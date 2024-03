Neiman Marcus une las fuerzas de la moda de lujo en busca de lo extraordinario para celebrar los premios 2024 (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

En honor a Maria Grazia Chiuri, Daniel Roseberry y Simon Porte Jacquemus, la celebración de premios reunió a los líderes más poderosos de la industria que revolucionan las experiencias de lujo

PARÍS, 4 de marzo de 2024 /PRNewswire/ -- El domingo, Neiman Marcus Group (NMG) celebró el segundo año de los renovados Premios Neiman Marcus, en honor a los ganadores de 2024 en el legendario Ritz Paris. A la fiesta íntima asistieron los nombres más reconocidos de la industria de la moda mundial y sirvió para iniciar la programación para clientes de un año de duración en asociación con los homenajeados. La plataforma de premios aprovecha toda la fuerza de la magia de comercialización y marketing de Neiman Marcus para ofrecer la cúspide de experiencias exclusivas a los clientes mientras impulsa los respectivos negocios de los ganadores del premio In Pursuit of the Extraordinary. Los ganadores del premio del año pasado experimentaron aumentos de dos dígitos en las ventas netas en 2023, en comparación con 2022.

"Con una historia de programa que abarca más de ocho décadas, los premios Neiman Marcus son prueba de nuestro incomparable legado de creación de marcas y conexión de visionarios creativos globales con el cliente de lujo estadounidense", afirmó Geoffroy van Raemdonck, consejero delegado de NMG. "Mientras esperamos con ansias las activaciones de los clientes con los ganadores del premio de este año, continuaremos superando los límites de nuestro enfoque minorista integrado y cumpliendo nuestra promesa de revolucionar las experiencias de lujo".

Maria Grazia Chiuri, directora creativa de Women's Haute Couture, Ready-To-Wear y Accessories Collections for Dior, recibió el Premio Neiman Marcus al Servicio Distinguido en el Campo de la Moda. Daniel Roseberry, director creativo de Schiaparelli, recibió el Premio Neiman Marcus al Impacto Creativo en el Campo de la Moday Simon Porte Jacquemus, fundador y director creativo de Jacquemus, recibió el Premio Neiman Marcus a la Innovación en el Campo de la Moda. Los ganadores de este año se unen a una lista de más de 150 luminarias de la moda que han sido reconocidos desde que Stanley Marcus y Carrie Marcus Neiman fundaron el programa en 1938. Roseberry y Chiuri son modistos de próxima generación de sus respectivas casas: Elsa Schiaparelli ganó en 1940 y Christian Dior ganó en 1947.

Los premios Neiman Marcus regresaron como una plataforma estratégica modernizada creada para celebrar a los socios de marca que comparten un interés en el enfoque innovador del minorista para deleitar al cliente de lujo de EE.UU. Cada homenajeado conceptualizará una expresión de marca única que cobra vida a través de experiencias inmersivas como parte de la estrategia de "Retail-tainment" de Neiman. Las activaciones exclusivas se ampliarán aún más en todo su modelo minorista integrado: en tiendas, en línea y mediante venta remota. Para celebrar los premios, se proyectará un mensaje especial de felicitación a los homenajeados de este año en las famosas pantallas NASDAQ de Times Square en la ciudad de Nueva York el lunes 4 de marzo. Los más de 10 000 asociados de NMG celebraron compartiendo lo que les encanta de trabajar con las marcas de los ganadores del premio de este año.

"Estoy muy emocionada de recibir el Premio Neiman Marcus. Este importante premio fue otorgado a Monsieur Dior con motivo de su primer desfile de moda y hoy, después de 70 años, también recibo el mismo reconocimiento. También se entregó el mismo premio a grandes diseñadores a los que admiro mucho. Además, es también una reflexión sobre mi paso por Dior. Mi deseo siempre ha sido estar en diálogo y conversación con la obra de Monsieur Dior a través de los archivos y la historia de Dior. Me gustaría agradecer sinceramente a todas las personas que me han permitido recibir este premio, porque la moda es una gran comunidad y por eso este premio es para compartir con todas estas personas", dijo Chiuri.

"Si sabes algo sobre Dallas, sabrás que Neiman Marcus es el faro definitivo de ese mundo de fantasía. Y por extensión, Neiman me dio la invitación definitiva a soñar y atreverme a ser parte de ello. Y tal vez algún día, de alguna pequeña manera, ayude a crear su futuro. Estoy muy agradecido a Geoffroy y a Lana por honrarme con este premio, y a Neiman Marcus por ser la institución que es, por darnos a muchos de nosotros permiso para soñar a lo grande", dijo Roseberry.

