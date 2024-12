(Información remitida por la empresa firmante)

- Maypharm presenta Hyalmass Aqua-Exosome, un revolucionario relleno híbrido: el futuro de la hidratación y regeneración de la piel

Introducción al ácido hialurónico, los exosomas y el PDRN

SEÚL, Corea del Sur, 30 de diciembre de 2024/PRNewswire/ -- Maypharm Co., Ltd., un innovador líder en productos médicos y dermocosméticos, presenta con orgullo el lanzamiento mundial de Hyalmass Aqua-Exosome, un innovador relleno de mesoterapia híbrido diseñado para redefinir la hidratación y revitalización de la piel.

Maypharm Co., Ltd. se dispone a revolucionar la industria estética con la introducción de Hyalmass Aqua-Exosome. Este innovador relleno híbrido combina el poder del ácido hialurónico, los exosomas y la PDRN para maximizar la hidratación, la elasticidad y la regeneración de la piel.

Hyalmass Aqua-Exosome es un gran avance en innovación estética que ofrece beneficios inigualables para la salud y el rejuvenecimiento de la piel. A diferencia de los rellenos hidratantes tradicionales que se centran únicamente en la hidratación, Hyalmass Aqua-Exosome eleva los estándares de salud de la piel aprovechando el potencial regenerativo de los exosomas y la PDRN.

"En Maypharm, nos comprometemos a superar los límites de la tecnología estética para ofrecer resultados transformadores a nuestros clientes", afirmó KWON JONGWOOK, consejero delegado de Maypharm Co., Ltd. "Con Hyalmass Aqua-Exosome, nuestro objetivo es ofrecer una solución integral que no solo hidrate la piel, sino que también promueva la elasticidad y la regeneración a largo plazo".

Características principales de Hyalmass Aqua-Exosome:

En comparación con los rellenos hidratantes tradicionales, Hyalmass Aqua-Exosome surge como la mejor opción. Si bien los rellenos hidratantes convencionales brindan humectación rápida, sus beneficios a menudo se limitan a la hidratación únicamente, ofreciendo efectos regenerativos mínimos. Por el contrario, Hyalmass Aqua-Exosome no solo proporciona hidratación inmediata con ácido hialurónico, sino que también promueve la elasticidad y regeneración de la piel a largo plazo mediante la inclusión de exosomas y PDRN. Esta fórmula innovadora conduce a una mejora general significativa en el estado de la piel, lo que sitúa a Hyalmass Aqua-Exosome como un avance revolucionario en la estética.

Con el lanzamiento de Hyalmass Aqua-Exosome, Maypharm Co., Ltd. continúa su compromiso con la innovación, la excelencia y la satisfacción del cliente en el campo de la medicina cosmética y los productos dermocosméticos. Experimente el futuro de la medicina y la estética con Hyalmass Aqua-Exosome y descubra el secreto para una piel radiante y de aspecto juvenil.

Asociación con Beauty Factory:

La producción de Hyalmass Aqua-Exosome cuenta con el apoyo de Beauty Factory, un importante fabricante coreano de productos médicos estéticos reconocido por su compromiso con la innovación y la calidad. Si bien Maypharm es responsable de la distribución y comercialización global de Hyalmass Aqua-Exosome, las avanzadas capacidades de fabricación de Beauty Factory garantizan que este producto cumpla con los más altos estándares de la industria.

Beauty Factory opera en instalaciones de última generación que cumplen con las pautas internacionales de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Con su tecnología de fabricación patentada HALO, desarrollada a través de asociaciones con prestigiosas instituciones académicas como el Laboratorio KINS de la Universidad Nacional de Seúl y el Laboratorio de Síntesis de Biomateriales de la Universidad de Sookmyung, Beauty Factory mantiene su liderazgo en estética médica. Sus colaboraciones con reconocidos socios globales de I+D en Polonia y Alemania mejoran aún más los avances científicos y tecnológicos que respaldan la creación de Hyalmass Aqua-Exosome.

Control de calidad en Beauty Factory:

El riguroso proceso de control de calidad de Beauty Factory garantiza que todos los productos, incluido Hyalmass Aqua-Exosome, cumplan con los estándares más altos de seguridad y eficacia. Con un sistema de control de calidad (QC) de 7 pasos, Beauty Factory garantiza que todos los productos se sometan a pruebas meticulosas para garantizar un rendimiento constante y fiable en todas las aplicaciones.

Maypharm, en colaboración con Beauty Factory, se complace en presentar un producto que combina tecnología de vanguardia y una formulación avanzada no solo para proporcionar hidratación inmediata a la piel, sino también para apoyar la salud y el rejuvenecimiento de la piel a largo plazo, estableciendo un nuevo estándar en la industria estética.

Para obtener más información sobre Hyalmass Aqua-Exosome y otros productos de Maypharm Co., Ltd., visite www.maypharm.net o comuníquese con sales@maypharm.co.kr.

