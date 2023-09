Maybelline New York causa sensación en Roblox: Una aventura musical y de maquillaje digital

(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA YORK, 28 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- Maybelline New York se ha aventurado en el mundo virtual de Roblox, cautivando a un nuevo público de entusiastas del maquillaje. A través de una colaboración con Splash, la marca ha lanzado una campaña de 360º dirigida específicamente a la vibrante comunidad musical de Roblox.

Dentro del mundo virtual, Maybelline ofrece looks de maquillaje virtuales, minijuegos y música exclusiva, creando una experiencia inmersiva que fomenta la autoexpresión, un valor fundamental de Maybelline New York.

Emily Arkells, vicepresidenta de digital de Maybelline New York, explicó: "Como marca de maquillaje líder en el espacio digital, Maybelline se compromete a ofrecer a los consumidores experiencias nuevas y emocionantes que promuevan la autoexpresión. Nuestra asociación con Splash en Roblox nos permite integrar perfectamente nuestros productos en un mundo interactivo. Con una diversa gama de looks de maquillaje virtuales creados por talentosos artistas del maquillaje y 3D, los usuarios pueden ahora experimentar con diferentes estilos y expresiones dentro del mundo virtual de Roblox a través del juego musical Splash. Esta colaboración se alinea perfectamente con los valores fundamentales de Maybelline New York de autoexpresión, juego y empoderamiento, haciendo que la autoexpresión sea accesible a todos, dondequiera que se relacionen con nuestra marca".

La campaña "Makeup Your Mix" de Maybelline invita a los usuarios de Roblox a sumergirse en experiencias cautivadoras, como la sala Maybelline New York y la Graffiti Room. Estos espacios virtuales ofrecen a los usuarios la oportunidad de dar rienda suelta a su creatividad experimentando con una amplia gama de productos Maybelline. Por ejemplo, los usuarios pueden utilizar Vinyl Ink y Falsies Surreal Mascara para pintar graffitis. La campaña presenta seis looks de maquillaje únicos, protagonizados por populares franquicias de Maybelline como SuperStay Vinyl Ink Lip y SuperStay Matte Ink Lip, así como por nuevas innovaciones como Falsies Surreal Mascara y Color Tattoo Eye Stix. Tanto si buscan un look atrevido y vanguardista como un estilo sutil y natural, nuestra plataforma virtual ofrece una plétora de opciones e inspiración.

Richard Slatter, director de asociaciones de Splash, expresó su orgullo por la colaboración entre Maybelline, Super League Enterprises, United Talent Agency, Roblox y Splash para esta activación: "Todo el equipo aportó lo mejor de sí para esta activación. Estoy muy orgulloso de lo que hemos conseguido juntos, ¡y a nuestra comunidad le encanta! Los jugadores de Splash, que son jóvenes creativos, están muy comprometidos, y nos encantaría trabajar con más marcas que intentan llegar a este público, no sólo en Roblox, sino también en nuestros otros productos".

Maybelline reconoce el poder de la música como plataforma para la creatividad personal y la individualidad. En línea con esto, la marca se ha asociado con la DJ virtual Kai para lanzar su último tema, "Fantasy". Los usuarios tienen la oportunidad de remezclar la canción hasta el 28 de septiembre y participar en la fiesta de escucha de Kai. A través de la gamificación y las activaciones de marca, los usuarios pueden ganar y coleccionar una gran variedad de productos y ropa de Maybelline.

Esta campaña interactiva permite a los usuarios sumergirse en el reino virtual de Makeup Your Mix de Maybelline en Roblox, donde la creatividad no tiene límites.

Acerca de Maybelline New York Maybelline New York es una de las principales marcas de cosméticos del mundo, presente en más de 120 países de todo el mundo y que llega a 33 millones de consumidores solo a través de su icónica barra de labios de larga duración (Matte Ink). La base de maquillaje superventas de la marca, Fit Me Foundation, está disponible en 40 tonos desde 2017 para garantizar que todas las personas en cualquier lugar puedan encontrar su color, tono y textura perfectos (¡el 97% de las compradoras encontraron su tono adecuado en un estudio de consumidores!). Maybelline New York se compromete a dar a todos la confianza en sí mismos para ir tras lo que quieren a través de productos accesibles, inclusivos y fáciles de usar.

Acerca de Splash: Splash ha estado a la vanguardia de la innovación en juegos y música de IA desde 2017. Con una gama de productos de éxito en el mercado, incluido el popular juego de Roblox "Splash", la aplicación móvil de DJ "Splash Music & Beatmaker" y la IA de texto a música "Splash Pro." Splash sigue revolucionando la industria de la música y tiene como objetivo hacer que la creación musical sea aún más rápida, fácil y divertida de lo que ha sido nunca antes.

