- Next Earth lanza una campaña benéfica con SEE Turtles: los usuarios pueden limpiar el océano y ganar 200.000 dólares estadounidenses

BUDAPEST, Hungría, 19 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Next Earth anunció una colaboración con SEE Turtles, una organización sin ánimo de lucro que trabaja para proteger a las tortugas marinas en peligro de extinción a través de excursiones de conservación, educación, financiación, etc. La campaña tendrá una duración de 14 días, del 19 de mayo al 2 de junio.

Como parte de la campaña benéfica "Limpia el océano", se lanza un juego en el metaverso de Next Earth:

Los usuarios pueden contribuir a una buena causa en el mundo real comprando terrenos en determinadas zonas del metaverso y limpiándolos. Al comprar terrenos, tienen la oportunidad de ganar 200.000 dólares en NXTT y 5 NFTs únicos creados por TinyWasteland. El 20% de todo lo recaudado en la campaña se destinará a SEE Turtles para apoyar sus proyectos de recogida de residuos plásticos que se llevarán a cabo en los mismos lugares pero en el mundo real.

Noemi Magyar, responsable de RSC de Next Earth, explicó la campaña:

"Con esta campaña, Next Earth está construyendo un puente entre el mundo virtual y el real, donde el puente es la responsabilidad social. A toda esta experiencia añadimos un extra con una función de gamificación. Aunque los miembros de nuestra comunidad están físicamente lejos de los lugares donde nuestra organización asociada, SEE Turtles, llevará a cabo sus proyectos sobre el plástico, los usuarios pueden participar activamente en la misión de deshacerse de los residuos plásticos."

Y añadió:

"En Next Earth creemos que las empresas y la filantropía pueden y deben ir de la mano. Concienciar sobre los problemas medioambientales es una cosa importante, pero invitar a los usuarios a actuar juntos es otro nivel de responsabilidad social. En Next Earth queremos tener un impacto real y estamos agradecidos a nuestra comunidad por unirse a nosotros en esta misión".

Next Earth es un Metaverso centrado en la sostenibilidad. La conciencia medioambiental está integrada en sus operaciones principales, y el 10% de los ingresos se destina siempre a un fondo común de beneficencia. Esto ya ha dado lugar a la donación de un millón de dólares para cuestiones medioambientales. Sin embargo, con la actual colaboración, Next Earth está dispuesta a pasar al siguiente nivel: están lanzando una campaña de responsabilidad social que ningún otro metaverso ha hecho antes.

Next Earth espera que su campaña contribuya al reconocimiento de las muchas formas en que un metaverso puede tener un impacto.

