través de la tecnología y brindando nuestros servicios con el más alto nivel de excelencia". En su nuevo cargo como consejero delegado, el objetivo de Kaplan es establecer firmemente a CIBT como líder mundial en servicios de movilidad.

Kaplan sucede a Eric Scheinerman, quien permanecerá en la junta directiva de CIBT. "Estoy orgulloso del equipo de CIBT y de los objetivos que logramos en los últimos años. Espero seguir apoyando a la empresa a través de mi papel en la junta". Scheinerman compartió. En su función como director general, Scheinerman supervisó un crecimiento significativo en el segmento de inmigración de la empresa, la evolución de las soluciones tecnológicas de CIBT, las adquisiciones de Blair Consular Services, Viselio Technology y Speedyegger Document Services, y el desarrollo de las operaciones globales de CIBT en Serbia y India.

Además, Roger Prevot, socio operativo de Kohlberg desde hace mucho tiempo, asumirá el cargo de presidente de la junta directiva de CIBT. Prevot añadió: "Estoy emocionado de unirme a la junta directiva de CIBT como presidente en esta fase prometedora de la evolución de la compañía y espero poder apoyar a Marc y al resto del equipo de alta gerencia para acelerar el crecimiento y proporcionar un servicio de primera clase a nuestros clientes".

Acerca de CIBT

CIBT es el proveedor líder mundial de servicios de visa e inmigración para empresas y particulares. Contando con treinta años de experiencia, CIBT es el principal proveedor de servicios de más del 75% de las empresas Fortune 500 en 26 países. Los clientes de CIBT incluyen empleados de las corporaciones más grandes del mundo, viajeros individuales, líneas de cruceros, operadores turísticos y empresas de gestión de viajes. CIBT ofrece un conjunto completo de servicios bajo dos marcas principales: Newland Chase, centrado en la estrategia de inmigración global y servicios de asesoramiento para empresas, y CIBTvisas, el líder del mercado de negocios y otros servicios de visas de viaje para clientes corporativos e individuales. Visite corporate.cibt.com para obtener más información y siga a CIBT en LinkedIn , Facebook e Instagram .

Acerca de Kohlberg & Company, L.L.C.

Kohlberg & Company, L.L.C. ("Kohlberg") es una importante empresa de capital privado con sede en Mount Kisco, Nueva York. Desde su creación en el año 1987, la empresa ha organizado nueve fondos de capital privado, a través de los cuales ha recaudado 12.000 millones de dólares de capital comprometido. A lo largo de sus 35 años de historia, Kohlberg ha realizado 91 inversiones en plataformas y casi 250 adquisiciones complementarias, con un valor total de las transacciones de aproximadamente 40.000 millones de dólares. Para más información, visite www.kohlberg.com .