"Con este [Premio] en mis manos, siento que voy por el camino correcto. Gracias, Neiman Marcus. Ha significado mucho para mí y lo tomo como una hermosa invitación a Estados Unidos también", dijo Jacquemus.

El evento vio una fusión de nuevas generaciones de casas de moda legendarias, directores creativos, emprendedores y líderes de la industria. Leonardo Ferragamo, cuyo padre y hermana fueron homenajeados en el pasado, se unió a las festividades. Otros asistentes fueron Albert Kriemler, Amina Muaddi, Anh Duong, Blake Abbie, Brigitte Niedermair, Delphine Arnault, Diego Della Valle, Eva Chen, Eva Jospin, Francis Kurkdjian, Georgina Brandolini d'Adda, Guram Gvasalia, Johannes Huebl, Jordan Roth, Laetitia Casta, Lara Cosima Henckel von Donnersmarck, Maggie Maurer, Michèle Lamy, Olivia Palermo, Rick Owens, Sidney Toledano, además de los principales clientes de Neiman Marcus.

Con el objetivo de empoderar a la próxima generación de líderes en la industria del lujo, Neiman Marcus anunció que está ampliando su programación con su socio Fashion Scholarship Fund, la organización sin ánimo de lucro líder en educación y preparación de la fuerza laboral de la industria de la moda. Para celebrar los premios Neiman Marcus, el minorista organizará sesiones de tutoría con las marcas reconocidas de este año y becarios y ex alumnos del Fashion Scholarship Fund durante todo el año.

La plataforma de los premios Neiman Marcus es una de las muchas formas en que el minorista de lujo integrado crea un efecto de halo diferenciado al servicio de todos los socios de marca y hace la vida extraordinaria para sus clientes de lujo. Neiman Marcus ofrece una variedad de productos líder en la industria, un servicio al cliente inigualable y experiencias extraordinarias todos los días para fortalecer aún más las relaciones a largo plazo que tiene con sus clientes.

ACERCA DE LOS PREMIOS NEIMAN MARCUS: Los premios Neiman Marcus son una plataforma para reconocer y amplificar a las luminarias innovadoras de la moda a nivel mundial. La plataforma incluye el prestigioso Premio Neiman Marcus al Servicio Distinguido en el Campo de la Moda, un legado establecido por Carrie Marcus Neiman y Stanley Marcus hace 86 años, así como dos categorías ampliadas: el Premio Neiman Marcus al Impacto Creativo en el Campo de la Moday el Premio Neiman Marcus a la Innovación en el Campo de la Moda.

El Premio al Servicio Distinguido se ha otorgado a más de 150 luminarias de la moda de lujo en la industria, entre ellas Christian Dior, Coco Chanel, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Grace Kelly, Karl Lagerfeld, Miuccia Prada, Oscar de la Renta, Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Carolina Herrera, Estée Lauder, Baccarat, y Brunello Cucinelli, entre otros

Los premios renovados son una extensión de la estrategia de crecimiento de la compañía para revolucionar las experiencias de lujo. Celebra a los socios de marca que comparten un interés en el enfoque diferenciado de NMG hacia el comercio minorista y el compromiso impulsado por un propósito para crear impacto. Como negocio de relaciones, la plataforma de premios encarna el modelo de negocio diferenciado de la compañía, conectando socios de marca con clientes de lujo de maneras completamente nuevas.

ACERCA DE NEIMAN MARCUS:Neiman Marcus es un minorista de lujo con sede en Dallas que proporciona a los clientes acceso a marcas exclusivas y emergentes, servicio anticipado y experiencias únicas desde 1907. Cada día, Neiman Marcus se conecta con clientes de todo el mundo mientras los deleita con experiencias excepcionales en una presencia de 36 tiendas en EE.UU., una de las plataformas de comercio electrónico de lujo más grandes de EE.UU. y tecnología de personalización y venta remota líder en la industria. Desde cenas deliciosas y servicios de belleza indulgentes hasta experiencias personalizadas y productos exclusivos, hay algo para todos. Para mantenerse al día con las últimas noticias y eventos de Neiman Marcus, visite neimanmarcus.com o siga la marca en Instagram , Facebook, YouTube, y Twitter.

