Moises lanza Music.AI, abriendo su plataforma para acelerar la adopción del audio IA

(Información remitida por la empresa firmante)

La plataforma Music.AI ofrece modelos e infraestructura de nivel empresarial a medida que se dispara la demanda empresarial de IA ética para aplicaciones de audio

SALT LAKE CITY, 14 de diciembre de 2023/PRNewswire/ -- A medida que las galardonadas aplicaciones de consumo Moises han ido creciendo hasta llegar a más de 40 millones de usuarios, la empresa ha construido una infraestructura de plataforma de IA inigualable que actualmente procesa más de un millón de minutos de audio al día. Combinada con una amplia colección de modelos de IA capaces de procesar cantidades masivas de contenido y renderizar resultados rápidamente, la empresa lleva años prestando servicios silenciosamente a clientes empresariales. La explosión de la demanda entre clientes empresariales, como agencias, discográficas, editores, socios tecnológicos y desarrolladores, ha sido un factor clave en el lanzamiento de Music.AI.

En lugar de contratar múltiples servicios de distintos proveedores, Music.AI permite a las empresas crear y ampliar rápidamente productos y servicios de IA. El ecosistema, el primero de su clase, incluye una amplia gama de modelos de IA patentados, así como las mejores tecnologías de terceros. La capacidad de combinar fácilmente cualquiera de los modelos de Music.AI sin codificar significa que los clientes de Music.AI pueden ahorrar tiempo en la implementación y las pruebas para crear rápidamente prototipos y lanzar al mercado productos y servicios exponencialmente más potentes.

"Nuestros modelos son capaces de funcionar por sí solos, pero hemos creado un centro único con la capacidad de combinar nuestros diversos módulos con los de terceros para crear las potentes soluciones que demandan los clientes de primer nivel", afirmó Geraldo Ramos, cofundador y consejero delegado. "El mercado de las aplicaciones musicales y de audio basadas en IA está dejando atrás las soluciones puntuales en favor de soluciones más amplias, capaces y escalables como Music.AI".

Music.AI funciona actualmente a gran escala: procesa 1,2 millones de minutos de audio al día, impulsa 1.700 aplicaciones y presta servicio a más de 40 millones de músicos y productores que utilizan las aplicaciones Moises B2C. En las próximas semanas, la empresa anunciará otras asociaciones B2B con clientes empresariales.

Music.AI está observando una nueva demanda, más allá de la industria musical, de aplicaciones como el modelado de voz para localización. La empresa ha trabajado recientemente con Papa Johns para ayudar a localizar anuncios de televisión y adaptar traducciones hispanas con Shaquille O'Neal como protagonista. La empresa también ha anunciado recientemente una asociación preferente con HYPERREAL®, que aprovecha las avanzadas capacidades de modelado de voz de Music.AI para generar voz y canto sintetizados.

La empresa también ha visto una afluencia de proyectos de restauración de audio impulsados por IA, similares a la tecnología utilizada para capturar la voz de John Lennon en el último sencillo de The Beatles, "Now and Then". Music.AI desempeñó un papel fundamental en la producción de "Elis and Tom", el documental sobre los legendarios artistas de la Bossa Nova Elis Regina y Antônio Carlos Jobim que se estrenó en Estados Unidos el pasado mes de septiembre. Gran parte de la película se compone de imágenes entre bastidores grabadas en el estudio en 1972. Estas grabaciones originales se restauraron utilizando los avanzados modelos de separación de fuentes de Music.AI.

Matt Henninger, vicepresidente de Desarrollo Empresarial y Ventas de Music.AI, añadió: "El lanzamiento de Music.AI refleja perfectamente nuestra visión y misión. Más allá de la capacidad de ampliación, ofrecer nuestra plataforma a clientes empresariales exige la máxima calidad, precisión y ética. Servir a una variedad de casos de uso de clientes nos ha permitido crear flujos de trabajo novedosos que no estarían disponibles a través de un único proveedor".

La inversión de Music.AI para atraer a algunos de los científicos de datos más destacados del mundo ejemplifica el compromiso de la empresa de tender puentes entre la investigación académica y la industria. La plataforma Music.AI ofrece un entorno ideal para que los investigadores materialicen rápidamente sus innovaciones en forma de nuevas aplicaciones y productos.

"Creemos que la sinergia entre la exploración científica y las aplicaciones prácticas conduce a avances más rápidos", comentó Ramos. "Por eso seguimos participando en eventos académicos clave para fomentar el intercambio de ideas y relacionarnos con los principales pensadores del sector".

Entre los inversores de Music.AI figuran Kickstart, Monashees, Norwest, Goodwater, Toba Capital, Alumni Ventures y Valutia. La empresa tiene más de 80 empleados en Salt Lake City, Nueva York, Europa y Brasil.

Acerca de Music.AI Music.AI es uno de los principales proveedores de una plataforma de música y audio basada en inteligencia artificial utilizada por discográficas, agencias, empresas tecnológicas y desarrolladores. Más de 40 millones de usuarios utilizan las herramientas de la plataforma Music.AI para procesar más de un millón de minutos de audio al día.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2299438/Music_AI_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/moises-lanza-musicai-abriendo-su-plataforma-para-acelerar-la-adopcion-del-audio-ia-302015728.html