Next Earth y CodeCluster patrocinan CCTF Hacker Competition

BUDAPEST, Hungría, 30 de marzo de 2022 /PRNewswire/ --¿Busca un desafío? La competición CryptoCurrency (is) the Flag (CCTF) patrocinada por CodeCluster y Next Earth podría ser justo lo que está buscando.

CCTF es la competición de hackers más grande para hackers de blockchain, y los autores se enfocan en crear desafíos realistas a los que los criptógrafos, auditores, pentesters e ingenieros de seguridad se enfrentan a diario, incluidas las tareas relacionadas con Bitcoin, Ethereum y Polkadot. La competición tendrá lugar en mayo, pero los jugadores pueden solicitar hasta el 7 de abril.

Next Earth es el tercer proyecto de metaverso más grande con más de 30.000 propietarios de terrenos virtuales, más de 180.000 usuarios registrados, más de 2.500 transacciones y más de 10 millones de dólares en ingresos totales. La plataforma, creada para convertirse en una organización sin ánimo de lucro autosuficiente y autorregulada que apoya causas ambientales en la tierra, ha donado un millón de dólares a iniciativas ambientales desde su lanzamiento en el cuarto trimestre de 2021. CodeCluster es una tienda de desarrollo de aplicaciones y web que prioriza la cultura.

Por qué Next Earth y CodeCluster están patrocinando Crypto CTF

Como proyecto de metaverso, Next Earth depende de la participación de la comunidad para lograr sus objetivos. Históricamente, han realizado una serie de obsequios y proyectos para involucrar a su comunidad. Patrocinar CCTF es solo una forma más en la que intentan llegar e interactuar con la comunidad criptográfica.

CodeCluster también tiene un gran interés en que la tecnología blockchain tenga éxito. Como tienda de desarrollo web y de aplicaciones, pueden ganar mucho si blockchain se convierte en la corriente principal. Al patrocinar CCTF, están ayudando a garantizar que las mejores y más brillantes mentes estén trabajando en el desarrollo de la tecnología.

¿Qué es CCTF?

La visión de CCTF fue creada a principios de 2019 por Six y la primera ronda se jugó durante la conferencia de seguridad de la información BsidesBUD. Desde entonces, cada evento comenzó con un mayor número de participantes y premios de patrocinio. Los principales organizadores son Six y Silur. CC7F, o este próximo evento, tendrá aún más desafíos y los ganadores recibirán un premio de 15.000 dólares.

Los juegos anteriores han cubierto temas como la criptografía, la blockchain, la prueba de autoridad, la seguridad de los contratos inteligentes, las vulnerabilidades de la infraestructura de criptomonedas y de vanguardia, las criptomonedas débiles, las configuraciones incorrectas, las billeteras filtradas, las semillas BIP y la implementación incorrecta de RSA.

¿Entonces, a qué espera? Si está preparado para un desafío, visite el sitio web de CCTF e inscríbase hoy.