Menarini Ricerche presentará en el 24th EHA Congress el primer ensayo clínico en humanos de SEL24/MEN1703

ROMA, June 10, 2019 /PRNewswire/ -- Menarini Ricerche presentará durante el 24(th) EHA Congress 2019 de Ámsterdam el primer ensayo clínico en humanos de SEL24/MEN1703 (DIAMOND-01, NCT03008187).

Durante la sesión denominada "Acute Myeloid Leukemia - Clinical" del 14 de junio de 2019, de 17:30PM a 19:00PM, se va a llevar a cabo la presentación del póster r titulado "CLI24-001: First-in-human study of SEL24/MEN1703, an oral dual PIM/FLT3 kinase inhibitor, in patients with acute myeloid leukemia" (código final de abstract: PF281).

Este póster presentará el diseño del estudio del ensayo clínico FIH DIAMOND-01 de SEL24/MEN1703, una molécula licenciada de Selvita, en pacientes con leucemia mieloide aguda (AML) de nuevo diagnóstico, recurrenteo refractaria primaria y sin opciones terapéuticas disponibles (NCT03008187). El principal objetivo del ensayo, llevado a cabo en Estados Unidos, es la identificación de la dosis recomendada para fase 2.

Menarini Ricerche se complace en presentar este estudio, primer ensayo que evalúa un inhibidor dual PIM/FLT3 en Leucemia Mieloide Aguda. Además, se trata del primer estudio de inhibidor dual PIM/FLT3potencialmente beneficioso en LMA , independientemente del estado mutacional estado mutacional FLT3 y con posibilidad de superar la resistencia al inhibidor FLT3.

La contribución de Menarini Ricerche a congresos internacionales en oncología, como el presente EHA, es un componente clave del compromiso del Grupo Menarini con el desarrollo de nuevos fármacos para pacientes con cáncer de difícil tratamiento y mal pronóstico.

Acerca de Menarini

Menarini Group es una compañía farmacéutica italiana, con una facturación de 3.667 millones de euros y más de 17.600 personas empleadas. Menarini Group siempre ha perseguido dos objetivos estratégicos: investigación e internacionalización, y tiene un compromiso destacado con la investigación y desarrollo de la oncología. Como parte de este compromiso con la oncología, Menarini está desarrollando cuatro nuevos fármacos oncológicos. Dos de ellos son biológicos, uno es el anticuerpo monoclonal anti-CD157 MEN1112, y el otro es un anticuerpo de toxina conjugada anti-CD205 MEN1309. Otros dos son pequeñas moléculas, como el inhibidor de quinasa dual PIM y FLT3 SEL24/MEN1703, y el inhibidor PI3K MEN1611, que está en desarrollo clínico para el tratamiento de una variedad de tumores hematológicos y/o sólidos. Además, Menarini ha firmado recientemente un acuerdo de licencia para otra molécula pequeña, un inhibidor de la clase I, II y IV histona deacetilasa, Pracinostat, para llevar a cabo el tratamiento de pacientes con enfermedades hematológicas. Menarini a nivel comercial se encuentra en las áreas terapéuticas más importantes con productos para cardiología, gastroenterología, neumología, enfermedades infecciosas, diabetología, inflamación y analgesia.

Con 16 sitios de producción y siete centros de Investigación y Desarrollo, Menarini Group tiene una fuerte presencia en Europa y Asia, África, Centroamérica y América del sur. Los productos de Menarini están disponibles en 136 países en todo el mundo.

Si desea más información visite la página web sita en www.menarini.com [http://www.menarini.com/].

