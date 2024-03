Nothing presenta Phone (2a) (1)

Nothing launches Phone (2a) - NOTHING TECHNOLOGY LTD/PR NEWSWIRE

Phone (2a) se basa en el muy elogiado teléfono inteligente insignia de Nothing, Phone (2), para ofrecer una experiencia óptima al duplicar las necesidades principales del usuario, mientras aprovecha toda la experiencia e innovación de Nothing.

LONDRES, 6 de marzo de 2024 /PRNewswire/ -- Nothing anunció hoy Phone (2a), su nueva oferta de teléfonos inteligentes muy esperada. Phone (2a) está aquí para proporcionar la experiencia diaria óptima con un teléfono inteligente, duplicando las necesidades principales del usuario con toda la experiencia, ingeniería y artesanía de Nothing. Un dispositivo para personas que aman explorar nuevas innovaciones y diseños pero que también saben lo que quieren (y lo que no quieren) de su teléfono inteligente. Incluyendo un procesador poderosamente único, una cámara trasera dual excepcional de 50 MP, una pantalla AMOLED flexible extra brillante y un sistema operativo intuitivo que brinda una experiencia rápida y fluida en cada interacción.

"Este año se trata de acelerar nuestro progreso, y Phone (2a) es nuestro primer gran paso adelante. Phone (2a) permitirá que más personas experimenten las innovaciones de Nothing que muchos adoran, y estamos seguros de que así será y se convertirá en nuestro producto más vendido", afirmó Carl Pei, consejero delegado y cofundador de Nothing.

Rendimiento

El procesador Dimensity 7200 Pro de Phone (2a) ha sido diseñado exclusivamente en conjunto con MediaTek para ofrecer el mejor rendimiento con una eficiencia energética óptima.

Construido con la última tecnología de proceso de 4 nm de segunda generación de TSMC, Phone (2a) realiza sin esfuerzo cualquier tarea con una eficiencia energética incomparable y una velocidad increíble. Junto con una amplia memoria RAM de 20 GB con tecnología RAM Booster, el chip de 8 núcleos (velocidades de reloj de hasta 2,8 GHz) garantiza una multitarea rápida y receptiva durante todo el día. Esto da como resultado un rendimiento un 13% más potente que el de Phone (1) y un 16% más eficiente.

Juntos, Nothing y MediaTek han introducido optimizaciones como Smart Clean (+200 % de velocidad de lectura/escritura UFS durante el uso prolongado) y Adaptive NTFS (+100 % de velocidades de transferencia de archivos con ordenadores con Windows) y han podido reducir el consumo de energía de componentes específicos. hasta en un 10%.

Batería y carga

La batería de teléfono inteligente más grande de Nothing hasta la fecha es una potente unidad de 5000 mAH. Ofrece hasta dos días de uso con una carga completa. No sólo es más grande, sino que también funciona mejor. Desde Phone (1), Nothing ha aumentado la duración de la batería en más de un 25%. Esto significa que puede mantener más del 90% de su capacidad máxima después de 1.000 ciclos de carga, lo que corresponde a más de tres años de carga diaria. La batería también tiene una reducción de temperatura del 13% durante la carga y descarga en comparación con Phone (1), lo que contribuye a su longevidad.

Para encendidos rápidos, Phone (2a) admite carga rápida de 45 W, que entrega el 50 % de la energía en solo 20 minutos. Una solución de carga óptima que evita el riesgo de agotar la vida útil de la batería, a menudo relacionado con un mayor número de vatios y velocidades de carga.

Cámara

Para capturar los mejores éxitos de la vida, Phone (2a) cuenta con una impecable cámara trasera dual de 50 MP impulsada por nuestro TrueLens Engine. TrueLens Engine es una serie de algoritmos computacionales avanzados que se combinan para garantizar que cada fotografía tomada con Phone (2a) sea lo más parecida posible a la vida real. Esto incluye Ultra XDR, que ha sido desarrollado conjuntamente con Google para garantizar una visualización más precisa de luces y sombras en cada toma. Funciona capturando ocho fotogramas con diferentes niveles de exposición en formato RAW y luego ajustando el brillo de cada píxel hasta cinco veces para mostrar el resultado más realista.

Para tomar selfies perfectos en cualquier momento y en cualquier lugar, Phone (2a) tiene una cámara frontal excepcional de 32 MP que utiliza el mismo sensor que Phone (2), que tiene un 27 % más de sensibilidad a la luz que Phone (1) y permite ver más detalles.

