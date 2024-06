Nippon Express U.S.A. presenta el primer camión eléctrico

(Información remitida por la empresa firmante)

- Se introducirán 14 vehículos este año fiscal para abordar el cambio climático reduciendo aún más las emisiones de CO2 -

TOKIO, 11 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- Como parte de sus iniciativas contra el cambio climático, Nippon Express U.S.A., Inc. (en adelante "NX USA"), empresa del grupo NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., ha presentado su primer camión eléctrico que no emite CO2 ni contaminantes durante su funcionamiento. El camión ha estado en operación en la Oficina de Ventas de San Antonio en Texas desde el 30 de mayo.

El Grupo NX ha identificado una respuesta más sólida al cambio climático como uno de los temas materiales que debe abordar para hacer realidad su visión a largo plazo de convertirse en una "empresa de logística con una fuerte presencia en el mercado global". Ha estado implementando medidas sobre el cambio climático basadas en las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo sobre Divulgación Financiera Relacionada con el Clima (TCFD). Además de esforzarse por reducir las emisiones de CO2 en sus propias operaciones, el Grupo busca promover tanto la conservación del medio ambiente global como el crecimiento empresarial mediante el desarrollo y el suministro de productos y servicios que ayuden a sus clientes a reducir sus emisiones de CO2.

Estados Unidos se ha fijado el objetivo de garantizar que los vehículos eléctricos u otros vehículos de cero emisiones constituyan el 50 % de las ventas de vehículos nuevos para 2030. El estado de California, en particular, pretende fabricar todos los vehículos medianos y pesados, incluidos camiones y autobuses, vehículos de cero emisiones para 2045. Por lo tanto, es esencial que las empresas introduzcan vehículos de cero emisiones para mantener y expandir su negocio en el futuro.

NX USA ya comenzó a operar su primer camión eléctrico en su oficina de ventas de San Antonio en Texas. La compañía planea introducir un total de 14 camiones eléctricos este año fiscal en Los Ángeles, Chicago, Raleigh (Carolina del Norte) y otras ubicaciones, y espera reducir las emisiones de CO2 de sus propias operaciones en aproximadamente un 11 % durante el primer año de uso.

El Grupo NX también ayudará a los clientes que tengan dificultades para reducir sus emisiones de CO2 procedentes de la quema de combustible, etc. (Alcances 1 y 2), estableciendo programas de operación de camiones eléctricos personalizados y cuantificando la cantidad de emisiones de CO2 que de ese modo se pueden reducir como apoyo de los esfuerzos de sus clientes por reducir las emisiones de CO2 en sus actividades logísticas (Alcance 3).

El Grupo NX continuará practicando la gestión de la sostenibilidad desde una perspectiva a largo plazo y contribuyendo a una mejor vida para las personas y al desarrollo de sociedades sostenibles abordando el cambio climático a través de sus actividades comerciales.

