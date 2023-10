NEOM y DSV establecen una empresa conjunta de logística de 10.000 millones de dólares

Empresa de logística líder multimillonaria que proporcionará un conjunto completo de servicios de logística terrestre, marítima y aérea.

La asociación se centrará en la necesidad de servicios logísticos de NEOM, con una demanda sin precedentes que hará crecer la empresa conjunta y agregará valor a la economía local a través de servicios y empleos.

La empresa conjunta impulsará la innovación aprovechando los esfuerzos de I+D existentes e impulsará aún más la comercialización de nuevas soluciones y tecnologías.

NEOM, Reino de Arabia Saudí, 24 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- NEOM y DSV anuncian una empresa conjunta de logística exclusiva de 10.000 millones de dólares para apoyar el desarrollo de los ambiciosos proyectos que están tomando forma en NEOM, Arabia Saudita. La asociación se centrará en proporcionar servicios logísticos para NEOM en los próximos años.

Según el acuerdo, la empresa conjunta proporcionará gestión de la cadena de suministro de extremo a extremo, desarrollo e inversiones en infraestructura y activos de transporte y logística, así como transporte y entrega de bienes y materiales dentro de NEOM.

NEOM poseerá el 51% de la empresa conjunta y DSV poseerá el 49% restante.

NEOM prevé una demanda incomparable de logística de construcción hasta el 31 de diciembre de 2031, con un crecimiento sostenido en la logística no relacionada con la construcción a partir de entonces. Además de su impacto en el panorama logístico, se espera que la empresa impulse la economía saudí mediante el desarrollo de infraestructura y la creación de más de 20.000 oportunidades de empleo.

Nadhmi Al-Nasr, consejero delegado de NEOM, comentó: "Esta asociación no sólo muestra la realidad de NEOM y su visión, sino también el nivel de confianza del sector privado para acompañarnos en este viaje. La demanda proyectada en logística de construcción y no construcción convertirá a NEOM en uno de los clientes más grandes del mundo, y esta asociación le permite a NEOM crear valor a partir de su demanda. Trabajando junto con una de las empresas de logística líderes en el mundo, la empresa conjunta con DSV aprovechará la experiencia y el conocimiento para impulsar la innovación y la sostenibilidad en toda la cadena de valor de la logística. El beneficio económico de esta asociación no sólo proporcionará decenas de miles de puestos de trabajo, sino que también permitirá el crecimiento para captar cuota de mercado local y regional. Es un ejemplo vivo de la Saudi Vision 2030 en acción, fomentando la creación de empleo y construyendo una economía orientada al futuro".

Jens Bjørn Andersen, consejero delegado del grupo, DSV, dijo: "NEOM es uno de los proyectos más grandes y complejos del mundo. Proporciona una oportunidad única para que DSV apoye un desarrollo que está a la vanguardia de la innovación, la tecnología y la transformación digital. DSV ya tiene una fuerte presencia en Arabia Saudita, y esta es una importante oportunidad de crecimiento para nosotros en la región y esperamos trabajar con NEOM Company y aportar nuestras capacidades logísticas".

NEOM y DSV están comprometidos a impulsar la innovación y asignarán una parte de los ingresos de la empresa conjunta para fomentar el desarrollo de tecnologías innovadoras y comercializar nuevas soluciones logísticas sostenibles de próxima generación. La visión se extiende más allá al establecer un centro de innovación dedicado en NEOM.

La nueva empresa conjunta es un hito importante que demuestra el compromiso de NEOM de revolucionar el sector logístico de Arabia Saudita y allana el camino para ser pionera en soluciones logísticas sostenibles, marcando un nuevo capítulo en su viaje hacia la realización de la Visión 2030.

Acerca de NEOM

NEOM es un acelerador del progreso humano y una visión de cómo podría ser un Nuevo Futuro. Es una región en el noroeste de Arabia Saudita, en el Mar Rojo, que se está construyendo desde cero como un laboratorio viviente, un lugar donde el espíritu empresarial trazará el rumbo de este Nuevo Futuro. Será un destino y un hogar para personas que sueñan en grande y quieren ser parte de la construcción de un nuevo modelo de habitabilidad excepcional, creando negocios prósperos y reinventando la conservación del medio ambiente.

NEOM incluirá ciudades cognitivas hiperconectadas, puertos y zonas empresariales, centros de investigación, lugares deportivos y de entretenimiento y destinos turísticos. Como centro de innovación, empresarios, líderes empresariales y empresas vendrán a investigar, incubar y comercializar nuevas tecnologías y empresas de formas innovadoras. Los residentes de NEOM encarnarán un espíritu internacional y adoptarán una cultura de exploración, toma de riesgos y diversidad. Para mayor información, envíe un email a media@neom.com o visite www.neom.com y www.neom.com/en-us/newsroom .

Acerca de DSV – Global Transport and Logistics

En DSV, mantenemos el flujo de las cadenas de suministro en un mundo de cambios. Proporcionamos y gestionamos soluciones de cadena de suministro para miles de empresas todos los días, desde pequeñas empresas familiares hasta grandes corporaciones globales. Nuestro alcance es global, pero nuestra presencia es local y cercana a nuestros clientes. Más de 75.000 empleados en más de 80 países trabajan apasionadamente para ofrecer excelentes experiencias a los clientes y servicios de alta calidad. Aspiramos a liderar el camino hacia un futuro más sostenible para nuestra industria y estamos comprometidos a comerciar en los términos de la naturaleza.

DSV es una organización dinámica que fomenta la inclusión y la diversidad. Llevamos a cabo nuestro negocio con integridad, respetando las diferentes culturas y la dignidad y los derechos de las personas. Para obtener más información, visite www.dsv.com .