Pantalla

Phone (2a) tiene una pantalla AMOLED flexible de 6,7", lo que significa que puede ofrecer una reproducción de color sorprendentemente precisa de 1.070 millones de colores y, al mismo tiempo, minimiza el consumo de batería. Además, con un brillo máximo de 1.300 nits, Phone (2a) ofrece una experiencia de visualización sin concesiones incluso en las condiciones exteriores más brillantes.

Con una frecuencia de actualización de 120 Hz, Phone (2a) proporciona interacciones sublimemente fluidas que se adaptan dinámicamente al contenido mostrado. Esta frecuencia de actualización ahora oscila entre 30 Hz y 120 Hz para garantizar una capacidad de respuesta fluida y al mismo tiempo permitir un mejor consumo de batería.

Phone (2a) presenta los biseles más delgados de la línea de teléfonos inteligentes de Nothing, midiendo solo 2,1 mm simétricamente en los cuatro lados de la pantalla. Este logro da como resultado una impresionante relación pantalla-cuerpo del 91,65%, posible gracias a la combinación de un panel flexible con mejoras de ingeniería estructural.

Diseño

Phone (2a) es la máxima representación de la expresión de diseño única de Nothing. De hecho, representa el primer concepto de diseño interno de un teléfono inteligente que se creó en 2020, unos meses después del lanzamiento de Nothing.

Con Phone (2a), al colocar las cámaras dentro de la bobina NFC, Nothing ha creado un nuevo icono de producto: los ojos. Detrás de ellos está el centro de inteligencia que alimenta el teléfono, muy parecido a un cerebro. Phone (2a) presenta una novedad en la industria con su cubierta unibody con ángulo de 90° que se envuelve alrededor de los bordes para crear una nueva dimensión y perspectiva del diseño de Nothing, al mismo tiempo que integra perfectamente el módulo de cámara dual. Esta estructura no sólo es estéticamente agradable, sino que también hace que el dispositivo sea más resistente, con una mejora notable en los resultados de la prueba de caída.

Además de la cohesión entre forma y función, el exclusivo "choque" de la cámara también juega un papel en la estabilización del teléfono cuando está apoyado sobre una superficie, además de ayudar a minimizar las obstrucciones de los dedos al hacer una fotografía.

Nothing OS

Phone (2a) entra al mercado con Nothing OS 2.5. A diferencia de la mayoría de los dispositivos de esta categoría, viene con Android 14 listo para usar, con tres años impresionantes de actualizaciones de software y cuatro años de actualizaciones de seguridad.

Con Nothing OS 2.5, Nothing ha ampliado su biblioteca con aún más widgets diseñados por Nothing, con vistas deslizables y animaciones para más niveles de información e interacciones en su pantalla de inicio. Phone (2a) marca el lanzamiento de un nuevo widget de Grabadora que permite a los usuarios crear notas de voz sobre la marcha. Además, Nothing ha introducido un Wallpaper Studio con tecnología de inteligencia artificial, que permite opciones ilimitadas de fondos de pantalla personalizados para su pantalla de inicio y de bloqueo.

La interfaz Glyph

En la parte posterior del teléfono, Phone (2a) reinventa la icónica interfaz Glyph. Una nueva forma de interactuar con un teléfono inteligente que anima a las personas a dejar sus pantallas y consultar patrones de luz y sonido para obtener información clave. La nueva interfaz Glyph aún conserva las nuevas capacidades de Phone (2), incluidos Glyph Timer y Glyph Progress que utilizan integraciones de terceros, al tiempo que contribuye a la estética distintiva del nuevo diseño posterior del Phone (2a) con una configuración única de tres luces.

Sostenibilidad

Phone (2a) ofrece la huella de carbono más baja de Nothing en un teléfono inteligente. Con 52 kg, es un 12,5% menor que el del Phone (1). Con objetivos de sostenibilidad en mente, Nothing ha desarrollado un nuevo proceso de reciclaje en su planta de fabricación, que permite reutilizar los desechos plásticos de la línea de producción de Ear (2) en Phone (2a). Nothing también ha mantenido su apuesta por los envases sin plástico, utilizando en su lugar fibra reciclada. El dispositivo en sí también contiene una serie de materiales reciclados:

Aluminio 100% reciclado utilizado en el marco medio.

