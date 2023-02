MedUX publica un innovador informe sobre la experiencia 5G en toda Europa

5G Coverage Ranking Highlighting Best And Worst Performers Gap

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 26 de febrero de 2023 /PRNewswire/ - MedUX, la empresa líder en calidad de la experiencia (QoE) de Internet, anunció hoy el lanzamiento de su informe de análisis comparativo de QoE de 5G en Europa.

El informe se presentará el lunes 27 en el Mobile World Congress en Barcelona a las 18hrs en el Pabellón de España, evidenciando hallazgos clave sobre el rendimiento y la experiencia del usuario final de las redes 5G en grandes ciudades europeas.

Según el informe, Lisboa, Madrid y Berlín han demostrado ser las ciudades con la mejor calidad de experiencia en 5G. En general, " ciudades más grandes no significa necesariamente mejores redes 5G o la mejor experiencia. Londres y Roma se encuentran entre las de peor desempeño. El diablo está en los detalles, ya que no todas las redes 5G se crean de la misma manera. La velocidad no lo es todo y la industria está tratando de adaptarse para satisfacer las necesidades de los clientes cuando utilizan servicios reales", dijo Rafael González, CMO de MedUX.

Lisboa ha sido nombrada ganadora del premio "Best QoE". Mientras tanto, Berlín ha demostrado tener el desempeño de red más consistente, seguida de cerca por Barcelona y París, en el "Premio a la Fiabilidad", la segunda categoría más importante del estudio.

El informe revela que el 5G no independiente (NSA), donde 5G se complementa con 4G, se ha desplegado significativamente en todas las ciudades, con el ratio de cobertura 5G más amplio visto en Alemania, alcanzando el 96% en Berlín.

En términos de velocidad, la velocidad de descarga 5G más rápida también se observó en Berlín, con velocidades de 1,5 Gbps en la red de Deutsche Telekom. Esta velocidad fue de aprox. 5 veces la velocidad de descarga típica en Lisboa entorno a 330 Mbps, la mediana más alta entre las ciudades europeas.

El estudio muestra que Portugal también es líder en experiencia de juegos 5G. Lisboa tiene la puntuación más alta gracias a valores típicos de latencia y por debajo de 44 ms y 8 ms, respectivamente. Además, Lisboa acapara también la mejor experiencia de datos y OTT, mientras que Barcelona fue nombrada ganadora de "Streaming Experience".

"Los hallazgos son críticos para los operadores de red y otras partes interesadas de la industria mientras trabajan en implementaciones de redes 5G en sus respectivos países", dijo Luis Molina, CEO de MedUX. "Proporciona información valiosa sobre el estado de las redes 5G en Europa, y estamos entusiasmados de compartir esta información con la industria en el MWC para mejorar la experiencia de los clientes y ayudar con la calidad y confiabilidad de las redes 5G".

El informe concluye que la experiencia varía significativamente según decisiones de implementación y configuración. Como tal, MedUx alienta a los operadores de red a seguir siendo competitivos en la era digital y en un mundo cada vez más conectado.

MedUX tiene su sede en Madrid, España, y tiene presencia en más de 25 países de Europa, América, África y Oriente Medio, y monitoriza a más de 80 operadores en todo el mundo. MedUX es un socio confiable para mejorar las experiencias digitales de los clientes en todas partes por su tecnología patentada y pericia.

Para obtener más información sobre el estudio y sus hallazgos, visite https://medux.com/all-5g-networks-are-not-created-equal-unveiling-the-true-qoe-of-5g-in-europe/. Para reunirse con MedUX en el MWC 2023 , visite https://medux.com/empowering-customer-experiences-with-medux-at-mwc23/

