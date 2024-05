(Información remitida por la empresa firmante)

-Moldova Innovation Technology Park presenta una guía completa de inversiones en TI que destaca el potencial tecnológico

CHISINAU, Moldavia, 17 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Moldavia se está posicionando como un centro tecnológico en ascenso con la publicación de the " IT Investment Guide for Moldova", preparada por Emerging Europe. Esta guía proporciona información detallada sobre el dinámico sector de TI de Moldavia y muestra ventajas estratégicas, oportunidades e incentivos para los inversores.

El Moldova Innovation Technology Park (MITP) es fundamental para esta transformación, impulsando la agenda digital de la nación y fomentando un ecosistema de innovación sólido. MITP, que alberga a más de 21.190 especialistas en TI, contribuye significativamente al PIB y a las exportaciones de TI de Moldavia.

Ventajas clave de MITP:

Tasa Impositiva Única: Los residentes del MITP disfrutan de una tasa impositiva única del 7%, reemplazando toda la carga tributaria para empresas y empleados.

Los residentes del MITP disfrutan de una tasa impositiva única del 7%, reemplazando toda la carga tributaria para empresas y empleados. Impuesto sobre la renta empresarial cero: las empresas residentes están exentas del impuesto sobre la renta empresarial, impuestos locales, impuestos inmobiliarios y de circulación.

las empresas residentes están exentas del impuesto sobre la renta empresarial, impuestos locales, impuestos inmobiliarios y de circulación. Permisos de Trabajo: El IT Visa Programme ofrece permisos de trabajo de cuatro años para altos directivos y permisos de dos años para especialistas de TI y sus familias.

El IT Visa Programme ofrece permisos de trabajo de cuatro años para altos directivos y permisos de dos años para especialistas de TI y sus familias. Talento y educación: Moldavia tiene un sólido grupo de graduados en TI, respaldados por universidades y programas de formación líderes.

Crecimiento y logros:

El sector de TI de Moldavia ha mostrado un crecimiento y una resiliencia notables. Entre 2016 y 2022, el sector logró una tasa de crecimiento anual de ingresos del 37,1% y un crecimiento anual del 40% en las exportaciones de TI. El sector de TI constituye ahora una parte importante de la economía de Moldavia, y MITP representa aproximadamente el 80% del sector y el cinco por ciento de las exportaciones del país.

La guía destaca historias de éxito de empresas locales e internacionales que prosperan en el entorno empresarial de Moldavia, incluidas Amdaris, Endava, Bloomcoding y Crunchyroll. Estas empresas han aprovechado los beneficios de MITP para expandirse e innovar en sus respectivos campos.

Posicionamiento estratégico:

La alineación de Moldavia con la Estrategia de Transformación Digital de la Unión Europea aumenta su atractivo para los inversores. El compromiso del país con la digitalización es evidente en sus avanzados servicios públicos y su sólida infraestructura. Moldavia ocupa un lugar destacado en el Índice de Competitividad de TI, superando a muchos homólogos regionales en disponibilidad de talento, entorno empresarial e impacto económico.

Un futuro prometedor:

La estrategia de transformación digital de Moldavia apunta a una digitalización 100% de los servicios públicos, estableciendo un alto estándar para el desarrollo económico impulsado por la tecnología. Para los inversores y empresas que exploran oportunidades en Europa del Este, Moldavia ofrece una propuesta convincente. La " IT Investment Guide for Moldova" muestra los logros del país y sirve como hoja de ruta hacia su futuro digital.