Estaño 100 % reciclado en 6 placas de circuito

Lámina de cobre 100% reciclado en la placa de circuito principal

Acero reciclado en 22 piezas estampadas de acero.

Más del 50 % de las piezas de plástico se obtienen de forma sostenible

Disponibilidad, precios y ventajas

Como parte del lanzamiento de Phone (2a), Nothing se complace en anunciar su primera asociación en el espacio de la IA con Perplexity, el motor de respuestas impulsado por IA que redefine la forma en que buscamos información en línea. Las personas elegibles que compren Phone (2a) entre el 5 y el 19 de marzo podrán recibir hasta un año de Perplexity Pro. La popularidad de Perplexity está creciendo porque existe una clara demanda de una plataforma que atraviese el ruido de la sobrecarga de información, entregando respuestas precisas y centradas en el usuario en una era donde el tiempo es un bien escaso. Nothing defiende esta misión y espera proporcionar esta oportunidad a los usuarios de Phone (2a). Para obtener más información, visite nothing.tech/perplexity.

"Perplexity y Nothing están unidos en un compromiso compartido de centrarse en el usuario, ofrecer un gran producto y la creencia de que encontrar información debe ser simple y eficiente. Perplexity es un motor de respuesta bellamente diseñado y Nothing Phone (2a) es un dispositivo bellamente diseñado, y estamos emocionados de llevar Perplexity Pro a los usuarios de Phone (2a)" dijo el cofundador y consejero delegado de Perplexity, Aravind Srinivas.

Phone (2a) está disponible en negro, blanco y leche, con tres modelos para elegir:

8GB/128GB (£319 GBP / ₹23.999 INR / €329)

(£319 GBP / ₹23.999 INR / €329) 8GB/256 GB (₹25.999 INR) – sólo India

(₹25.999 INR) – sólo 12GB/256GB (£349 GBP / ₹27.999 INR / €379)

En 13 ciudades, los usuarios tendrán la oportunidad de estar entre los primeros del mundo en comprar Phone (2a), así como obtener ventajas y ofertas exclusivas disponibles por orden de llegada. Las ubicaciones incluyen: Delhi, Dubai, Londres, París, Berlín, Singapur y más.

La mayoría de los clientes globales podrán reservar el Phone (2a) a partir de las 12:30 GMT del martes 5 de marzo a través de Nothing.tech.

Phone (2a) estará disponible públicamente en la mayoría de los mercados globales el martes 12 de marzo a través de Nothing.tech y sus socios.

En EE.UU., Phone (2a) está disponible en negro con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento por $ 349 a través del Programa de Desarrolladores, en el que los usuarios de EE.UU. podrán registrarse a través de Nothing.tech el 12 de marzo. Una vez aceptado, los usuarios recibirán un enlace para comprar el Phone (2a) y a proporcionar comentarios.

Puede encontrar una lista completa de especificaciones y características en nothing.tech . Para mantenerse actualizado sobre la información más reciente, siga Nothing en Instagram , TikTok , y X/Twitter .

La submarca CMF by Nothing también lanza hoy dos nuevos productos: Neckband Pro y Buds. Neckband Pro, el primer dispositivo ANC híbrido de 50 dB en esta categoría, tendrá disponibilidad limitada fuera de la India. Si bien todos los mercados globales tendrán acceso a Buds, que ofrecen lo mejor de su clase para ANC en todo el mercado.

Acerca de Nothing

Fundada en 2020, Nothing está aquí para volver a hacer que la tecnología sea divertida. Su primer teléfono inteligente, Phone (1), obtuvo el prestigioso premio a las Mejores Invenciones por Diseño Innovador de Teléfonos Inteligentes de Time Magazine. A través de un diseño de vanguardia y una innovación en la interfaz de usuario, la empresa con sede en Londres está creando un ecosistema alternativo de productos tecnológicos para los jóvenes y creativos.

En 2023, la empresa lanzó Phone (2) con gran éxito por parte de su comunidad, los medios y los entusiastas del diseño, contribuyendo a alcanzar un hito de dos millones de unidades enviadas en toda su gama de productos en menos de tres años.

Hasta la fecha, Nothing ha lanzado tres productos de audio, dos teléfonos inteligentes y, a septiembre de 2023, una submarca: CMF by Nothing. Todos los productos Nothing se desarrollan en estrecha colaboración con su comunidad, que incluye más de 8.000 inversores privados, y están elaborados teniendo en cuenta la sostenibilidad.

