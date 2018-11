Medasense anuncia resultados positivos de los estudios de los estudios que utilizan la tecnología NOL®

Publicado 31/10/2018 14:16:15 CET

-- Medasense anuncia resultados positivos de los estudios clínicos que utilizan la tecnología de monitorización NOL(R) para el manejo del dolor intraoperatorio

El estudio principal, que investigó la administración (intraoperatoria) de opioides guiada por NOL, demostró que el uso de la tecnología NOL reducía significativamente el consumo de opioides y mejoraba la estabilidad hemodinámica en pacientes que se sometían a cirugía mayor.

Medasense Biometrics Ltd., desarrollador de sistemas y aplicaciones innovadores para evaluar objetivamente la respuesta fisiológica al dolor, ha anunciado hoy los resultados positivos de varios estudios que utilizaron la tecnología de monitorización NOL(R). La tecnología NOL ayuda a los médicos a optimizar el suministro de medicación para el dolor evaluando el estado nociceptivo (dolor) del paciente en situaciones donde los pacientes no pueden comunicarse, especialmente en la unidad de cuidados intensivos (UCI) y cirugías bajo anestesia general.

Todos los estudios evaluaron el papel del NOL (el índice de nivel de nocicepción, presenta el estado de dolor del paciente en una escala de 0 a 100 en el monitor PMD-200) para ofrecer una evaluación del dolor superior y que mejora los resultados.

En el primer estudio [1], el profesor Albert Dahan y su equipo de Leiden University Medical Centre (LUMC), quisieron investigar si la administración de analgésicos opioides guiada por NOL durante la cirugía frente a la práctica estándar podrían afectar al uso de opioides y los resultados del paciente. Premiado entre los 10 mejores abstractas de ciencia clínica, el profesor Dahan presentó los resultados del estudio en la conferencia Anaesthesiology 2018 de San Francisco, EE. UU.

El estudio incluyó a 80 pacientes electivos que se sometieron a cirugía mayor con anestesia utilizando remifentanilo/Propofol y con analgesia guiada por NOL, frente al estándar. El estándar actual se basa en el criterio del anestesiólogo para administrar opioides basados en los cambios del ritmo cardiaco y presión arterial del paciente. Los resultados mostraron que la administración de opioides guiada por NOL conducía a un 33% menos de opioides intraoperatorios y un 80% menos de eventos hipotensos hemodinámicos. Los investigadores concluyeron: "La administración de opioides basada en NOL se clínicamente relevante y mejora el resultado del paciente".

Galit Zuckerman-Stark, (CEO) El presidente OR (CE) Gerente general y fundadora de Medasense, dijo hoy: "Cada vez más la evidencia indica que la hipotensión intraoperatoria aumenta el riesgo de lesión de miocardio, lesión renal aguda y mortalidad. El estudio demuestra la importancia de la monitorización NOL durante la cirugía y su potencial para reducir la probabilidad de complicaciones postoperatorios".

En el segundo estudio [2], la profesora Patricia Lavand'homme y colegas de la Université Catholique de Lovain en Bélgica, buscó evaluar el vínculo potencial entre los valores NOL y la recuperación postoperatoria tras la artroplastia de rodilla con el Opioid-Free Analgesia Protocol. (Protocolo de anestesia libre de opioides) Tras un análisis de 75 pacientes adultos, los resultados presentados el pasado septiembre en la conferencia de la International Association for the Study of Pain(R) (IASP) 2018, mostraron que NOL se relacionaba con el dolor en el movimiento en el 1er día tras de la cirugía, y el dolor en movimiento 3 meses después de la cirugía. Los autores concluyeron: "El control de la nocicepción intraoperatoria (evaluado por NOL) es importante ya que puede predecir el dolor postoperatorio a corto y largo plazo".

Zuckerman-Stark dijo: "La última evidencia clínica indica claramente el potencial de nuestra tecnología para mejorar el cuidado al paciente y empoderar a los médicos en esta misión. Creemos que estos resultados reflejan solo el primer importante beneficio potencial que sostiene la tecnología NOL, con muchos otros previstos para el futuro cercano".

Medasense desarrolla aplicaciones y dispositivos médicos innovadores en el campo de la monitorización de la respuesta fisiológica al dolor. Tras una amplia investigación multidisciplinar, la compañía desarrolló el nuevo NOL(R) (Nociception Level Index), un compuesto multiparámetrico de señales autonómicas. Una plataforma patentada señal-adquisición-sensor, y avanzados algoritmos requieren, procesan y analizan varios parámetros fisiológicos relativos a la nocicepción y sus varios derivados, para identificar los patrones de nocicepción y reflejan el estado nociceptivo del paciente en una escala de 0 a 100 en el monitor PMD-200. La revolucionaria tecnología NOL lidera el camino para la medicina de precisión, permitiendo el tratamiento del dolor personalizado y optimizado.

* PMD-200 y su índice NOL están comercialmente disponibles en Europa, Canadá, Australia e Israel. No disponible comercialmente en Estados Unidos.

